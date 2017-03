Deutscher Mobilitätspreis: 10 Leuchtturmprojekte für eine sichere Mobilität gesucht (FOTO)

Berlin (ots) -Die Initiative "Deutschland - Land der Ideen" und dasBundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur sucheninnovative Projekte für intelligente Mobilität / Bewerbungen zumJahresthema Sicherheit sind bis zum 23. April 2017 unterwww.deutscher-mobilitätspreis.de möglichOb auf dem Fahrrad, per Lkw oder im Flugzeug: Menschen und Gütersind in der heutigen Gesellschaft ständig in Bewegung. Umso wichtigerist, dass die Mobilität intelligent organisiert ist und insbesonderedigitale Lösungen zur Sicherheit und Zuverlässigkeit unseres Verkehrsbeitragen. Ab sofort können sich kreative Köpfe um den DeutschenMobilitätspreis 2017 bewerben - mit Projekten, die diesenHerausforderungen mit digitaler Innovationskraft begegnen. In diesemJahr werden unter dem Motto "Intelligent unterwegs - Innovationen füreine sichere Mobilität" zehn wegweisende Best-Practice-Projekteausgezeichnet. Dass Deutschland im Bereich der intelligentenMobilität viel zu bieten hat, bewies bereits das vergangeneWettbewerbsjahr des Deutschen Mobilitätspreises mit dem SchwerpunktTeilhabe. Die Initiative "Deutschland - Land der Ideen" und dasBundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)zeigen mit dem Deutschen Mobilitätspreis die Potenziale digitalerProjekte für die Mobilität von morgen auf."Deutschland ist das Mobilitätsland Nr. 1! Mit dem DeutschenMobilitätspreis fördern wir bewegende Innovationen 'Made in Germany'.Denn mit den besten Ideen werden wir zum Vorreiter für die Mobilität4.0", begründet Alexander Dobrindt, Bundesminister für Verkehr unddigitale Infrastruktur, das Engagement für den Wettbewerb."Der Erfolg des Standorts Deutschland ist maßgeblich von einerfunktionierenden Mobilität von Menschen und Gütern abhängig und dieDigitalisierung bietet dafür neue Ansätze. Wir würdigen mit demDeutschen Mobilitätspreis beispielhafte digitale Projekte, diebereits heute an einer noch zuverlässigeren Mobilität in der Zukunftarbeiten", so Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbandes derDeutschen Industrie e. V. (BDI) und Präsident des Deutschland - Landder Ideen e. V.Innovationen für eine sichere Mobilität: Thema Sicherheit im FokusBis einschließlich 23. April 2017 können sich Unternehmen,Start-ups, Städte und Gemeinden, Forschungsinstitutionen und andereOrganisationen mit Sitz in Deutschland um den DeutschenMobilitätspreis 2017 bewerben. Gute Chancen auf die Auszeichnunghaben Projekte, die den digitalen Wandel der Mobilität sovoranbringen, dass Menschen und Güter in Zukunft noch intelligenterund sicherer unterwegs sein können. Unterwww.deutscher-mobilitätspreis.de können innovative Projekte aus ganzDeutschland zur Bewerbung eingereicht werden. Eine Expertenjury wähltdie zehn Preisträger aus. Die Sieger werden am 28. Juni 2017 imRahmen einer feierlichen Veranstaltung im BMVI in Berlin offiziellgekürt.Weiterführendes MaterialPressemappe: www.deutscher-mobilitätspreis.de/pressemappePressebilder: www.deutscher-mobilitätspreis.de/pressebilder(ZIP-Datei)Jahrespublikation 2016: www.deutscher-mobilitätspreis.de/ebook2016Die Initiatoren: "Deutschland - Land der Ideen", BMVI undDigital-GipfelMit dem Deutschen Mobilitätspreis machen die Initiative"Deutschland - Land der Ideen" und das Bundesministerium für Verkehrund digitale Infrastruktur intelligente Mobilitätslösungen unddigitale Innovationen öffentlich sichtbar. Folgende Mitglieder derPlattform "Digitale Netze und Mobilität" des Digital-Gipfelsunterstützen den Deutschen Mobilitätspreis: Continental AutomotiveGmbH, Deutsche Bahn AG, Deutsche Telekom AG, Ericsson GmbH, EsriDeutschland GmbH, Huawei Technologies Deutschland GmbH und derVerband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V.Pressekontakt:Deutschland - Land der IdeenPierre DombrowskiTel.: 030/206459-180dombrowski@land-der-ideen.dewww.land-der-ideen.dewww.twitter.com/Land_der_Ideenwww.facebook.com/deutschland.landderideenBundesministerium für Verkehr und digitale InfrastrukturPressestelleTel.: 030/18300-7200presse@bmvi.dewww.bmvi.dewww.twitter.com/bmviOriginal-Content von: Deutscher Mobilit?tspreis, übermittelt durch news aktuell