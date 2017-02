Deutscher Mittelstand nutzt bisher kaum digitale Vertriebskanäle

Frankfurt am Main (ots) -- KfW Studie: nur 16 % der Mittelständler setzen auf E-Commerce- Anteil am Gesamtumsatz aktuell noch gering- Einzel- und Großhändler sowie junge Unternehmen sind VorreiterE-Commerce, sprich der Vertrieb über Online-Kanäle, spielt imdeutschen Mittelstand bisher nur eine untergeordnete Rolle. Einerepräsentative Studie von KfW Research auf Basis desKfW-Mittelstandspanels zeigt: Die kleinen und mittleren Unternehmenerwirtschaften zurzeit auf digitalem Weg lediglich 153 Mrd. EUR imJahr - das sind gerade einmal 4 % der Gesamtumsätze dermittelständischen Wirtschaft. Dabei nutzt mit 16 % nur ein kleinerTeil der Mittelständler überhaupt die Möglichkeit, seine Produkteoder Dienstleistungen online an den Kunden zu bringen. Anders gesagt:8 von 10 Mittelständlern erzielen noch keinerlei Umsätze über dendigitalen Vertriebsweg. Die KfW-Analyse zeigt aber auch, dass derdigitale Wandel den Mittelstand langsam aber sicher erreicht: Jeneuer ein Unternehmen am Markt ist und je jünger der Inhaber selbstist, umso größere Bedeutung hat der E-Commerce für den Umsatz.Der weit überwiegende Teil der digitalen Umsätze des Mittelstandswird derzeit nach Schätzungen von KfW Research mit 144 Mrd. EUR überTransaktionen im Geschäftskundenbereich (B2B-Geschäft) generiert.Komponentenzulieferungen im Maschinen- und Fahrzeugbau spielen dabeidie wesentliche Rolle. Im direkten Endverbrauchergeschäfterwirtschaften alle deutschen Mittelständler zusammen via E-Commercenur 9 Mrd. EUR. Zum Vergleich: Amazon als größter Online-Shop setztin Deutschland alleine rund 8 Mrd. EUR jährlich um.Wenig überraschend sind im Mittelstand die Handelsunternehmen dieDigitalisierungs-Vorreiter. Jeder dritte Einzel- oder Großhändlerbetreibt E-Commerce - entweder im direkten Kontakt zum Endverbraucheroder als Lieferant eines anderen Unternehmens. Der Anteil desOnline-Umsatzes am Gesamtumsatz der Branche erreicht hier mit 25 %den höchsten Wert im Mittelstand. In allen anderen Branchen spieltder Online-Vertriebskanal eine deutlich geringere Rolle. Unter denmittelständischen Dienstleistern sind etwa 13 % im E-Commerce aktiv,der auf diesem Weg erwirtschaftete Umsatzanteil liegt bei 17 %.Auch wenn E-Commerce in der Breite des Mittelstands noch nichtangekommen ist, so macht es einen deutlichen Unterschied bei derPerformance, ob ein Unternehmen darauf setzt oder nicht: Wie dieKfW-Analyse belegt, blicken kleine und mittlere Unternehmen mitausgeprägten E-Commerce-Aktivitäten zuversichtlicher in die Zukunftund sie haben ein höheres Umsatzwachstum. Die mittlereUmsatzwachstumsrate bei Mittelständlern mit erheblichenOnline-Umsätzen (mehr als die Hälfte des Umsatzes) lag zuletzt sogarbei 15 % - und erreichte damit annähernd das Vierfache derer vonUnternehmen ohne Umsätze aus E-Commerce (4 %). Allerdings zeigt sichauch, dass der starke Konkurrenzdruck im Online-Geschäft seine Spurenhinterlässt, den Spielraum der Firmen bei der Preissetzung einengtund so ihre Profitabilität negativ beeinflusst. Die durchschnittlicheUmsatzrendite mittelständischer Unternehmen mit E-Commerce liegt lautKfW-Erhebung bei 4 %, die der Mittelständler ohne doppelt so hoch bei8 %."Der digitale Vertrieb steckt in weiten Teilen des Mittelstandsnach wie vor in den Kinderschuhen. Das heißt leider auch: Die kleinenund mittleren Unternehmen nutzen die Chancen, die E-Commerce derWirtschaft eröffnet, bisher zu wenig", sagt Dr. Jörg Zeuner,Chefvolkswirt der KfW. Auch wenn sich nicht jede Branchegleichermaßen für E-Commerce eigne, seien die Unternehmen doch aufbreiter Front mit sich wandelnden Kundenbedürfnissen konfrontiert."Ständige Erreichbarkeit, rasche Lieferzeiten, Echtzeitberatung,individuelle Angebote, Benutzerfreundlichkeit oder Mobilfähigkeitwerden zunehmend nachgefragt - sowohl von Endverbrauchern als auchvon Unternehmenskunden. Digitale Vertriebskanäle könnten hier fürviele Mittelständler die Antworten liefern." Zudem könnten onlineUmsätze generiert werden, die auf klassischem Vertriebsweg nichtzustande gekommen wären - etwa durch die Erschließung neuer,digital-affiner Kundengruppen oder eine regionale Verbreiterung desAbsatzgebietes.Die aktuelle Sonderauswertung des KfW-Mittelstandspanels zum ThemaE-Commerce ist abrufbar unter: www.kfw.de/fokus.Alle Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2015 - das sind dieaktuellsten repräsentativen Daten.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Christine Volk,Tel. +49 (0)69 7431 3867, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Christine.Volk@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell