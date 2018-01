Deutscher Mittelstand mit Optimismus ins Jahr 2018 (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Deutscher Mittelstand zuversichtlich wie nie Im europäischenVergleich nur Mittelfeld Optimismusbremse RegulierungDie Konjunkturerwartungen sind weltweit gestiegen und diemittelständischen Unternehmen blicken so zuversichtlich in dieZukunft wie selten zuvor.Diese Einschätzungen teilt auch der deutsche Mittelstand, der sichebenfalls zunehmend optimistisch zeigt.Allerdings ist diese Zuversicht in anderen europäischen Länderndeutlich ausgeprägter als in Deutschland.Das ist ein Ergebnis des aktuellen, quartalsmäßig erhobenen GrantThornton International Business Reports (IBR), einer Umfrage unterFührungskräften von rund 2.500 mittelständischen Unternehmen in 36Ländern.Demnach sehen 72% der befragten deutschen Firmenmanager dieEntwicklung ihrer geschäftlichen Aktivitäten optimistisch; im Vorjahrwaren nur 59% der Führungskräfte dieser Auffassung.Diese Einschätzung der deutschen Mittelständler begründet sich inverschiedenen Parametern: 56 % der Befragten erwarten eineUmsatzsteigerung in 2018.Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor waren es nur 38 %. Auch derOptimismus der Manager hinsichtlich steigenderRentabilitätserwartungen liegt mit 39 % weit über den 25 % aus demVorjahr.Einen Aufwärtstrend sehen deutsche Firmen ebenfalls im Export. Soerwarten jetzt 26 % eine positive Entwicklung ihrerAuslandsaktivitäten. Im Vorjahr glaubten nur 22 % an eine Expansionin diesem Sektor."Der deutsche Mittelstand glaubt zurecht an seine Stärken undseine Leistungsfähigkeit", so Joachim Riese, Vorstandsvorsitzendervon Warth & Klein Grant Thornton. "Bemerkenswert ist jedoch, dass derOptimismus hinsichtlich eines guten Jahres 2018 in andereneuropäischen Volkswirtschaften deutlich ausgeprägter ist als inDeutschland."Deutsche Unternehmen im europäischen Vergleich nur im MittelfeldObwohl deutsche Unternehmen insgesamt also sehr zuversichtlichsind, liegen sie mit ihrem Optimismus im europäischen Vergleichjedoch eher im Mittelfeld.Den 1. Podestplatz belegt Finnland. Dort rechnen satte 96 % miteiner guten Entwicklung ihrer geschäftlichen Aktivitäten. Platz 2nehmen die Niederlande (92 %) ein, gefolgt von Irland (80 %). Bei denUmsatzerwartungen führen die Niederlande mit 82 % und Irland mit 64 %die Tabellenspitze an. Schweden (61 %) folgt hier auf Platz 3 dichtauf.Hinsichtlich der Rentabilitätserwartungen sind dieniederländischen Mittelständler ebenfalls besonders optimistisch undliegen hier ebenfalls mit 74 % weit vorne.Irland, und interessanterweise auch Griechenland, teilen sichPlatz 2 mit jeweils 56 %. Schweden liegt an dritter Stelle mit 51 %,immer noch weit vor Deutschland, das mit 39 % Rang 7 einnimmt.Fachkräftemangel, Regulierungen und Bürokratie als WachstumbremsenBetrachtet man die Themen, die laut den Umfrageergebnissen dieWirtschaftlichkeit von deutschen Unternehmen beeinträchtigen oder siein ihrem Handeln einschränken, findet man eine Erklärung für die imeuropäischen Vergleich eher durchschnittlichen Werte.Obwohl deutsche Manager insgesamt optimistisch sind, nimmt dieSorge um gut ausgebildetes Personal stetig zu.52 % der befragten deutschen Mittelständler sehen einen Mangel anqualifizierten Arbeitskräften als Wachstumsbremse, ein Jahr zuvorwaren es noch 42 %. Demgegenüber steht der von 34 % (20 % im Vorjahr)der Befragten artikulierte Bedarf, neue Arbeitskräfte einzustellen -also eine bemerkenswerte Lücke zwischen Nachfrage und Angebot.Ein weiterer Faktor, durch den sich rund 40 % (36 % im Vorjahr)der befragten Firmen in ihrem wirtschaftlichen Handeln eingeschränktsehen, sind Regulierungen und ein hohes Maß an Bürokratie. Mehr als75 % der deutschen Unternehmen beklagen eine nicht vorhandene odernur geringe Wertschätzung ihrer unternehmerischen Leistungen durchdie Bundesregierung oder die politische Administration.Ebenfalls bemerkenswert: 39 % der Befragten würden ihre Interessengerne stärker in der politischen Entscheidungsfindung berücksichtigtwissen.Politische Unsicherheiten im neuen JahrOb sich die Erwartungen der deutschen Unternehmer 2018 in dieprognostizierte Richtung entwickeln werden, wird neben denweltwirtschaftlichen Trends auch von der neuen Bundesregierung undderen politischen Programm abhängen. Mit diesem einhergehen könntenerneute Unsicherheiten und Unzufriedenheit.Und so dämpft Joachim Riese, Vorstandsvorsitzender der Warth &Klein Grant Thornton AG ein wenig den durch die Umfrage belegtenOptimismus der deutschen Wirtschaft: "Politische Unsicherheit istGift für die Wirtschaft. Je nachdem wie die Regierungsbildungpersonell wie inhaltlich voranschreitet, wird diese einen positivenoder aber negativen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklunghaben", so Joachim Riese. "Zeigen wird sich dieser Einfluss dann imLaufe des Jahres 2018."Über Warth & Klein Grant Thornton:Warth & Klein Grant Thornton gehört zu den zehn größten deutschenWirtschaftsprüfungsgesellschaften. Rund 900 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter betreuen an zehn Standorten in Deutschland nebenbörsennotierten Unternehmen den großen Mittelstand. Schwerpunkte derArbeit der Gesellschaft sind Wirtschaftsprüfung, Steuer- undRechtsberatung sowie Corporate Finance & Advisory Services. DieGesellschaft berät weltweit im Netzwerk von Grant Thornton mit rund47.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an mehr als 700 Standortenin über 130 Ländern.Über den IBR:Der "IBR-International Business Report" von Warth & Klein GrantThornton befragt mittelständische Unternehmen aus allen Branchen undIndustriezweigen. Die Daten für die aktuelle Veröffentlichungbasieren auf Interviews mit 2.500 Vorstandsvorsitzenden,Geschäftsführern oder anderen Führungskräften aus 36Volkswirtschaften weltweit.