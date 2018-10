(ots) - Die NDR Comedy-Reihe "Der Tatortreiniger" mit BjarneMädel in der Hauptrolle bekommt den DeutschenMenschenrechts-Filmpreis 2018 in der Kategorie Bildung. Ausgezeichnetwird die Folge "Sind Sie sicher?". Regie bei "Der Tatortreiniger"führt Arne Feldhusen, die Bücher schreibt Mizzi Meyer. Schirmherr desPreises ist Bundespräsident a.D. Joachim Gauck. In seinem Beiseinwerden die Preise am 8. Dezember 2018 in der Nürnberger Tafelhalleüberreicht. Als Laudatorin dabei ist Iris Berben, Präsidentin derDeutschen Filmakademie.Dr. Arno Beyer, Stv NDR Intendant: "Der 'Tatortreiniger' bringtkonkrete ethische Fragen auf den Punkt. Wenn Schotty, großartiggespielt von Bjarne Mädel, die Spuren von meist unsanft Verblichenenwegputzt, eröffnet das die Chance zu Diskussionen über den Sinn undUnsinn des Lebens. Das fällt äußerst lustig aus und eröffnet neueBlickwinkel. Ich gratuliere dem gesamten Team herzlich zu dem Preisfür eine herausragende Produktion.""Der Tatortreiniger" ist eine Produktion der LetterboxFilmproduktion GmbH (Produzentin: Kerstin Ramcke, Producer: WolfgangHenningsen) im Auftrag des NDR. Die Redaktion für die ausgezeichneteFolge hatten Philine Rosenberg und Dr. Bernhard Gleim. Vier neueFolgen von "Der Tatortreiniger" wird das NDR Fernsehen im kommendenWeihnachtsprogramm zeigen.Der Deutsche Menschenrechts-Filmpreis wird alle zwei Jahrevergeben. Zu seinen Trägern gehören bundesweit tätige Organisationender Menschenrechts-, Bildungs-, Kultur- und Medienarbeit, religiöseund kirchliche Organisationen, Gewerkschaften sowie kommunaleEinrichtungen.In "Sind Sie sicher?" gerät "Der Tatortreiniger" Schotty in einerConsultingfirma mit Geschäftsführer Grimmehein (Sebastian Blomberg)aneinander, der ein geradezu teuflisches Vergnügen daran findet,seine Mitarbeiter an ihre Belastungsgrenze zu treiben. Schotty könnendessen Psychotricks nichts anhaben - oder hat sein Chef etwa eineEvaluation in Auftrag gegeben? Was bedeutet Würde eigentlich imZeitalter ständig neuer Optimierungsstrategien?Pressekontakt:NDR Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTelefon: 040 / 4156 - 2304Fax: 040 / 4156 - 2199i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell