Frankfurt am Main (ots) - Wie können wir mit der Weisheit unserer Vorfahren dieheutigen Probleme lösen? Darüber spricht beim Deutschen Medienkongress 2020 eineder schillerndsten Vertreterinnen der amerikanischen Science-Fiction-Szene:Sheree Renée Thomas, vielfach ausgezeichnete Schriftstellerin und Essayistin miteinem Fable für Mythen, Folklore und Naturheilkunde.Die Welt entwickle sich technologisch sehr viel schneller, als die Menschen ihrfolgen können, so Thomas im Interview mit der Fachzeitung HORIZONT (dfvMediengruppe); sie wolle mithilfe des teilweise vergessenen Wissens derverschiedenen Kulturen, tradierter Kunstformen und Geschichten für eineWeiterentwicklung sorgen. Um zu lernen, anders auf die Welt zu blicken, müsstenwir uns teilweise vom rationalen Denken verabschieden, fordert die erfolgreicheUS-Autorin. Die Welt sei derzeit von einem sehr intellektuellen,wissenschaftlichen Denken geprägt. Was fehle, sei ein kindlicher "Sense OfWonder", die Bereitschaft zu staunen. Thomas, beeinflusst von Kunstrichtungenwie Afro-Futurismus und Black Speculative Arts, glaubt an die Fähigkeit vonScience-Fiction und Literatur im allgemeinen, Menschen zum Umdenken zu bewegen.Im April erscheint ihr neues Buch "Nine Bar Blues: Stories from an AncientFuture". Die Kurzgeschichten darin drehen sich um Themen wie Climate-Fiction,altägyptische Tänze, nubische Tempel, verschwundene Mädchen - und es enthälteine Hommage an den Jazz-Komponisten Sun Ra, der nach eigener Aussage vom Saturnstammte.Das vollständige Interview findet sich auf horizont.net.Der 12. Deutsche Medienkongress findet am 29. und 30. Januar 2020 in der AltenOper Frankfurt statt. Das zweitägige Branchentreffen liefert News, Trends undInspiration von Unternehmenslenkern, Querdenkern und kreativen Köpfen ausUnternehmen, Medien und Agenturen. Einer der Höhepunkte ist die Verleihung desHORIZONT Award an die Männer und Frauen des Jahres 2019.Veranstalter des Deutschen Medienkongresses 2020 sind HORIZONT und dfvConference Group (beide dfv Mediengruppe).Ausführliche Informationen zum Programm finden sich aufwww.deutscher-medienkongress.de.