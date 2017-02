Deutscher Mediapreis 2017 geht an IP Deutschland, G+J e|MS und L'Oréal Paris

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Köln/München (ots) - IP Deutschland, G+J e|MS und L'Equipe L'Oréalfür L'Oréal Paris: Das Zusammenspiel überzeugte die Jury mit einermedienübergreifenden Consumer-Recommendation-Kampagne und gewinnt denersten Platz in der Kategorie "Media-Strategie" des Jahres 2017. IPDeutschland gewinnt damit zum zweiten Mal in Folge den DeutschenMediapreis.Aus den insgesamt 124 Einreichungen stach die außergewöhnlicheVerknüpfung von Empfehlungsmarketing und klassischer Kampagne herausund überzeugte nicht nur den Kunden, sondern auch die Fachjury. DieConsumer-Recommendation-Kampagne für das Make-up "Perfect Match" vonL'Oréal Paris kombinierte auf sehr intelligente Art dieEinflussmöglichkeiten zweier BLOGWALK-Bloggerinnen mit einer starkenReichweite über TV, Print und digitale Plattformen - darunter dieConsumer Recommendation-Plattform Markenjury.de von G+J e|MS, überdie Frauen und Testerinnen Erfahrungen austauschen und Empfehlungenaussprechen konnten.Das Besondere an der Kampagne für "Perfect Match" ist nicht nurdas Zusammenspiel vieler verschiedener Medienkanäle, sondern auch derEinsatz von zwei unterschiedlichen Spielarten desEmpfehlungsmarketings: So kamen zum einen die BLOGWALK-Expertinnenals Influencer im Bereich Fashion- und Lifestyle auf denunterschiedlichen Kanälen zum Einsatz, zum anderen spielten diepersönlichen Empfehlungen der Testerinnen auf Markenjury.de einezentrale Rolle. Statt auf prominente Testimonials, die für "PerfectMatch" werben, setzte L'Oréal Paris damit auf die Kategorien "SocialMedia" und "Word-of-Mouth".Im Ergebnis sind nicht nur die Experten aus der Branche überzeugt,sondern auch die, für die es gemacht ist: die Anwenderinnen. NachAbschluss der Kampagne haben 94 Prozent der Testerinnen das Make-upweiterempfohlen, 87 Prozent würden es sich selbst kaufen. DieKaufbereitschaft wurde bereits in der Aufrufphase um 154 Prozentgesteigert und es konnten zahlreiche Neukontakte generiert werden,wie Begleitstudien von IP* und G+J e|MS** zeigen. Ein Ziel derKampagne war es, 5.000 Make-up-Testerinnen zu gewinnen und über dieConsumer-Recommendation-Plattform Markenjury von G+J e|MS zum aktivenAustausch über das Produkt zu bewegen. Insgesamt haben sich fast15.000 Frauen beworben und es wurden über 800.000 verkaufsförderndeGespräche über das Make-up generiert, sowie über 7.000 Brand TouchPoints im Social Web erzeugt.Der Deutsche Mediapreis wird seit 1999 vom Verlag Werben &Verkaufen verliehen. Eine Jury, bestehend aus Vertretern ausAgenturen, Vermarktern und Werbetreibenden, entscheidet, wer diePreise in den Bereichen beste Media-Strategie, beste Media-Ideen undContent Marketing erhält. In diesem Jahr gab es insgesamt 124Einreichungen. Der Preis soll vor allem die kreative Mediaplanungfördern und gelungene Kampagnen-Beispiele bei einem Fachpublikumbekannt machen. Die Preisverleihung des diesjährigen Mediapreisesfand am 21. Februar im Alten Rathaus in München statt.*Studiendesign IP DeutschlandFür die Begleitstudie zur Bertelsmann-übergreifenden Kampagne vonL'Oréal Paris befragte IP Deutschland mit der "I love MyMedia"-App.Die Befragungsteilnehmerinnen wurden mittels einer Push Notificationund E-Mail-Benachrichtigung eingeladen und konnten ihren Fragebogendirekt in der App ausfüllen. Basis: Frauen im Alter von 14 bis 49Jahren, n=169 (Zwischenmessung) bzw. n = 456 (Finalmessung).Feldzeit: 20.09.2015 (Zwischenmessung) und 04. - 08.10.2015(Finalmessung). Fallzahl: n = 456**Studiendesign Markenjury.de / G+J e|MSWährend der Kampagne wurden bei G+J e|MS im November 2015 überMarkenjury.com mittels einer Online-Befragung Daten unter denTesterinnen (n = 3.379) sowie dem erweiterten Teilnehmerkreis in Formder Empfehlungsempfängerinnen (n = 8.539) erhoben. Abgefragt wurdendabei u.a. die Zufriedenheit mit dem Produkt,Produkt-Verbesserungspotenzial sowie die Empfehlungs- undKaufbereitschaft.Pressekontakt:Anna van den BloockIP Deutschland GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLUnternehmenskommunikationTelefon: + 49 221 456-74203Anna.vandenBloock@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: IP Deutschland, übermittelt durch news aktuell