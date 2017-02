Deutscher Mediapreis 2017 für L'Oréal Paris und die junge Adalliance / Konsumentinnen machen integrierte Bertelsmann-Kampagne für PERFECT MATCH zur erfolgreichsten Relancierung in Deutschland

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Düsseldorf (ots) - In einem Test kreierten dieBertelsmann-Vermarktungen IP Deutschland und Gruner & Jahr EMS fürL'Oréal Paris "Perfect Match" eine integrierte Empfehlungskampagne:Make-up-Testerinnen wurden über alle Bertelsmann-Kanäle online wieoffline gewonnen und über die eigens geschaffene Consumer Plattform"Markenjury" zum aktiven Austausch über das Produkt inspiriert.Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen L'Oréal Paris unddem Medienkonzern wird nun mit dem Deutschen Mediapreis belohnt.Eva LEIHENER-STEFAN, Geschäftsleiterin L'Oréal Paris, freut sich:"In diesem Test wurden unsere Erwartungen weit übertroffen. 15.000Frauen haben sich beworben. Insgesamt fanden nahezu 800.000 Gesprächeüber Perfect Match zwischen den Frauen statt." Und Andreas NEEF,Mediadirektor L'Oréal D/A/CH, betont: "Das ist ein eindrucksvollerBeleg für unsere neue kanalübergreifende Zusammenarbeit mit denPublishern. Heute inspirieren wir Konsumentinnen über integrierteKampagnen und verknüpfen Reichweite, Relevanz und Performance. Ichbin froh, dass die AdAlliance uns interdisziplinär berät und moderneKonzepte für uns erstellt."Social Media & Influencer Marketing in der Aufrufphase steigernKaufbereitschaft um mehr als 150 ProzentIn der Aufrufphase wurden die Frauen von zwei Bloggerinnen desFashion- und Beauty-Portals BLOGWALK.de auf die Kampagne aufmerksamgemacht. Sie riefen in einem Tag-on auf allen IP-Sendern dazu auf,sich unter www.mein-perfect-match.de als Testerin zu bewerben. DerSpot schloss sich unmittelbar an den klassischen Perfect Match-Spotmit Heike Makatsch an. Im Anschluss luden Advertorials auf sämtlichenOnline- und Mobile-Angeboten der teilnehmenden Medienmarken zumMitmachen ein.Empfehlungsquote von 94 Prozent in der TestphaseIn der anschließenden Testphase erhielten die 5.000 Testerinneneine Markenjury-Box mit den Perfect Match-Produkten zum Ausprobierenund Weiterschenken. Flankiert würde diese Phase durch Advertorials inausgewählten Titeln des G+J Portfolios. In der BARBARA, GALA, GRAZIAund COUCH kamen zudem AdSpecials in Form von Sachets und einerHautabgleichkarte für die haptische Auseinandersetzung mit demProdukt zum Einsatz.87 Prozent der Testerinnen gaben daraufhin an, sie würden sich dasMake-up auch selbst kaufen, 94 Prozent empfahlen es weiter. PerfectMatch hat 2016 als klare Nr 1 Foundation mit einem Wachstum +26%abgeschlossen und wuchs damit über viermal so schnell wie der Markt.L'Oréal Paris ist eine Marke der L'Oréal-Gruppe, dem weltweitführenden Kosmetikunternehmen. Die Gruppe verfügt über einMarkenportfolio von 32 internationalen, sich ergänzenden Marken.International führend in der Kosmetik steht L'ORÉAL PARiS mit seineninnovativen Produkten für Forschungs-Kompetenz auf höchstem Niveau.Die hochwertige Premiummarke im Massenmarkt ist mit der DekorativenKosmetik, Haut- und Haarpflege, Styling, Coloration und Männerpflegeinklusive Dusche und Deodorants in fast allen Segmenten präsent. Mitihren international und national bekannten Botschaftern inspiriertdie Marke unterschiedliche Zielgruppen mit Glanz und Glamour. Diedeutschen Botschafter Iris Berben, Heike Makatsch, Lena Meyer-Landrutund Wotan Wilke Möhring stehen für Nahbarkeit zum deutschenKonsumenten.Pressekontakt:L'Oréal Paris in DeutschlandHeike Leder, Head of Communications & InfluencingMail to: heike.leder@loreal.comTel.: +49 -211-4378-381Original-Content von: L'Or?al Paris, übermittelt durch news aktuell