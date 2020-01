Deutscher Lotto- und Totoblock begrüßt die Einigung der Länder zum neuen Glücksspielstaatsvertrag (FOTO)

Koblenz (ots) - Die 16 Gesellschaften des Deutschen Lotto- und Totoblocks (DLTB)begrüßen die Einigung der 16 Länder auf einen neuen Glücksspielstaatsvertrag."Wir sehen in der neuen Regelung eine weitere Bestätigung desgemeinwohlorientierten Lotteriemonopols in Deutschland und erwarten, dass durchdie Regulierung im Online-Bereich der illegale Markt zurückgedrängt wird", sagtJürgen Häfner, der Geschäftsführer der derzeit im DLTB federführendenBlockgesellschaft Lotto Rheinland-Pfalz.In diesem Zusammenhang begrüßt der DLTB auch den Willen der Länder, den Vollzugkünftig durch eine zentrale Anstalt des Öffentlichen Rechtes zu bündeln."Dadurch ist ein noch deutlicheres Vorgehen gegen illegale Glücksspielanbietermöglich", sagt der Lotto-Geschäftsführer.Positiv bewertet der DLTB, dass sich alle 16 Länder auf den neuenGlücksspielstaatsvertrag geeinigt haben. "Mit dieser zukunftsorientiertenEinigung haben die Länder unterstrichen, dass das föderale System in Deutschlandsehr gut funktioniert", merkt Jürgen Häfner an und kündigt abschließend an: "DerDeutsche Lotto- und Totoblock wird sich an den weiteren Beratungen konstruktivbeteiligen."Pressekontakt:Clemens BuchPressesprecher für den Deutschen Lotto- und Totoblock--Lotto Rheinland-Pfalz GmbHFederführender Blockpartner im Deutschen Lotto- und Totoblock (DLTB)Ferdinand-Sauerbruch-Straße 256073 KoblenzTelefon: 0261 9438-2154Fax: 0261 9438-6619mailto:clemens.buch@lotto-rlp.dehttp://www.lotto-rlp.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53260/4499219OTS: Deutscher Lotto- und Totoblock (DLTB)Original-Content von: Deutscher Lotto- und Totoblock (DLTB), übermittelt durch news aktuell