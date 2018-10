Deutscher Logistik-Preis 2018 geht an KOMSA / Kürzeste Wege, kleinste Fläche, größte Leistung

Berlin (ots) - KOMSA, die Kommunikation Sachsen AG, ist Träger desDeutschen Logistik-Preises 2018 der Bundesvereinigung Logistik (BVL).Die Preisverleihung erfolgte im Rahmen der Auftaktgala des 35.Deutschen Logistik-Kongresses, der vom 17. bis 19. Oktober 2018 inBerlin stattfindet.Höchste Flexibilität, Automatisierung und Digitalisierung - dassind Elemente des Projektes "RELOAD - Digitalisierung derKOMSA-Intralogistik", welches KOMSA im Rahmen einerStandorterweiterung an seinem Hauptsitz realisiert hat. Für insgesamt30 Millionen Euro, der größten Investition derUnternehmensgeschichte, hat KOMSA im sächsischen Hartmannsdorf eindreigeschossiges "Haus der Dienstleistungen" und ein neuesLogistikzentrum inklusive Hochregallager sowie einem Automatiklagererrichtet.Ziel des 2017 eingeweihten Erweiterungsbaus war es, sämtlicheLogistikprozesse unter einem Dach zusammenzuführen und damitKapazität und Durchlaufzeit für die Aufträge von Industrie- undHandelspartnern zu steigern. Die Herausforderung bestand darin,effiziente Abläufe zu schaffen und höchste Flexibilität zugewährleisten, um auf neue Marktanforderungen schnell reagieren zukönnen. Die Antwort, die KOMSA gemeinsam mit seinem PartnerLogistikPlan aus Dresden fand, folgte der Logik "kürzeste Wege,kleinste Fläche, größte Leistung".Durch das neu erbaute Logistikzentrum werden nun alle Lagerungs-und Versandprozesse gebündelt, die zuvor auf fünf verschiedene Ortein Hartmannsdorf verteilt waren. Das "Haus der Dienstleistungen"bietet Raum für bis zu 800 Arbeitsplätze in unmittelbarerLogistiknähe. Rund 14.500 Paletten finden seit 2017 im benachbartenLogistikzentrum im 21 Meter hohen Regallager einen Stellplatz. Einzentraler Verbindungsbau integriert alle Logistikfunktionen - von derWareneingangs- und Servicelogistik über die Lager-, Repair- undRetourenbereiche bis zur Versandlogistik. Im Zentrum desLogistikkonzepts steht die Automatisierung aller zeitkritischenProzesse der Intralogistik: automatische Materialflüsse für alleRetouren- und Reparatur-Aufträge, automatische Ausschleusung vonLeerkartons, automatische Kleinteilelagerung undKommissionier-Bereitstellung nach dem Prinzip Ware-zum-Mann,automatische Bereitstellung von Versandkartons, automatischeFörderung der Kommissioniereinheiten zur Verpackung und dieautomatische Förderung der Versandkartons zur Verladung. Dabei setztKOMSA auf eine starke IT: Eine integrierte Digitallogistik verknüpftdurchgängig Warenwirtschaft, Lagerlogistik sowie die Transport- undAuftragssteuerung. Zusätzlich sind automatisierte und manuelleProzesse intelligent miteinander verbunden. Dank Automatiklager sindArtikel in weniger als drei Minuten für den Versand verfügbar,Reparaturaufträge können dank automatisierter Materialflüssetaggleich bearbeitet werden. Durchlaufzeiten von weniger als einerStunde für mehr als die Hälfte der Aufträge ermöglichen hoheFlexibilität. Bis in die späten Abendstunden können Expressaufträgebearbeitet werden. Die Versandleistung kann binnen kurzer Zeit mehrals verdoppelt werden. In der ITK-Branche, in der KOMSA zuhause ist,ist dies eine wichtige Voraussetzung, um die Markteinführung neuerProdukte oder saisonale Spitzen wie das Weihnachtsgeschäftreibungslos zu stemmen. Mit seinem Projekt setzte sich KOMSA gegenzwei weitere starke Finalisten durch, DHL mit dem Hub in Leipzig undProtostellar, das zur Thales-Gruppe gehört, in Ditzingen beiStuttgart. "KOMSA hat uns hinsichtlich Konsequenz und Innovation ammeisten beeindruckt", so der Juryvorsitzende Roland Tichy zurEntscheidung.Ausschlaggebend für die Jury war, wie stringent KOMSA alsmittelständisches Unternehmen die logistischen Abläufe auf dieBedürfnisse seiner Industrie- und Handelspartner ausrichtet: Durchden sinnvollen Einsatz automatisierter und manueller Wege erzeugt derGroßhändler an den entscheidenden Stellen Schnelligkeit und kanntrotzdem individuelle Wünsche realisieren."Wir wollten eine flexible Logistiklösung für unsere Kundenschaffen, mit der wir jederzeit auf das reagieren können, was derMarkt verlangt", so KOMSA-Produktionsvorstand Sven Mohaupt. "Dass esdieses Projekt bei der starken Konkurrenz bis ins Finale schafft undnun sogar mit dem Deutschen Logistik-Preis ausgezeichnet wird, rührtuns sehr und ist ein schönes Zeichen an unsere Partner aus Industrieund Handel."Effekte des Preisträgerprojektes:- Geringe Lagerhaltungs- und Kommissionierungskosten: Die prozentualeKostenersparnis liegt pro Auftrag bei der Kommissionierung und inder Lagerhaltung im zweistelligen Bereich.- Kurze Durchlaufzeiten: Parallel zu den erreichten Einsparungen hatKOMSA die Qualitätsparameter der Logistik merklich verbessert. Sokonnte im Ergebnis des Logistikprojektes die Durchlaufzeit für mehrals 50 Prozent der Aufträge von 3,5 auf weniger als eine Stundegesenkt werden.- Hohe Flexibilität: Im ausgebauten Versandlager ist KOMSA jetzt inder Lage, die Versandleistung von durchschnittlich 10.000 auf rund25.000 Paketsendungen am Tag zu steigern.Hintergrund zum UnternehmenKOMSA: vom Bauernhof zum Multi-Channel-DistributorDie Geschichte von KOMSA beginnt 1992 auf einem idyllischenBauernhof im sächsischen Hartmannsdorf. Der gebürtige Schwede Dr.Gunnar Grosse gründet dort mit drei ambitionierten jungen Männern einUnternehmen, mit dem er den Aufbau des Mobilfunk-Händlernetzes inDeutschland unterstützen will. Heute nutzen über 20.000 Händler inDeutschland und in Polen das KOMSA-Sortiment, das aus über 30.000Artikeln besteht. Neben Smartphones zählen dazu Tablets,Navigationsgeräte, smarte Uhren, Produkte für ein vernetztes Zuhause,Telefonanlagen und ein großes Zubehörsortiment von über 250Herstellern in der ganzen Welt. KOMSA schätzt, dass fast jeder Nutzerdieser Geräte in Deutschland schon einmal mit dem Unternehmen zu tunhatte, ohne es zu merken. Denn als Großhändler kauft KOMSA dieProdukte ein und bringt sie dahin, wo der Endverbraucher sie kauft:in den Handel. Zusätzlich unterstützt das Unternehmen seineHandelspartner im Verkauf, veredelt, konfiguriert, installiert, hilftbei technischen Problemen, nimmt Produkte zurück, repariert sie undbereitet sie wieder auf. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr2017/2018 einen Umsatz von 1,2 Milliarden Euro. Für KOMSA arbeitenmittlerweile rund 1.700 Menschen. www.komsa.comHintergrund zum Deutschen Logistik-PreisMit dem Deutschen Logistik-Preis zeichnet die BVL in der Praxisrealisierte Logistik-Konzepte aus, die von Unternehmen aus Industrie,Handel und dem Dienstleistungssektor eingereicht werden können. ImZentrum steht die Frage: Ist Ihre Logistik innovativ? In den von derJury zu beurteilenden Unterlagen müssen die Entwicklung derKonzeption, die Implementierung und die Ergebnisse dargestelltwerden. Der Praxisbezug ist entscheidend. Der Preis wird seit 1984von der Bundesvereinigung Logistik vergeben. Die Preisträger derletzten fünf Jahre sind:- Bosch (2017)- AGCO gemeinsam mit dem Kooperationspartner 4flow (2016)- die BLG gemeinsam mit ihrem Auftraggeber engelbert strauss (2015),- Mercedes AMG gemeinsam mit seinem Dienstleister Müller, die LilaLogistik (2014),- die Lekkerland Deutschland GmbH (2013)