Deutscher Lehrertag 2020 Frühjahrstagung am 12. März 2020: Weiterbildungstag für Lehrerinnen und Lehrer im Rahmen der Leipziger Buchmesse

Frankfurt am Main (ots) - Mit bis zu 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern istder Deutsche Lehrertag einer der größten Fortbildungstage für Lehrerinnen undLehrer in Deutschland. Am 12. März 2020 werden Teilnehmende aus insgesamt 33fach- und schulformspezifischen sowie übergeordneten Veranstaltungen ihrpersönliches Fortbildungsprogramm zusammenstellen können. Traditionell findetder Deutsche Lehrertag wieder im Rahmen der Leipziger Buchmesse statt, die imAnschluss an den Fortbildungstag besucht werden kann.Matthias Herzog, Schulcoach, Lehrbeauftragter an verschiedenen Hochschulen undExperte zum Thema "Resilienz", hält den Hauptvortrag "LEBE motiviert alsLehrkraft - Erfolgreiches Selbstmanagement beginnt im Kopf". Er vermitteltwissenschaftlich fundierte und direkt umsetzbare Strategien für bessereErgebnisse, nachhaltig mehr Freude, Selbstvertrauen und Stabilität imSchulalltag.Der Deutsche Lehrertag wird zusammen vom VBE Bundesverband, dem VerbandBildungsmedien e. V., der Leipziger Buchmesse und den VBE Landesverbänden, demSLV Sächsischer Lehrerverband im VBE, dem VBE Sachsen-Anhalt und dem tlvthüringer lehrerverband organisiert und durchgeführt. Die Schirmherrschaft fürden Deutschen Lehrertag hat wieder die Kultusministerkonferenz (KMK) übernommen.Die Eintrittsberechtigung zur Leipziger Messe und die Nutzung der öffentlichenNahverkehrsmittel am Veranstaltungstag sind ebenso wie Mittagsimbiss und Getränkbereits in der Teilnahmegebühr inkludiert.Ausführliche Informationen zum Programm und die Anmeldung zum DeutschenLehrertag 2020 in Leipzig finden Sie auf www.deutscher-lehrertag.de.Der Verband Bildungsmedien e. V. ist der führende Zusammenschlussprofessioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland. Seine Mitgliederentwickeln im Dialog mit Lehrenden und Lernenden didaktisch passgenaueLehrinhalte und Lernlösungen. Gerade im digitalen Zeitalter ermöglichenqualitätsgesicherte Bildungsmedien individuellen Bildungserfolg undgesellschaftliche Teilhabe. https://www.bildungsmedien.de