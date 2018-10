"Deutscher Lehrerpreis- Unterricht innovativ" startet in die neue Wettbewerbsrunde / Jetzt bewerben!

Berlin/Düsseldorf (ots) - Elfte Bewerbungsrunde gestartet:Anmeldung auf www.lehrerpreis.de/ Anmeldeschluss am 24. Juni 2019,Preisverleihung Ende 2019 in Berlin/ Knapp 4.800 Schülerinnen undSchüler sowie Lehrkräfte beteiligten sich 2017 an der zehnten Auflagedes WettbewerbsDer "Deutsche Lehrerpreis- Unterricht innovativ" meldet sichzurück und eröffnet die Bewerbungsphase zur Auszeichnung der bestenund engagiertesten Lehrkräfte sowie innovativsten UnterrichtskonzepteDeutschlands. Unter www.lehrerpreis.de können Schülerinnen undSchüler sowie Lehrkräfteteams wieder ihre Vorschläge und Bewerbungeneinreichen.Der bundesweite Wettbewerb feierte bei der Preisverleihung imJanuar 2018 sein 10-jähriges Jubiläum. Anlässlich der elften Auflagehaben die Initiatoren, die Vodafone Stiftung Deutschland und derDeutsche Philologenverband, einen weiteren Schwerpunkt eingeführt: Inden inzwischen traditionellen Kategorien "Schüler zeichnen Lehreraus" und "Unterricht innovativ" liegt in diesem Jahr auch ein Fokusauf Unterrichtskonzepten, die digitale Medien und Themen sinnvolleinbinden."Wir freuen uns auf die Einreichungen zum elften DeutschenLehrerpreis und sind gespannt auf zukunftsweisendeUnterrichtsprojekte, engagierte Lehrkräfte und Impulse für guteBildung in einer digitalen Welt. Mit dem Lehrerpreis zeigen wir, mitwieviel Engagement und Kreativität Pädagogen ihren Beruf ausüben. DieAuszeichnung ist ein Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung ihrerArbeit", sagt Inger Paus, Vorsitzende der Geschäftsführung bei derVodafone Stiftung.In der Kategorie "Schüler/innen zeichnen Lehrer/innen aus" sindSchülerinnen und Schüler des Abschluss-Jahrganges 2018/2019 anweiterführenden Schulen aufgerufen, besonders engagierte Lehrkräfte,die ein verantwortungsvolles Miteinander in der Schule fördern, zunominieren. Die Kategorie "Lehrer/innen: Unterricht innovativ" desWettbewerbs 2018 wendet sich an Lehrerinnen und Lehrer aus demSekundarbereich deutscher Schulen, die fächerübergreifendunterrichten und im Team zusammenarbeiten. Für ideenreiche,innovative Unterrichtskonzepte werden Preise im Gesamtwert von 13.000Euro ausgeschrieben.Das Interesse an dem Wettbewerb zur Auszeichnung von Lehrerinnenund Lehrern steigt konstant. An der Bewerbungsrunde zum "DeutschenLehrerpreis- Unterricht innovativ" haben sich während der letztenWettbewerbsrunde 4.800 Schülerinnen und Schüler sowie Pädagogenbeteiligt. Die 16 Preisträgerinnen und Preisträger sowie sechs Teamskamen aus zehn verschiedenen Bundesländern.Bewerbungen und Einreichungen können bis zum 24. Juni 2019 aufwww.lehrerpreis.de hochgeladen werden. Die festliche Preisverleihungfindet Ende 2019 in Berlin statt.Zur InitiativeDer Wettbewerb wird von der Vodafone Stiftung Deutschland und demDeutschen Philologenverband zum elften Mal durchgeführt. Mit derAuszeichnung sollen die positiven Leistungen von Lehrkräften sowieSchülerinnen und Schülern gewürdigt und in den Vordergrund deröffentlichen Wahrnehmung gerückt werden. Kooperationspartner sind dieWochenzeitung "DIE ZEIT", "ZEIT für die Schule" und der CornelsenVerlag.Pressekontakt:Deutscher PhilologenverbandEva HertzfeldtTel. 0172 / 305 08 67E-Mail: presse@lehrerpreis.deVodafone Stiftung Deutschland gGmbHLaura SchubertTel. 0172 / 1015 700E-Mail: laura.schubert@vodafone.comOriginal-Content von: Vodafone Stiftung Deutschland gGmbH, übermittelt durch news aktuell