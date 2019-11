"Deutscher Lehrerpreis 2019" in Berlin verliehen Insgesamt 22 Auszeichnungen an PädagogInnen und Projekte aus zehn Bundesländern vergeben

Berlin/Düsseldorf (ots) - 16 Lehrkräfte aus Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg,Hessen, Nordrhein-Westfalen, dem Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen aufInitiative ihrer Schülerinnen und Schüler für besonderes pädagogischesEngagement geehrt / Innovative Unterrichtsprojekte aus Baden-Württemberg,Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland ausgezeichnet / Rund5.400 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte beteiligten sich am Wettbewerb2019Die Gewinnerinnen und Gewinner des bundesweiten Wettbewerbs "DeutscherLehrerpreis - Unterricht innovativ" 2019 stehen fest. Die hochkarätigeWettbewerbsjury unter Leitung von Prof. Dr. David-S. Di Fuccia hat entschieden:16 Lehrerinnen und Lehrer sowie sechs Pädagogen-Teams aus insgesamt zehnBundesländern wurden heute in Berlin ausgezeichnet. Rund 5.400 Lehrkräfte sowieSchülerinnen und Schüler beteiligten sich am Wettbewerb, der von der VodafoneStiftung Deutschland und dem Deutschen Philologenverband seit über zehn Jahrendurchgeführt wird.Der Präsident der Kultusministerkonferenz und Hessische Kultusminister Prof. Dr.R. Alexander Lorz dankt allen für ihre ausgezeichnete Arbeit und freut sich,dass auch Preisträger aus Hessen dabei sind: "Lehrerinnen und Lehrer haben durchihr eigenes Beispiel gebendes Verhalten einen enormen Einfluss auf diePersönlichkeitsentwicklung von Schülerinnen und Schülern. Sie vermitteln ihnenWissen sowie Werte und bereiten sie auf das Leben vor. Dies ist Herausforderungund zugleich Motivation im Berufsalltag. Ein ganz entscheidender Faktor für denLernerfolg des Einzelnen ist dabei die Unterrichtsqualität. Wir befinden uns ineiner Zeit, in der sich der Unterricht verändert, wenn ich beispielsweise an dieDigitalisierung denke. Die damit verbundenen Herausforderungen bieten uns aberauch eine Fülle an Chancen, wenn wir sie als Möglichkeiten für eine aktiveGestaltung von Schule und Unterricht begreifen. Die digitale Welt wird selbstzum Lerninhalt und digitale Medien können Lehrkräfte und Schülerinnen undSchüler unterstützen, zum Beispiel in der individuellen Förderung oder in derVor- und Nachbereitung des Unterrichts. Die Preisträgerinnen und Preisträgersind mit ihrem Engagement beispielgebend und begeistern so vielleicht sogar auchihre Schülerinnen und Schüler als Nachwuchs für diesen tollen Beruf."Im Bereich "Schüler zeichnen Lehrer aus", einer der beidenWettbewerbskategorien, wurden 16 besonders engagierte Lehrkräfte vonSchülerinnen und Schülern der Abschlussklassen 2018/2019 nominiert. Dabei gingenfünf Auszeichnungen nach Nordrhein-Westfalen (Hendrik Büdding,Annette-von-Droste-Hülshoff Gymnasium Münster; Christina Ruth Hammerström,Elsa-Brändström-Realschule Essen; Reinhold Lück, Gymnasium Remigianum Borken;Ursula Nauen, Städtische Realschule Waltrop; Gerhard Steinhoff,Clemens-Brentano-Gymnasium Dülmen). Drei Auszeichnungen vergab die Jury nachBaden-Württemberg (Alexandra Moser, Gymnasium Engen; Nadine Royer,Sechslindenschule GWRS Pfullendorf; Barbara Schmitt, Hohenlohe-GymnasiumÖhringen). Je zwei Preisträger gibt es in Hessen (Dr. Karin Meffert, LimesschuleIdstein; Marco Rill, Hermann-Hesse-Schule Obertshausen) und in Sachsen-Anhalt(Katrin Fruth, Landesgymnasium für Musik Wernigerode; Skadi Schlesinger, BbS VHalle/Saale). Je ein Preisträger in der Kategorie "Schüler zeichnen Lehrer aus"kommt in diesem Jahr aus Berlin (Karen Pohlman, Evangelisches Gymnasium zumGrauen Kloster), Hamburg (Keven Lass, Berufliche Schule St. Pauli), dem Saarland(Sebastian Kloß, Gymnasium am Rotenbühl Saarbrücken) und Thüringen (MartinTriebel, Staatliches Berufsschulzentrum Hermsdorf-Schleiz-Pößneck-Saale-Orla-Kreis-, Schulteil Pößneck).Die Vorsitzende der Geschäftsführung der Vodafone Stiftung, Inger Paus, erklärt:"Digitale Medien und Werkzeuge allein vermitteln noch keine Kompetenzen für einedigitale Welt. Die Preisträgerinnen und Preisträger des diesjährigenLehrerpreises zeigen, wie das Potenzial digitaler Methoden und Inhalte durchinnovative didaktische Konzepte entfaltet werden kann. DieGeschwister-Scholl-Schule Blieskastel, die den Digital-Sonderpreis erhält, denktnoch einen Schritt weiter und thematisiert ein für Schülerinnen und Schülerhochrelevantes Thema wie Klima- und Umweltschutz. Dieses und viele andereDigital-Projekte, die wir dieses Jahr auszeichnen, machen Best Practicesgreifbar - und sind ein echter Wegweiser für gute Bildung in einer digitalenWelt."In der zweiten Kategorie des Wettbewerbs, "Lehrer: Unterricht innovativ", habenin diesem Jahr wieder zahlreiche engagierte Lehrkräfte-Teams aus ganzDeutschland innovative und fächerübergreifende Unterrichtsprojekte für denWettbewerb eingereicht. Den ersten Preis vergab die Jury an das Pädagogen-TeamBernd Bischoff, Christian Czaputa, Florian Dendorfer, Verena Kopp, Eva Lippert,Nicole Nägele, Eugen Staudinger, Michael Zimmerer um die Projektleiter SebastianSchmidt (Pfuhl) und Ferdinand Stipberger (Neunburg vorm Wald NvW) derInge-Aicher-Scholl Realschule Neu-Ulm-Pfuhl in Kooperation mit derGregor-von-Scherr-Schule Neunburg vorm Wald (NvW) für ihr schul-übergreifendes"Lernbüro digital-kooperativ".Prof. Dr. Susanne Lin-Klitzing, Bundesvorsitzende des DeutschenPhilologenverbandes, lobt die Kreativität des Gewinner-Teams, digitale Medien imMathematik-Unterricht so einzusetzen, dass Synergien sowohl räumlich als auchinhaltlich von Lehrenden für Lehrende und Lernende gewonnen und genutzt werdenkönnen: "Das 'Lernbüro digital-kooperativ' ist ein kluges und äußerst gelungenesKonzept, das zu einer fachlichen und medienkompetenzorientierten Vertiefung derLehr- und Lerninhalte führte. Aber vor allem konnten alle neu erarbeitetenMaterialen für den Fachunterricht Mathematik auch schul-übergreifend denbeteiligten Pädagogen zugänglich gemacht werden. Ein Projekt, bei dem dieLerninhalte für das Fach Mathematik im Mittelpunkt standen und in demgleichzeitig digitale Kompetenzen gemäß des Kompetenzrahmens zur Medienbildunggestärkt werden. Zudem ein Projekt, das bereits von anderen Schulen übernommenwurde! Klasse!"Das digitale Lernbüro, das in Kooperation der 280 Kilometer voneinanderentfernten Schulen entstanden ist, hat zum Ziel, Unterricht gemeinsam zugestalten, und steht unter dem Motto "Digital lehren und lernen im FachMathematik". Um mehr Zeit für den pädagogischen und didaktischen Austausch zuhaben, teilen sich sieben Lehrer aus beiden Schulen dieUnterrichtsvorbereitungen und erstellen einen Kurs für alle Themengebiete der 5.Klassen. Standard sind u. a. Impuls- und Erklär-Videos, differenzierte Aufgabenaus dem Schulbuch und die dazu passenden Lösungen. Nicht nur das Lernen im FachMathematik steht im Mittelpunkt, sondern auch das digitale Lernen gemäß desKompetenzrahmens zur Medienbildung. Die teilnehmenden LehrerInnen mussten fürdas Lernbüro viele digitale Kompetenzen erst selbst erlernen, was anschließenddie Vermittlung der Inhalte an die SchülerInnen erheblich erleichterte. Außerdemist das Lernbüro eine Entlastung für die Lehrkräfte und erhöht dieNachhaltigkeit in der Unterrichtsvorbereitung: Ab dem Schuljahr 2019/2020übernehmen weitere Schulen und Lehrkräfte die schon erstellten Kurse für ihrenUnterricht und beteiligen sich auch selbst an der Produktion von neuem Material.2020 werden dann voraussichtlich 16 Lehrer aus fünf Schulen am Kurs für die 7.Klassen arbeiten.Der zweite Preis in dieser Kategorie ging an das Team Timo Berssen, ClemensKanschat und Michael Lück mit Projektleiter Jan Meiners von der BBS Ammerland inBad Zwischenahn für ihr Projekt "Fußabdruck auf dem Planeten". In diesemUnterrichtsprojekt sollten die Schülerinnen und Schüler die Folgen ihres eigenenKonsums an Hand von ausgewählten Themenkomplexen ergründen und hinterfragen,welche Auswirkungen ihr Verhalten auf die Erde hat. Nach einer Auflistung allerAusgaben für Waren in einem Monat wurde der Produktions- und Beschaffungswegexemplarisch nachvollzogen. Danach ermittelten die Schülerinnen und Schüler denjeweiligen CO2-Ausstoß. Die Ergebnisse wurden im Plenum besprochen und dieSchülerinnen und Schüler so für die Auswirkung ihres eigenen Verhaltens auf denGlobus sensibilisiert.Mit dem dritten Preis wurde das Team Andrea Holler, Projektleitung, und JulianeStubenrauch-Böhme vom Oskar-Maria-Graf-Gymnasium Neufahrn für ihr Projekt"Schüler als Prosumer" ausgezeichnet. Ziel der Unterrichtsidee für denFremdsprachen-Unterricht ist, die SchülerInnen zu "Prosumern", d. h. zuProduzenten und Konsumenten von digitalem Content werden zu lassen und sie sofit für die digitalisierte Berufs- und Arbeitswelt zu machen. Die SchülerInnenkonsumieren nicht nur digitale Inhalte, sondern produzieren sie auch wie eigeneFilme, die sie mit Tablets aufnehmen, bearbeiten und fertigstellen. Durch einekritische Bewertung der erstellten Medienprodukte werden die 4 K's"Kommunikation", "Kollaboration", "Kreativität" und "kritischeReflexionsfähigkeit" als Zielvorgabe der Lernkultur 4.0 angewendet.Darüber hinaus zeichnete die Jury noch drei weitere innovativeUnterrichtskonzepte aus. Den Sonderpreis der Wochenzeitung "DIE ZEIT" für ihrProjekt "PhiloWelt: iPad App" erhielt das Pädagogen-Team um Dr. Gökhan Yetisen(Projektleiter), Klaus Bleckmann, Rolf Grüter, Hendrik Lemm und Verena Michaelvon der Geschwister-Scholl-Gesamtschule Moers. Mit dem Sonderpreis des CornelsenVerlags wurden Projektleiterin Eugenia Remisch, mit Team Stefan Bihl, RainerKropp-Kurta, Birgitt Schlieter, Simon Schoch und Monja Suhm von derWerkrealschule GWRS Villingendorf für ihr Projekt "Irlandreise" ausgezeichnet.Der in diesem Jahr zum ersten Mal vergebene Digital-Sonderpreis der VodafoneStiftung Deutschland ging an das Team von Projektleiter Mathias Glahn undChristoph Thiel zusammen mit weiteren Lehrkräften aus dem Fachverbund von derGeschwister-Scholl-Schule Blieskastel für ihr Projekt "TuK - Technik und Klima".Die Initiatoren des Wettbewerbs "Deutscher Lehrerpreis - Unterricht innovativ"wollen mit der Auszeichnung die positiven Leistungen von Lehrkräften sowieSchülerinnen und Schülern würdigen und in den Vordergrund der öffentlichenWahrnehmung rücken.Der hochrangig besetzten Wettbewerbs-Jury unter Leitung von Prof. Dr. David-S.Di Fuccia gehörten an: Dr. Stefanie Hubig, Ministerin für Bildung des LandesRheinland-Pfalz; Frank Thalhofer, Mitglied der Geschäftsführung CornelsenVerlag; Prof. Dr. Kathrin Fussangel, Professorin für Empirische Schulforschungan der Bergischen Universität Wuppertal, Institut für Bildungsforschung (IfB);André Spang, Referent im Referat Digitale Gesellschaft und Medienkompetenz inder Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen; Jun.-Prof. Dr. Jasmin Bastian,Juniorprofessur für Medienpädagogik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz,Institut für Erziehungswissenschaft; Martin Spiewak, Mitglied der RedaktionWissen der Wochenzeitung DIE ZEIT; Donata Vogtschmidt, Sprecherin der KonferenzThüringer Studierendenschaften.Darüber hinaus vertreten Prof. Susanne Porsche, Initiatorin des DeutschenLehrerpreises bei der Vodafone Stiftung, Inger Paus, Vorsitzende derGeschäftsführung der Vodafone Stiftung Deutschland, und Prof. Dr. SusanneLin-Klitzing, Bundesvorsitzende des Deutschen Philologenverbandes, die Trägerdes Wettbewerbs.Hinweis für die Redaktionen: Ausführliche Informationen und druckfähige Fotosvon der Preisverleihung und allen Preisträgern stehen zum kostenfreien Downloadin der digitalen Pressemappe auf www.lehrerpreis.de/preisverleihung zurVerfügung.www.lehrerpreis.de / www.facebook.com/lehrerpreis / twitter.com/Lehrerpreis /www.youtube.com/user/Lehrerpreis