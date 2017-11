Deutscher Lebertag 2017 / An die Leber denken, Behandlungsmöglichkeiten nutzen (FOTO)

München (ots) -Anlässlich des Deutschen Lebertages 2017 rufen Experten dazu auf,die deutlich verbesserten Behandlungsmöglichkeiten bei verschiedenenLebererkrankungen zu nutzen. Vor allem Patienten mit chronischerHepatitis C haben heute sehr gute Chancen auf Heilung (1) - wenn siedenn von ihrer Erkrankung wissen. Hier setzt die Aufklärungskampagne"Bist du Chris?" an. Sie hat bereits zahlreiche Menschen motiviert,über ihr Hepatitis-C-Risiko nachzudenken, und trägt so dazu bei, diehohe Zahl nicht erkannter Patienten zu senken.Patienten mit bestimmten Lebererkrankungen können heute vielwirksamer behandelt werden als noch vor wenigen Jahren. Das giltinsbesondere, wenn sie an einer chronischen Hepatitis C erkranktsind. "Dank neuer direkt antiviral wirkender Arzneimittel lässt sichdie Erkrankung bei den meisten Patienten innerhalb von acht bis 24Wochen heilen" (1), bestätigt Professor Dr. Michael P. Manns,Gastroenterologe und Vorstand der Initiative pro Leber. Das Problemdabei: In Deutschland wissen schätzungsweise 100.000 Betroffene garnicht, dass sie sich irgendwann im Leben mit dem Erreger - demHepatitis-C-Virus - infiziert haben.(2) Folglich können sie auchnicht behandelt werden und laufen Gefahr, eine Lebervernarbung, eineZirrhose oder einen Leberzellkrebs zu entwickeln. Das zu ändern, hatsich neben den Ausrichtern des Deutschen Lebertages auch dieInitiative pro Leber mit ihrer Kampagne "Bist du Chris?" zum Zielgesetzt.Seit Juni bietet die Kampagne über Plakate, TV-Spots, eineFacebook-Site und eine Website Informationen rund um Hepatitis C undbeschreibt Situationen, in denen man sich - auch unwissentlich -infizieren kann; eine Online-Checkliste hilft, das eigeneInfektionsrisiko abzuschätzen. "Menschen, die sich angesteckt habenkönnten, sollten mit ihrem Arzt sprechen und gegebenenfalls einenBluttest auf Hepatitis C machen lassen", rät Manns. Nun zeigen ersteAuswertungen, dass die Kampagne auf sehr gute Resonanz stößt.So wurden auf der Website www.bist-du-chris.de bislang knapp430.000 Besucher verzeichnet.(*) Der Videoclip zur Kampagne wurdeweit über 1 Million Mal aufgerufen und die Online-Checkliste zurErmittlung des individuellen Infektionsrisikos 72.000 Malausgefüllt.(*) "Die Kampagne hat damit das Potenzial, viele bislangnicht erkannte Betroffene zu identifizieren und durch eine Behandlunghoffentlich zu heilen", so Manns. Er hofft, dass noch viele weitereMenschen das Informationsangebot nutzen, über ihr eigenesErkrankungsrisiko nachdenken und sich gegebenenfalls testen lassen.Denn nur so ist zu erreichen, was sich dieWeltgesundheitsorganisation WHO und die Bundesregierung auf dieFahnen geschrie-ben haben: Die Hepatitis C bis 2030 zu eliminierenoder wenigstens deutlich einzudämmen.(3)(4)(*) Stand Oktober 2017Weitere Informationen zur Hepatitis C und zur Kampagne unterwww.bist-du-chris.de und www.facebook.com/bistduchrisLiteratur:(1) DGVS. Aktuelle Empfehlung zur Therapie der chronischen HepatitisC, Dezember 2016. http://ots.de/fr1d6(2) Leberhilfe-Projekt. Der Eco-Hep Report.http://www.leberhilfe-projekt.de/das-eco-hep-modell.html [LetzterZugriff: Oktober 2017](3) Combating Hepatitis B and C to Reach Elimination by 2030.Advocacy brief. http://ots.de/89fcN [Letzter Zugriff Oktober 2017](4) Bundesministerium für Gesundheit. Strategie zur Eindaemmung vonHIV Hepatitis B und C und anderen sexuell uebertragbaren Infektionenhttp://ots.de/6swof [Letzter Zugriff Oktober 2017]Pressekontakt:Dr. Birthe FriessBüro Initiative pro LeberDachauer Str. 36D-80335 MünchenTel.: +49 89 383930 60Fax: +49 89 383930 66E-Mail: presse@initiative-pro-leber.deOriginal-Content von: Initiative pro Leber, übermittelt durch news aktuell