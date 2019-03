Deutscher Lebensmittelrechtstag: Lebensmittelrecht - zurück zur nationalen Kontrolle?

Finanztrends Video zu



Frankfurt am Main (ots) - 20. bis 22. März 2019 im KurhausWiesbaden / Schwerpunktthema: "Lebensmittelrecht zwischenRenationalisierung und Harmonisierung in Europa" / Pressevertreterkönnen sich gern vorab akkreditieren_______________________________Nach einer langen Phase der kontinuierlichen Angleichung desnationalen Lebensmittelrechts an europäische Vorgaben zeichnet sichin jüngster Zeit ein Trend zur Renationalisierung desLebensmittelrechts ab, der sich vor allem bei derHerkunftskennzeichnung von Lebensmitteln manifestiert. Andererseitsschreitet die Harmonisierung in Europa weiter voran, wie etwa dieReform der EU-Öko-Verordnung und die geplanten Änderungen imZusammenhang mit der Risikobewertung zeigen. Zusätzliche Trends inDeutschland und den USA wie auch neue Technologien stellen dasLebensmittelrecht vor neue Herausforderungen.Die damit zusammenhängenden vielfältigen Problemkreise undDetailfragen werden beim 32. Deutschen Lebensmittelrechtstag vom 20.bis 22. März 2019 diskutiert. Veranstalter des Kongresses, der imWiesbadener Kurhaus stattfindet, sind die ZLR - Zeitschrift für dasgesamte Lebensmittelrecht (dfv Mediengruppe) und dieWissenschaftliche Gesellschaft für Lebensmittelrecht (WGfL e.V.). Dasvollständige Programm findet sich hier:https://shop.ruw.de/lebensmittelrechtstag/programm.phpWeitere Themen des Kongresses sind unter anderem:- Neue Ansätze der Risikobewertung bei der EFSA(Dr. Bernhard Url, Geschäftsführender Direktor der EFSA)- Nationale Tierwohl-Kennzeichnung (Dr. Katharina Kluge,Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft)- Laborfleisch und Wegfall der Kühlkette - aktuelle Trends undTechnologien (Dr.-Ing. Volker Heinz, Deutsches Institut fürLebensmitteltechnik e.V.)Weitere Details zum Deutschen Lebensmittelrechtstag sowie Infoszur Anmeldung finden sich hier:https://shop.ruw.de/lebensmittelrechtstag/index.phpHinweis für Pressevertreter:Interessierte Journalisten können sich unter presse@dfv.deakkreditieren._____________________________________Die dfv Mediengruppe mit Sitz in Frankfurt am Main gehört zu dengrößten konzernunabhängigen Fachmedienunternehmen in Deutschland undEuropa. Mit ihren Töchtern und Beteiligungen publiziert sie über 100Fachzeitschriften, die ihre Leser im Beruf und ihrem Geschäfterfolgreicher machen. Viele der Titel sind Marktführer in wichtigenWirtschaftsbereichen. Das Portfolio wird von über 100 digitalenAngeboten sowie 400 aktuellen Fachbuchtiteln ergänzt. Über 140kommerzielle Veranstaltungen, wie Kongresse und Messen, bieten nebenInformationen auch die Gelegenheit zu intensivem Netzwerken. Die dfvMediengruppe beschäftigt mehr als 950 Mitarbeiter im In- und Auslandund erzielte 2017 einen Umsatz von 144,4 Millionen Euro.ZLR - Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht: DieZeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht ist die führendelebensmittelrechtliche Fachzeitschrift in deutscher Sprache, die sichdem deutschen wie dem europäischen Lebensmittelrecht widmet. Die ZLRveröffentlicht rechtswissenschaftliche Abhandlungen und informiertaußerdem über den Stand der Gesetzgebung sowie über aktuelleEntwicklungen in der Lebensmittelwirtschaft und derErnährungswissenschaft.Seit ihrer Gründung im Frühjahr 1987 befasst sich dieWissenschaftliche Gesellschaft für Lebensmittelrecht e.V. (WGfL)damit, Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet des deutschen undeuropäischen internationalen Lebensmittelrechts zu fördern.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: dfv Mediengruppe, übermittelt durch news aktuell