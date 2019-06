Deutscher Kita-Preis 2020: Kitas und Initiativen können sich ab jetzt bewerben!

Berlin (ots) - Ab sofort können sich Kitas und lokale Bündnissefür frühe Bildung um den Deutschen Kita-Preis 2020 bewerben. Für eineerfolgreiche Bewerbung sind nur drei Schritte notwendig: Anwärter aufden Deutschen Kita-Preis 2020 registrieren sich im Online-Portalunter www.deutscher-kita-preis.de/bewerbung, beantworten die Fragenund senden ihre Bewerbung online ab. Die Einreichungsfrist endet am18. August 2019. Auch Eltern können wieder Kitas und lokale Bündnissefür den Deutschen Kita-Preis 2020 vorschlagen. Empfehlungen werdenbis zum 1. August 2019 unterwww.deutscher-kita-preis.de/zur-empfehlung entgegengenommen."Mit dem Deutschen Kita-Preis zeichnen wir diejenigen aus, diesich tagtäglich für die Kleinsten unserer Gesellschaft einsetzen undihnen einen guten Start ins Leben ermöglichen. Sie legen denGrundstein für deren Zukunft und leisten damit für uns alleunverzichtbare Arbeit", unterstreicht Bundesfamilienministerin Dr.Franziska Giffey."Beim Deutschen Kita-Preis kommt es nicht auf das Ziel an, sondernauf den Weg dorthin. Und der ist immer unterschiedlich. Deswegenfreuen wir uns auf Bewerbungen von Kindertageseinrichtungen undlokalen Bündnissen deutschlandweit. Denn sie alle tun Großartiges fürunsere Kinder", ergänzt die Geschäftsführerin der Deutschen Kinder-und Jugendstiftung Dr. Heike Kahl.Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unddie Deutsche Kinder- und Jugendstiftung vergeben die Auszeichnung inPartnerschaft mit der Heinz und Heide Dürr Stiftung, derGisela-Sdorra-Stiftung, der Karg-Stiftung, dem Eltern-Magazin und demDidacta-Verband. Der Deutsche Kita-Preis 2020 wird in den Kategorien"Kita des Jahres" und "Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres"vergeben. Der Preis ist mit insgesamt 130.000 Euro dotiert. Auf denErstplatzierten der beiden Kategorien warten jeweils 25.000 Euro. ProKategorie wird es zudem vier Zweitplatzierte geben, von denen sichjeder über 10.000 Euro freuen kann. Wer eine der begehrten Trophäenbekommt, entscheidet sich in einem mehrstufigen Auswahlverfahren. Dasletzte Wort hat schließlich eine vielfältig besetzte Jury. DiePreisträger werden auf der Preisverleihung im Mai 2020 gekürt.Jede Kindertageseinrichtung und jedes lokale Bündnis inDeutschland arbeitet unter unterschiedlichsten Rahmenbedingungen. DieInitiatoren des Preises betonen, dass sich jede Institution um dieAuszeichnung bewerben kann. Denn es kommt bei der Auswahl derPreisträger nicht nur auf hervorragende Ergebnisse, sondern auch aufbesonders gute Prozesse an.Alle Informationen zum Deutschen Kita-Preis, zu denBewerbungsmodalitäten und zur Auswahl der Preisträger findenInteressierte unter www.deutscher-kita-preis.de.Über den Deutschen Kita-PreisDer Deutsche Kita-Preis ist eine gemeinsame Initiative desBundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und derDeutschen Kinder- und Jugendstiftung in Partnerschaft mit der Heinzund Heide Dürr Stiftung, der Gisela-Sdorra-Stiftung, derKarg-Stiftung, dem Eltern-Magazin und dem Didacta-Verband. DieAuszeichnung setzt Impulse für Qualität in der frühkindlichen Bildungund würdigt das Engagement der Menschen, die tagtäglich in Kitaszeigen, wie gute Qualität vor Ort gelingt.Ihr Kontakt für redaktionelle Rückfragen:Mario WeisProgrammkommunikationDeutsche Kinder- und Jugendstiftung gemeinnützige GmbH (DKJS)Tel.: 030 25 76 76 889Fax: 030 25 76 76 10E-Mail: mario.weis@dkjs.deViktoria DeßauerProgrammkommunikationDeutsche Kinder- und Jugendstiftung gemeinnützige GmbH (DKJS)Tel.: 030 25 76 76 892Fax: 030 25 76 76 10E-Mail: viktoria.dessauer@dkjs.deOriginal-Content von: Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, übermittelt durch news aktuell