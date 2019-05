Deutscher Kinderverein e.V. fordert Konsequenzen aus Lügde

Essen (ots) - Hatte erst im vergangenen Jahr derMissbrauchsskandal von Staufen Schwächen im System des deutschenKinderschutzes offengelegt, müssen wir mit Lügde erneut erleben, wiedas Versagen staatlicher Institutionen über Jahre das unvorstellbareLeid zahlreicher Kinder ermöglicht. Das gemeinschaftliche Versagenaller beteiligten Institutionen, muss kritisch und unabhängigaufgearbeitet werden. Strukturen, die diese Katastrophe zugelassenhaben müssen so geändert werden, dass der Staat seinem Auftrag zumKinderschutz gerecht wird.Der Deutsche Kinderverein e.V. unterstreicht die Forderung nachdem Einsatz einer unabhängigen und gemeinschaftlichenEnquete-Kommission in NRW und Niedersachsen. Die Enquete-Kommissionsollte die Geschehnisse, insbesondere das Vorgehen der Behörden inLügde und Hameln aufarbeiten, beide Bundesländer (Niedersachsen undNRW) im Blick haben und unter Mitarbeit von unabhängigen Experten ausder Praxis des Kinderschutzes und aus der Wissenschaft erfolgen. Beider Zusammensetzung ist zu bedenken, dass Wissenschaftler/innen oderInstitute nicht anderweitig von der Auftragsforschung des Bundes undder Länder abhängen, damit eine kritische und unabhängigeAufarbeitung staatlicher Defizite sichergestellt wird. DerHandlungsauftrag muss einerseits die Netzwerke der Täter, siebegünstigende staatliche Strukturen und hieraus ableitbare Maßnahmenzur Prävention und Intervention durch staatliche Stellen und dieGesellschaft umfassen. Zugleich muss das Schutz- und Hilfesystem fürdie betroffenen Kinder kritisch untersucht, akuterUnterstützungsbedarf aufgezeigt und eine Mitwirkung der Kinder undihrer Familien an der Aufarbeitung gewährleistet werden. VornehmlicheAufgabe sollte es sein, die staatlich verantworteten Defizite im FallLügde aufzuzeigen.Der Deutsche Kinderverein setzt sich zudem für die Einsetzungeines unabhängigen Kinderschutz-Beauftragten mit Schwerpunkt"Sexueller Missbrauch" in beiden Bundesländern ein. Der Beauftragteund ein ihm zugeordnetes und gut ausgestattetes Fachteam sollte dieAus- und Fortbildung aller Berufsgruppen, ihre Ausstattung sowiebestehende Strukturen und Verfahren im Kinderschutz kritisch im Blickhaben, zur Anlaufstelle für Beschwerden und Whistleblower werden undOmbudstrukturen in der Jugendhilfe schaffen und befördern helfen. Ersollte der Landesregierung im Rahmen einer regelmäßigen durch ihnveranlassten Evaluation des Kinderschutzes und einerBerichterstattung an den Landtag Hinweise geben, wie der Kinderschutzgrundlegend verbessert und das Dunkelfeld minimiert werden kann. DerBeauftragte für Kinderschutz mit Schwerpunkt "Sexueller Missbrauch"sollte nicht in ein einzelnes Ministerium eingebunden sein, sondernunabhängig agieren, die Amtszeit muss entsprechend langfristigausgestaltet sein. Ergänzend empfiehlt sich die Benennung undAusstattung von Verantwortlichen für den Kinderschutz in alleneinschlägigen Ministerien (Inneres, Bildung, Soziales, Justiz), sodass deren Kooperation untereinander und mit dem Beauftragten fürKinderschutz und seinem Fachteam möglich wird.Kinder, die psychische oder physische Gewalt, Vernachlässigung undsexuelle Gewalt erleben, haben ein Recht darauf, dass ihnen mit allenzur Verfügung stehenden Mitteln geholfen wird. Ein Schwerpunkt desKinderschutz-Beauftragten sollte der fachspezifisch besondersherausfordernde Bereich des sexuellen Missbrauchs sein. "Mit dem FallLügde stellen sich so viele Fragen nach wirksamen Konzepten desKinderschutzes in Schulen, Sportvereinen, Kitas etc., Fragen nacheiner Fachaufsicht von Jugendämtern und einer bislang nachweislichunzureichenden Qualifikationen derer, die sich für den Schutz vonKindern einsetzen", so Rainer Rettinger. "Wir müssen laut sein, nichtstill, wenn es um den Schutz von Kindern geht."Pressekontakt:Deutscher Kinderverein e.V.Rainer RettingerT: 0201 47900520Original-Content von: Deutscher Kinderverein e.V., übermittelt durch news aktuell