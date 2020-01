Deutscher Kinderschutzbund, Bezirksverband Frankfurt erhält SeeYou Kooperationspreis

Hamburg (ots) - 30. Januar 2020 - Im Rahmen des KindergesundheitspolitischenNeujahrsempfangs des Kinderkrankenhaus Wilhelmstift würdigt Dr. Sönke Siefert,Geschäftsführer der Stiftung SeeYou Familienorientierte Nachsorge Hamburg, dieVerdienste des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB), Bezirksverband Frankfurt,durch die Verleihung des SeeYou Kooperationspreises. Als Träger der FrankfurterBabylotsen trägt der Kinderschutzbund seit Jahren zur bundesweiten Verbreitungdes Programms und seiner qualitativen Weiterentwicklung bei und unterstütztdamit die Vision von SeeYou - alle Kinder sollen die gleichen Startchancenerhalten, unabhängig von Wohnort, Herkunft oder Lebensumständen.Bereits zum 14. Mal verleiht die Stiftung SeeYou Familienorientierte NachsorgeHamburg den SeeYou Kooperationspreis. Sie würdigt damit Partnerschaften, die inbesonderer Weise die Verwirklichung der Stiftungsziele unterstützen, Kindernbestmögliche Entwicklungschancen für ein gesundes Aufwachsen zu schaffen.Berücksichtigt bei der Bewertung für den Preis werden jährlich Transparenz,Vertrauen, bereitgestellte Ressourcen und Verlässlichkeit.SeeYou Geschäftsführer Dr. Sönke Siefert: "Keiner kann es allein! Mit demKinderschutzbund Bezirksverband Frankfurt haben wir seit vielen Jahren einenverlässlichen und engagierten Kooperationspartner an unserer Seite. Der DKSBbringt eigene Impulse ein und teilt unsere Vision von Chancengleichheit fürKinder. Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, dass Familien zu einem sehr frühenZeitpunkt die Hilfen in Anspruch nehmen können. Dank des großartigen Einsatzesdes Frankfurter Kinderschutzbundes wird die Idee Babylotse vor allem in Hessenstetig erweitert und etabliert." In den letzten fünf Jahren haben dieFrankfurter Babylotsen 10.000 Familien beraten.Stefan Schäfer, Geschäftsführer des Frankfurter Kinderschutzbundes bedankt sichmit den Worten: "Wir haben 2014 mit der Implementierung von Babylotse inFrankfurt auf Basis des Modells der Stiftung SeeYou in Hamburg begonnen. MitUnterstützung der Stadt Frankfurt, der Crespo Foundation und der StiftungPolytechnische Gesellschaft startete Babylotse im Dezember 2014 in denstädtischen Kliniken Frankfurt Höchst und dem Bürgerhospital Frankfurt. Bereits3 Jahre später konnten wir eine flächendeckende Versorgung in ganz Frankfurtsicherstellen. Und heute, nach fünf Jahren Babylotse in Frankfurt, haben wirbereits 50.000 Familien erreicht und 10.000 Familien unmittelbar beraten. DieseErfolgsgeschichte war nur dank des ko-operativen Zusammenspiels mit der StiftungSeeYou möglich. Die Vorlage aus Hamburg hat sich damit auch als skalierbarerwiesen."Das gemeinsame Anliegen von SeeYou und dem DKSB Frankfurt ist es, systematischund frühzeitig Kontakt zu Familien mit hohen psychosozialen Belastungenaufzubauen und das Programm Babylotse flächendeckend in Hessen und ganzDeutschland zu verbreiten. In Hamburg, wo das Programm Babylotse 2007 von derStiftung SeeYou eingeführt wurde, gibt es Babylotsen in acht Häusern, inFrankfurt seit 2017 flächendeckend an allen Geburtskliniken. Mit Hilfe vongemeinsamen Kontakten, Veranstaltungen, fachlichen Impulsen und politischenGesprächen wird dieses Ziel seit vielen Jahren stetig und konsequent verfolgt.Über SeeYou und das Programm BabylotseDie Stiftung SeeYou des Katholischen Kinderkrankenhauses Wilhelmstift macht essich seit 2004 zur Aufgabe, Familien mit schwer oder chronisch kranken Kindernsowie psychosozial belasteten Familien zu helfen, das Leben mit ihren Kindernbestmöglich zu gestalten. Das Programm Babylotse der Stiftung ist an nahezuallen Hamburger Geburtskliniken, flächendeckend in Frankfurt und Berlin sowieweiteren Geburtskliniken in ganz Deutschland eingerichtet, insgesamt 56 Klinikenund 31 Kinder- und Frauenarztpraxen - das entspricht 14 Prozent der Geburten inDeutschland.Weitere Informationen unter www.seeyou-hamburg.de und www.babylotse.deÜber den Deutschen Kinderschutzbund, Bezirksverband Frankfurt am Main e.V. DerDeutsche Kinderschutzbund, Bezirksverband Frankfurt am Main e.V. setzt sich mitvielfälti-gen Angeboten und Projekten für die Rechte und den Schutz von Kindernein. Neben der Lob-byarbeit hält der Kinderschutzbund Angebote und Projekte fürKinder, Jugendliche und Eltern vor Ort bereit.Die Fachberatungsstelle in der Comeniusstraße bietet Beratungs- undTherapieangebote für gewalttraumatisierte Kinder und Jugendliche, deren Elternund Fachkräfte an. Die Jugend-rechtsberatung und EhrenamtlicheEinzelvormundschaften ergänzen das Hilfeangebot. Weiterer Schwerpunkt sindpräventive Angebote wie das Elterntelefon und die Elternkurse "Starke Eltern -Starke Kinder"® sowie Frühe Hilfen wie die Babylotsen, das Familiennetzwerk imStadtteil und der Eltern-Kind-Treff Blauer Elefant ®. Mit der Orangerie, demGewächshaus für Kinder und Jugendliche, setzt sich der FrankfurterKinderschutzbund in vielfältiger Weise dafür ein, dass Kinder und JugendlicheZugänge zur kulturellen Bildung bekommen.