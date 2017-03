Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag 2017 in Düsseldorf: Neurobiologe Gerald Hüther hält Gastvortrag auf dem FRÖBEL-Fachtag am 29.3.2017

Berlin (ots) - Einer der bekanntesten Lern- und HirnforscherDeutschlands, Professor Dr. Gerald Hüther, hält am 29. März 2017 denGastvortrag auf dem FRÖBEL-Fachtag während des Kinder- undJugendhilfetags in Düsseldorf. Gerald Hüther wird sich nebenneurobiologischen Bildungsprozessen auch zur gesellschafts- undbildungspolitischen Bedeutung des Kindergartens äußern. Sein Vortragfindet am 29. März 2017 zwischen 11:00 Uhr und 12:30 in derStadthalle des CCD statt.Im Rahmen des DJHT gibt FRÖBEL rund 900 Mitarbeiterinnen undMitarbeitern aus Nordrhein-Westfalen und Hessen die besondereGelegenheit, am FRÖBEL-Fachtag zum Thema Vielfalt in der LebensweltKita teilzunehmen. Nach dem Vortrag von Gerald Hüther werden Prof.Dr. Renate Zimmer (Universität Osnabrück) und Rainer Schmidt(Pädagogisch-Theologisches Institut Bonn) weitere Vorträge halten.Anlass für den FRÖBEL-Fachtag ist der 16. Deutsche Kinder- undJugendhilfetag (DJHT), der vom 28. bis 30. März im CCD CongressCenter Düsseldorf stattfindet. FRÖBEL präsentiert sich mit zweiFachveranstaltungen und einem eigenen Messestand (B53) alsengagierter überregionaler Träger von Kindertageseinrichtungen.FRÖBEL-Geschäftsleiter*innen, Fachberater*innen, Leitungskräfte undFachreferent*innen informieren rund um Pädagogik und unsereQualitätsziele, unser Leitbild und FRÖBEL in NRW.Fragen zu Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten für pädagogischeFachkräfte, unser Traineeprogramm für Nachwuchskräfte, internationaleAustauschmöglichkeiten etc. beantworten wir gern. Der DeutscheKinder- und Jugendhilfetag ist das zentrale Forum für Innovation,Begegnung und Diskussion über Theorie und Praxis für Interessierteaus allen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland.Der Eintritt zur Messe und allen Veranstaltungen ist kostenlos.Pressekontakt:Tibor HegewischUnternehmenskommunikationTel.: 030-21235 333E-Mail: hegewisch@froebel-gruppe.deOriginal-Content von: FR?BEL-Gruppe, übermittelt durch news aktuell