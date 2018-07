Mainz (ots) -Der Dokumentarfilm "Drei Engel für Russland - Glaube, Hoffnung,Liebe", der im Auftrag der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspielentstand, ist am Samstag, 7. Juli 2018, in Köln zweimal mit demDeutschen Kamerapreis ausgezeichnet worden. Sergei Amirdzhanoverhielt die Auszeichnung in der Kategorie Kamera, Calle Overweg wurdefür seine Montage geehrt.In ihrem Dokumentarfilm "Drei Engel für Russland - Glaube,Hoffnung, Liebe" will die aus Russland nach Deutschland emigrierteFilmemacherin Katja Fedulova herausfinden, ob sich 100 Jahre nach derOktoberrevolution die Heldenrolle für Russland noch lohnt. Dieliberale Lokalpolitikerin Olga, die Abtreibungsgegnerin Natalia unddie ehemalige Soldatin Anastasia setzen sich auf ganzunterschiedliche Art und Weise für ihr Land ein. Sie offenbaren überEinblicke in ihre Lebenswelten ein Russland, das 25 Jahre nach derPerestroika noch immer nach Orientierung sucht. Es entsteht einüberraschend komplexes und widersprüchliches Bild russischerWirklichkeit, voller dramatischer, verzweifelter und komischerMomente.Der Film ist eine Produktion von Tondowski Films im Auftrag vonZDF/Das kleine Fernsehspiel. Redaktionell verantwortlich sind MilenaSeyberth und Burkhard Althoff. "Drei Engel für Russland - Glaube,Hoffnung, Liebe" ist noch bis November 2018 in der ZDFmediathekverfügbar.https://zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspielhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDF_DKFhttp://facebook.com/DaskleineFernsehspielAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/DaskleineFernsehspielPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell