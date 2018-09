Deutscher Juristentag berät über Familienrecht und Sammelklagen

LEIPZIG (dpa-AFX) - Der 72. Deutsche Juristentag berät von diesem Mittwoch an über Reformbedarf im Sorgerecht und die Möglichkeit von Sammelklagen in Deutschland.



Wie die Veranstalter mitteilten, kommen zu dem dreitägigen Treffen rund 2400 Teilnehmer auf die Leipziger Messe. Zur Eröffnung am Nachmittag (16.00 Uhr) werden unter anderem Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) und Königin Silvia von Schweden Grußworte sprechen.

Der Juristentag wird alle zwei Jahre veranstaltet. Im Fachprogramm bringen Spitzenjuristen aus verschiedenen Bereichen - Hochschulen, Behörden und Anwaltschaft - ihre Expertise ein. Den Beschlüssen des Juristentages kommt Signalwirkung für rechtspolitische Debatten zu./bz/DP/he