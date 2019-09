Deutscher Journalistenpreis für Die Zeit, WirtschaftsWoche, Handelsblatt, Spiegel, Süddeutsche Zeitung und brand eins

Frankfurt am Main (ots) - Bei der Vergabe des Deutschen Journalistenpreises 2019(djp) in Frankfurt am Main haben Autoren der Wochenzeitung DIE ZEIT zwei derinsgesamt sieben Themenpreise erhalten. Weitere Auszeichnungen gingen an denSpiegel, das Handelsblatt, die WirtschaftsWoche, die Süddeutsche Zeitung undbrand eins. 200 Gäste, knapp die Hälfte davon führende Journalistinnen undJournalisten aus allen großen Medienstandorten und Redaktionen, feiertenanschließend "die journalistenparty". Mit Unterstützung der djp-Partner BASF,Daimler, DWS, HSBC Deutschland, Pictet-Gruppe und Randstad prämiert der djpjährlich herausragende Print- und Online-Texte, die sich mit Themen aus derWirtschaft und dem Finanzwesen befassen. Die Fidor Bank hat als djp-Förderer denSonderpreis "Fintech" gestiftet. Alle prämierten Beiträge sind auf www.djp.denachzulesen.Drei Auszeichnungen gab es für finanzwirtschaftliche Themen. Auf demGebiet Bank & Versicherung erhielten den Preis Melanie Bergermann undSaskia Littmann. Unter der Überschrift "Bullshit Banking" hatten sie inder WirtschaftsWoche aufgedeckt, wie leicht bei der Internetbank N26 einKonto für eine fiktive Person eröffnet werden kann und so der GeldwäscheVorschub geleistet wird. Dies löste gezielte Untersuchungen derAufsichtsbehörden aus. Diese journalistische Leistung prämierte auch dieJury für den Sonderpreis Fintech, wodurch der Beitrag gleich zweifachausgezeichnet wurde. Im Themenbereich Vermögensverwaltung ging derDeutsche Journalistenpreis 2019 an Felix Holtermann und Sönke Iwersen vomHandelsblatt, die für ihre Leser auf Basis intensiver Recherchen dieVorgänge und Hintergründe im Envion-Skandal vorbildlich transparentgemacht haben. Das Berliner Start-up hatte hohe Renditen durch ökologischsauberes Schürfen von Kryptowährungen versprochen. Unter der Überschrift"Chaos im Krypto-Reich" erläutern die prämierten Autoren, wie dadurch30.000 Anleger zu Schaden kamen.Mit dem djp Weltwirtschaft wurde Johannes Böhme geehrt. Sein im Magazinbrand eins erschienener Beitrag "Der Kampf gegen den Datenmüll" geht derFrage auf den Grund, wie verlässlich und aussagekräftig die statistischenErhebungen und Auswertungen zum weltweiten Handel sind. Ein komplexesFachthema wird dem Leser verständlich nahegebracht mit dem Ergebnis: DieGlobalisierung verzerrt wichtige Statistiken der Wirtschaft, weshalb inder Forschung inzwischen neue Wege beschritten würden. Einen anderenAspekt der Globalisierung hat Petra Sorge in Afrika recherchiert, wofürihr der djp Innovation & Nachhaltigkeit zuerkannt wurde. Ihr im Spiegelerschienener Beitrag "Vergiftetes Dorf" zeichnet die Wege beim Recyclingvon Autobatterien nach. Was gut klinge, sei für die Menschen in Nigeriaein ökologischer und gesundheitlicher Albtraum, so das Fazit, das siegemeinsam mit ihrem dort beheimateten Co-Autor Isaac Anyaogu und demindischen Journalisten Ankush Kumar zieht. Am Ende gelange das Blei,dessen Wiederverwertung durch eine indische Firma in Nigeria Umwelt undArbeiter vergiftet, zurück in die Autos deutscher Hersteller. DieVeröffentlichung hat inzwischen Wirkung gezeigt und zu erstenVerbesserungen geführt.Im Themenbereich Bildung & Arbeit erhielt Hannes Vollmuth vom SZ Magazinden Preis für seinen Artikel "Alles, was Recht ist". Darin macht er dietiefgreifenden Folgen der Digitalisierung in der Arbeitswelt am Beispielder Anwaltsbranche deutlich. Mit sorgfältig ausgewählten Protagonistenstellt er die alten und die neuen Arbeitsweisen überzeugend undeindrucksvoll gegenüber, so das Urteil der Jury. Ein hochaktuelles Themawird facettenreich recherchiert und dramaturgisch lebhaft undeindringlich erzählt.Die Redaktion der Wochenzeitung DIE ZEIT wurde sowohl im BereichMobilität & Logistik als auch beim Offenen Thema mit dem DeutschenJournalistenpreis ausgezeichnet. Prämiert wurden zum einen JohannesEdelhoff, Götz Hamann, Karsten Polke-Majewski, Felix Rohrbeck undChristian Salewski für ihre gemeinsam mit Redakteuren des ARD-MagazinsPanorama durchgeführte Recherche über den LKW-Maut-Betreiber TollCollect. Unter der Überschrift "Ein Kartell gegen die Steuerzahler"stellten sie, ausgelöst durch Enthüllungen eines Whistleblowers,politisch brisante Vorgänge anhand zahlreicher weiterer Quellen undexklusiver Informationen detailliert und sprachlich fesselnd dar. IhrKollege Roman Pletter erhielt die Auszeichnung für sein Porträt von JoeKaeser, dem Vorstandsvorsitzenden von Siemens, den er ein Jahr langbegleitete. "Der Industriekanzler", so der Titel des Beitrags, wirddargestellt im Spannungsfeld zahlreicher Herausforderungen und Krisen inWirtschaft und Politik, in denen der oberste Manager eines weltweittätigen Industriekonzerns agieren und reagieren muss. Inhaltlich undstilistisch ein herausragender Text, gut recherchiert und vollerinteressanter Fakten, befand die Jury.412 Wettbewerbsteilnehmer - hochrangige Jury - anonymisiertesAuswahlverfahrenInsgesamt lagen den 71 Jurorinnen und Juroren 470 Print- undOnline-Artikel aus 90 verschiedenen Medien vor, die auf vielfältige Weisedas Wirtschaftsgeschehen in Deutschland und weltweit widerspiegeln. Siewurden recherchiert und geschrieben von 412 Journalistinnen undJournalisten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Veranstalterdes Deutschen Journalistenpreises ist "The Early Editors Club" (TEEC),ein Netzwerk für Journalisten und Wirtschaftsvertreter zumInformationsaustausch und zur Förderung des Qualitätsjournalismus,Der Jury gehören Chefredakteure und Ressortleiter aller führendendeutschsprachigen Printmedien für Wirtschafts- und Finanzthemen an, dieLeiter von fünf Journalistenschulen, renommierte Institutsdirektoren undHochschulprofessoren sowie die Preisträger des Vorjahres. Sie erhalten zuallen Wettbewerbsbeiträgen nur den Text in anonymisierter Form, jedochkeine Layouts. Allein das Wort zählt. Zugelassen sind allejournalistischen Textgattungen, von Kommentar und Glosse überExklusivmeldungen, ausführliche Reportagen und Analysen bis hin zu großenTitelgeschichten, Serien und Interviews.Seit 2007 fast 130.000 Euro djp-Spenden für gemeinnützige ZweckeAls Gesamtpreisgeld für 2019 waren 36.000 Euro ausgelobt, für jedes dersieben Themengebiete 5.000 Euro, davon 2.500 Euro für den Preisträger undje 500 Euro für bis zu fünf weitere Nominierte. Hinzu kamen 1.000 Eurofür den Sonderpreis.Ein Fünftel der Preisgelder fließt an gemeinnützige Zwecke: DiePreisträger und Nominierten erhalten neben ihrer persönlichen Prämie dasRecht, eine gemeinnützige Organisation zu benennen, die die djp-Partnerdaraufhin mit einer Spende unterstützen. 