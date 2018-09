Deutscher Journalistenpreis (djp): Rekordbeteiligung von 409 Journalisten - Preisverleihung am 20. September in Frankfurt

Frankfurt am Main (ots) - 475 Print- und Online-Artikel rund umdas Wirtschaftsgeschehen der letzten zwölf Monate liegen der Jury desDEUTSCHEN JOURNALISTENPREISES Wirtschaft | Börse | Finanzen (djp) imdiesjährigen Auswahlverfahren vor. Sie wurden recherchiert undgeschrieben von 409 Journalisten aus Deutschland, Österreich und derSchweiz. Erschienen sind sie in 90 Medien. Damit verzeichnet der djpbei der zwölften Ausschreibung seit 2007 eine Rekordbeteiligung.80 Beiträge haben im zurzeit laufenden Juryverfahren das Finaleerreicht. Eine Namensliste ihrer Autoren ist auf www.djp.deveröffentlicht. Am 13. September wird bekannt gegeben, welche dieserArtikel von der Jury für den djp 2018 nominiert werden.Preisverleihung und djp-Party am 20. September in FrankfurtZur Bekanntgabe der Preisträger findet am Donnerstag, den 20.September, in Frankfurt am Main "die journalistenparty" statt, zu derwieder mehr als 200 Gäste erwartet werden. Eintrittskarten für dasjährliche Top-Treffen der deutschsprachigen Wirtschaftspresse könnenonline auf www.djp.de bestellt werden. Hauptberufliche Journalistenhaben freien Eintritt.Seit 2007 prämiert der djp jährlich herausragende journalistischeArbeiten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die sich mitThemen aus der Wirtschaft und dem Finanzwesen befassen. Damitwürdigen zurzeit sechs Unternehmen aus verschiedenen Branchen alsdjp-Partner die Bedeutung, die ein engagierter und qualifizierterJournalismus für das Verständnis der Strukturen und Entwicklungen inder Wirtschafts- und Finanzwelt hat.Mit Unterstützung von Clariant, Daimler, DWS, HSBC Deutschland,der Pictet-Gruppe und Randstad lobt der Veranstalter "The EarlyEditors Club" (TEEC) Themenpreise für die Gebiete Bildung & Arbeit,Innovation & Nachhaltigkeit, Mobilität & Logistik, Bank &Versicherung, Vermögensverwaltung sowie Weltwirtschaft aus. Darüberhinaus schreibt der TEEC den djp Offenes Thema aus, der Beiträge überandere Wirtschaftsbereiche erfasst. In den Themenbereichen "Bank &Versicherung" und "Vermögensverwaltung" lobt die Fidor Bank alsdjp-Förderer einen Sonderpreis "Fintech" aus. Weitere Förderer sindE.ON, news aktuell, Business Wire, Frankfurt Main Finance, rmtv unddie K&K Verlagsanstalt.Das Gesamtpreisgeld 2018 beträgt 36.000 Euro. Für jedes der siebenThemengebiete sind 5.000 Euro ausgelobt: 2.500 Euro für denPreisträger und je 500 Euro für bis zu fünf weitere Nominierte. Hinzukommen 1.000 Euro für den Sonderpreis. Ein Fünftel der Preisgelderfließt an gemeinnützige Zwecke: Die Preisträger und Nominiertenerhalten neben ihrer persönlichen Prämie das Recht, einegemeinnützige Organisation zu benennen, die die djp-Partner daraufhinmit einer Spende unterstützen. Seit der ersten djp-Verleihung wurdenso 113.900 Euro an mehr als 150 Organisationen überwiesen.Hochrangige Jury - anonymisiertes AuswahlverfahrenDer 65-köpfigen djp-Jury gehören Herausgeber, Chefredakteure undRessortleiter der führenden Wirtschaftsmedien aus Deutschland, derSchweiz und Österreich an sowie die Leiter renommierterJournalistenschulen. Seitens der Wirtschaft und Wissenschaftengagieren sich führende Repräsentanten von Verbänden, Unternehmenund Hochschulen in den einzelnen Themen-Jurys. Die Juroren erhaltenalle Wettbewerbsbeiträge in anonymisierter Form. Je Themengebietnominieren sie bis zu sechs Artikel, und zwar drei aus der Kategorietagesaktuelle Medien und drei aus periodischen Medien. Aus diesensechs Beiträgen prämieren sie einen mit dem djp.Der Veranstalter "The Early Editors Club" (TEEC) ist ein Netzwerkfür Journalisten und Wirtschaftsvertreter zum Informationsaustauschund zur Förderung des Qualitätsjournalismus. Regelmäßig findenFrühstückstreffen in Frankfurt und anderen Städten statt. Über dieTEEC-Webseite können Journalisten Presseanfragen simultan an mehrereder angeschlossenen Unternehmen und Experten richten, die ihrerseitsaktuelle Statements im Netzwerk verbreiten.Pressekontakt:Volker NorthoffThe Early Editors Club (TEEC)Frankfurt/MainTelefon: 069 / 40 89 80-00Telefax: 069 / 40 89 80-10E-Mail: info@early-editors.deOriginal-Content von: djp - Deutscher Journalistenpreis, übermittelt durch news aktuell