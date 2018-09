Deutscher Journalistenpreis: Die Zeit, WirtschaftsWoche, Capital, brand eins, SZ Magazin und Frankfurter Neue Presse ausgezeichnet mit dem djp 2018 (FOTO)

--------------------------------------------------------------Bildergalerie zum djp 2018http://ots.de/7DI8uj--------------------------------------------------------------Frankfurt am Main (ots) -Bei der Vergabe des Deutschen Journalistenpreises 2018 (djp) inFrankfurt am Main haben Autoren der Wochenzeitung DIE ZEIT zwei derinsgesamt sieben Themenpreise erhalten. Weitere Auszeichnungen gingenan die WirtschaftsWoche, die beiden Wirtschaftsmagazine Capital undbrand eins, das SZ Magazin der Süddeutschen Zeitung und dieFrankfurter Neue Presse. Ein Sonderpreis wurde ans manager magazinvergeben. 200 Gäste, die Hälfte davon führende Journalisten aus allengroßen Medienstandorten und Redaktionen, feierten anschließend imWesthafen Pier 1 am Main "die journalistenparty".Drei Auszeichnungen gab es für finanzwirtschaftliche Themen. Aufdem Gebiet Bank & Versicherung erhielt den Preis ein dreiköpfigesTeam der ZEIT: Lisa Nienhaus, Mark Schieritz und Jens Tönnesmann.Unter der Überschrift "Der Blockchain-Code" erklärt ihr Beitrag,erschienen am 1. März 2018, die neue Datentechnologie, die hinter derKryptowährung Bitcoin steht und künftig das Bank- undVersicherungswesen sowie viele weitere Wirtschaftsbereichefundamental verändern kann. Die Jury würdigte die aufwändigeRecherche in Berlin, London, Jordanien und der Schweiz: Durch dasVorstellen konkreter Anwendungen der Blockchain-Technologie sei esgelungen, sie sehr anschaulich und verständlich zu erklären.Im Themenbereich Vermögensverwaltung wurde Panagiotis Koutoumanosfür den Artikel "Kassenschlager als Brandbeschleuniger?" geehrt,erschienen am 7. Oktober 2017 in der Frankfurter Neuen Presse. Darinanalysiert und beschreibt er umfassend und ausgewogen den Markt fürExchange Traded Funds (ETF). Den Vorteilen dieser Anlageform für deneinzelnen Investor stellt er die Risiken gegenüber, die davon für denKapitalmarkt insgesamt ausgehen.Einen Sonderpreis zum Thema "Fintech" erhielt Mark Böschen fürseinen Artikel "Renditemaschinen" im manager magazin vom März 2018über lernende Algorithmen in der Vermögensverwaltung.Mit dem 2018 erstmals ausgeschriebenen djp Weltwirtschaft wurdenGeorg Fahrion, Claus Hecking und Volker Pabst vom WirtschaftsmagazinCapital prämiert. Im August-Heft 2017 erschien ihre Reportage "Chinasneuer Plan" mit der Botschaft: "China gräbt die Welt um. Eine neueSeidenstraße wird gebaut, von Schanghai bis nach Duisburg. Wer dasganze Bild sieht, erkennt: Es geht hier um nichts weniger als dieRestauration eines Weltreichs." Durch intensive Recherchen vor Ortwird diese These in eindrücklicher Sprache facettenreich belegt.Im Themenbereich Bildung & Arbeit erhielt Caterina Lobenstein denPreis für ihre Reportage "Warum verdient Frau Noe nicht mehr?" in derZEIT vom 7. Dezember 2017. "Der tägliche Wahnsinn in der Altenpflegeist selten so eindringlich beschrieben worden", urteilte die Jury.Als einen wesentlichen Grund für die oft beklagten Missständebeschreibt die Autorin das Zusammenspiel traditionellerSelbstlosigkeit der Pflegekräfte mit dem Renditestreben privaterInvestoren. An konkreten Schicksalen zeigt sie die teilweisebeklemmenden Auswirkungen auf."Seit fünf Jahren frisst sich das Bakterium Xylella durch diesüditalienischen Olivenhaine. Die meisten Bauern schauen ihm traurig,aber tatenlos dabei zu. Anders Giovanni Melcarne: Er kämpft gegen dasBaumsterben - mit kühlem Kopf und wissenschaftlicher Hilfe." Sobeginnt der mit dem djp Innovation & Nachhaltigkeit ausgezeichneteText von Barbara Bachmann im Wirtschaftsmagazin brand eins vom Juni2018 unter der Überschrift "Die Wurzeln einer Region". In einerklassischen Heldengeschichte zeigt die Autorin sprachlich fesselndmit lebendig dargestellten Protagonisten, wie Wissenschaft undLebenswirklichkeit miteinander verknüpft sind.Den djp Mobilität & Logistik erhielten Henryk Hielscher undRüdiger Kiani-Kreß für ihre Recherche und Analyse der Gründe, die zurInsolvenz der Fluggesellschaft Air Berlin führten. In derWirtschaftsWoche vom 19. Januar 2018 verweben die Preisträger unterder Überschrift "Ende der Legende" politische und wirtschaftlicheAspekte zu einem schlüssigen Bild, benennen Verantwortliche undbleiben dabei stets sachlich und distanziert. Dennoch fühlt sich derLeser mitten im Geschehen durch eine spannende Dramaturgie undlebendige Sprache.Für wegweisende Beiträge über Trends in den übrigenWirtschaftsbereichen wird der djp Offenes Thema verliehen. Er wurdeTill Krause und Lorenz Wagner zuerkannt für ihren Beitrag "ImEinflussgebiet", erschienen am 27. Oktober 2017 im SZ Magazin derSüddeutschen Zeitung. Kritisch und verbraucherorientiert schauen siehinter die Kulissen eines neuen Wirtschaftsphänomens: Sie nehmen ihreLeser mit die "wilde, neue Welt" der Influencer und ihrer Followerund stoßen dabei auf Methoden und Machenschaften voller Lug und Trug.Auf www.djp.de können alle prämierten Beiträge im pdf-Formatheruntergeladen werden. Eine Bildergalerie vermittelt Eindrücke vonder Preisverleihung und der anschließenden djp-Party. FürGlückwünsche und Kommentare ist auf Twitter das Hashtag #2018djpeingerichtet.Ab sofort können auf der djp-Webseite Beiträge für den DeutschenJournalistenpreis 2019 eingereicht und von Lesern empfohlen werden.Verliehen wird er am 26. September 2019.Namhafte Partner, hochrangige Jury, neuer TeilnahmerekordMit Unterstützung der djp-Partner Clariant, Daimler, DWS, HSBCDeutschland, Pictet-Gruppe und Randstad prämiert der djp jährlichherausragende journalistische Arbeiten aus Deutschland, Österreichund der Schweiz, die sich mit Themen aus der Wirtschaft und demFinanzwesen befassen. Die Fidor Bank hat als djp-Förderer denSonderpreis "Fintech" gestiftet. Weitere Förderer sind E.ON, newsaktuell, Business Wire, Frankfurt Main Finance, rhein-maintv und dieK&K Verlagsanstalt. In diesem Jahr haben 409 Journalisten 475Beiträge aus 90 Medien eingereicht oder wurden empfohlen. Dies istein neuer Teilnahmerekord.Der 65-köpfigen djp-Jury gehören Herausgeber, Chefredakteure undRessortleiter der führenden deutschsprachigen Wirtschaftsmedien sowiedie Leiter renommierter Journalistenschulen an. Seitens derWirtschaft und Wissenschaft engagieren sich namhafte Repräsentantenvon Verbänden, Unternehmen und Hochschulen in den einzelnenThemen-Jurys. Die Juroren erhalten alle Wettbewerbsbeiträge inanonymisierter Form. Je Themengebiet nominieren sie bis zu sechsArtikel, und zwar drei aus der Kategorie tagesaktuelle Medien unddrei aus periodischen Medien. Von diesen sechs Beiträgen prämierensie einen mit dem djp.Ausgelobt waren 2018 als Gesamtpreisgeld 36.000 Euro, für jedesder sieben Themengebiete 5.000 Euro, davon 2.500 Euro für denPreisträger und je 500 Euro für die weiteren Nominierten. Hinzu kamen1.000 Euro für den Sonderpreis. Ein Fünftel der Preisgelder fließt angemeinnützige Zwecke: Die Preisträger und Nominierten erhalten nebender persönlichen Prämie das Recht, eine gemeinnützige Organisation zubenennen, die die djp-Partner daraufhin mit einer Spendeunterstützen. 