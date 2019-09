Deutscher Journalistenpreis: 31 Artikel aus 13 Medien nominiert / #2019djp / Preisverleihung und Medienparty am 26. September in Frankfurt

Frankfurt am Main (ots) - Die vorletzte Stufe desAuswahlverfahrens für den Deutschen Journalistenpreis 2019 (djp) isterreicht: 31 Artikel von 77 Autorinnen und Autoren aus denThemengebieten Bank & Versicherung, Bildung & Arbeit, Innovation &Nachhaltigkeit, Mobilität & Logistik, Vermögensverwaltung,Weltwirtschaft sowie Offenes Thema hat die Jury nominiert. Sie könnenauf www.djp.de eingesehen werden.Die Artikel sind in 13 verschiedenen Medien erschienen. Mehrfachvertreten sind DIE ZEIT mit sechs sowie das Handelsblatt und dieSüddeutsche Zeitung mit jeweils fünf Beiträgen, gefolgt von derWirtschaftsWoche mit vier Nominierungen. Aus dem manager magazin unddem SZ Magazin wurden jeweils zwei Artikel ausgewählt und je eineraus den Wirtschaftsmagazinen Capital und Brand Eins, dem Spiegel undSpiegel Online sowie der Welt am Sonntag. Auch Redakteure aus zweiregionalen Tageszeitungen wurden nominiert, und zwar von denStuttgarter Nachrichten und dem Tagesspiegel aus Berlin.Insgesamt lagen den 71 Jurorinnen und Juroren 470 Print- undOnline-Artikel aus 90 verschiedenen Medien vor, die auf vielfältigeWeise das Wirtschaftsgeschehen in Deutschland und weltweitwiderspiegeln. Sie wurden recherchiert und geschrieben von 412Journalistinnen und Journalisten aus Deutschland, Österreich und derSchweiz.Preisverleihung und djp-Party am 26. September in FrankfurtZur Bekanntgabe der Preisträger findet am Donnerstag, den 26.September 2019, in Frankfurt am Main "die journalistenparty" statt,zu der wieder mehr als 200 Gäste erwartet werden. Eintrittskarten fürdas jährliche Top-Treffen der deutschsprachigen Wirtschaftspressekönnen online auf www.djp.de bestellt werden. HauptberuflicheJournalisten haben freien Eintritt.Mit Unterstützung der djp-Partner BASF, Daimler, DWS, HSBCDeutschland, Pictet-Gruppe und Randstad lobt "The Early Editors Club"(TEEC), ein Netzwerk für Journalisten und Wirtschaftsvertreter zumInformationsaustausch und zur Förderung des Qualitätsjournalismus,den DEUTSCHEN JOURNALISTENPREIS Wirtschaft | Börse | Finanzen (djp)seit 2007 jährlich aus. Prämiert werden herausragende Texte zuWirtschaftsthemen aus zurzeit sechs verschiedenen Gebieten. Hinzukommen der djp Offenes Thema für Artikel aus anderenWirtschaftsbereichen und ein Sonderpreis Fintech, gestiftet von derFidor Bank.Hochrangige Jury - anonymisiertes AuswahlverfahrenDer Jury gehören Chefredakteure und Ressortleiter aller führendendeutschsprachigen Printmedien für Wirtschafts- und Finanzthemen an,die Leiter von fünf Journalistenschulen, renommierteInstitutsdirektoren und Hochschulprofessoren sowie die Preisträgerdes Vorjahres.Die Juroren erhalten zu allen Wettbewerbsbeiträgen nur den Text inanonymisierter Form, jedoch keine Layouts. Allein das Wort zählt. JeThemengebiet nominieren sie bis zu sechs Artikel, und zwar höchstensdrei aus der Kategorie tagesaktuelle Medien und drei aus periodischenMedien. Von diesen Beiträgen prämieren sie einen mit dem djp.Zugelassen sind alle journalistischen Textgattungen, von Kommentarund Glosse über Exklusivmeldungen, ausführliche Reportagen undAnalysen bis hin zu großen Titelgeschichten, Serien und Interviews.Seit 2007 insgesamt 122.500 Euro djp-Spenden für gemeinnützigeZweckeDas Gesamtpreisgeld 2019 beträgt 36.000 Euro. Für jedes der siebenThemengebiete sind 5.000 Euro ausgelobt: 2.500 Euro für denPreisträger und je 500 Euro für bis zu fünf weitere Nominierte. Hinzukommen 1.000 Euro für den Sonderpreis.Ein Fünftel der Preisgelder fließt an gemeinnützige Zwecke: DiePreisträger und Nominierten erhalten neben ihrer persönlichen Prämiedas Recht, eine gemeinnützige Organisation zu benennen, die diedjp-Partner daraufhin mit einer Spende unterstützen. Seit der erstenVerleihung 2007 wurden so insgesamt 122.500 Euro an 177Organisationen ausgezahlt.Gefördert wird der djp von E.ON, Frankfurt Main Finance, newsaktuell, rheinmaintv und der K&K Verlagsanstalt.Pressekontakt:Volker NorthoffThe Early Editors Club (TEEC)Frankfurt/MainTelefon: 069 / 40 89 80-00Telefax: 069 / 40 89 80-10E-Mail: info@early-editors.deOriginal-Content von: djp - Deutscher Journalistenpreis, übermittelt durch news aktuell