Deutscher Integrationspreis: 40 Projekte starten ins Hertie-Crowdfunding

Frankfurt/Main (ots) -Heute um 12 Uhr starten beim Deutschen Integrationspreis derGemeinnützigen Hertie-Stiftung 40 Projekte gemeinsam in dasCrowdfunding. Dazu präsentieren alle Starter ihre Projekte auf derCrowdfunding-Plattform Startnext. Jeder, der von einer Ideebegeistert ist, kann mit wenigen Mausklicks zum Unterstützer werden.Die teilnehmenden Projekte gestalten Integration auf ganzunterschiedliche Art und Weise: Integration in den Arbeitsmarkt durchsoziale Zeitarbeit und Qualifizierung, Spracherwerb,Nachbarschaftshilfe, kulturellen Austausch, Musik und Sport oderWohnraumvermittlung. Auch die Trägerformen reichen von Vereinen überKommunale Träger bis hin zu Sozialunternehmen. Die Hertie-Stiftungunterstützt mit dem Deutschen Integrationspreis Projekte, die inbesonderem Maße den Austausch zwischen Deutschen und Geflüchtetenfördern, Geflüchtete aktiv einbinden und damit Integrationermöglichen."Wir wollen mit dem Deutschen Integrationspreis dazu beitragen,dass viele gute Ideen zur Integration Geflüchteter auch umgesetztwerden können. Ein erfolgreiches Crowdfunding gibt uns einen Hinweisdarauf, dass der jeweilige Ansatz erfolgversprechend ist", sagtJohn-Philip Hammersen, Geschäftsführer der GemeinnützigenHertie-Stiftung. Die 20 Projekte, die im Crowdfunding die meistenUnterstützer gewinnen, erhalten von der GemeinnützigenHertie-Stiftung eine zusätzliche Finanzierung von bis zu 15.000 Euro.Alle Projekte, die ihre Fundingschwelle erreichen, haben die Chanceauf den Deutschen Integrationspreis. Nach sechs Monaten prüft einehochkarätig besetzte Jury die Erfolge. Die besten drei Projektewerden mit dem Deutschen Integrationspreis ausgezeichnet, dernochmals mit insgesamt 100.000 Euro dotiert ist. Die Verleihung desPreises findet am 26. Oktober 2017 in Frankfurt statt.Die Jurymitglieder sind u.a.:Prof. Dr. Maria Böhmer, Staatsministerin im Auswärtigen AmtMichael Löher, Vorstand Deutscher VereinNorbert Kunz, Geschäftsführer Social Impact gGmbHRainer Höll, Geschäftsführer Ashoka DeutschlandFiras Alshater, syrischer Schauspieler und AutorZohre Esmaeli, Model aus AfghanistanWeitere Informationen:http://www.deutscher-integrationspreis.dehttp://www.facebook.com/deutscherintegrationspreis