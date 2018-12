Deutscher Integrationspreis 2019 - ab 13.12. bewerben / Wettbewerb öffnet sich weiteren Zielgruppen (VIDEO)

Frankfurt/Main (ots) -- 200.000 Euro Preisgelder für Projekte, die sich fürBenachteiligte einsetzen- Bewerbungsphase: 13. Dezember 2018 bis 23.Januar 2019- Crowdfunding-Contest auf Startnext startet im MaiGesellschaft zukunftsweisend gestalten - respektvoll und offen füralle! Mit diesem Ziel schreibt die Gemeinnützige Hertie-Stiftung zumdritten Mal den Deutschen Integrationspreis aus. Damit steht derWettbewerb - eine Kombination aus Crowdfunding und Preisgeld -erstmals allen Integrationsprojekten offen, da der ursprünglicheFokus auf Geflüchtete ausgeweitet wird. "Integration geht alle an undkann nur gelingen, wenn wir uns gemeinsam für den gesellschaftlichenZusammenhalt einsetzen", sagt John-Philip Hammersen, GeschäftsführerHertie-Stiftung.Bewerbungsphase und QualifizierungVom 13. Dezember 2018 bis zum 23. Januar 2019 können sichgemeinnützige Organisationen, private Initiativen, Vereine undSozialunternehmen online oder per Video bewerben, die sich mitzukunftsweisenden Konzepten für Integration und ein respektvollesMiteinander einsetzen. Aus den eingereichten Ideen werden dieüberzeugendsten und innovationsstärksten Projekte ausgewählt und imHertieCamp von Profis fit gemacht für die Crowdfunding-Kampagne.Crowdfunding-Contest und PreisverleihungAuf der digitalen Plattform Startnext startet dann im Mai 2019 mitden ausgewählten Projekten der Crowdfunding-Contest, der zum Zielhat, möglichst viele Menschen zum Spenden zu motivieren, um dasFundingziel von 10.000 Euro zu erreichen. Direkt mit dem Ende desContests werden am 5. Juni 2019 die Projekte, die die größteCommunity aufgebaut haben, mit bis zu 20.000 Euro ausgezeichnet.Zusätzlich vergibt die Jury insgesamt 50.000 Euro an Projekte ihrerWahl. Damit stellt die Hertie-Stiftung für den DeutschenIntegrationspreis 2019 Preisgelder in Höhe von 200.000 Euro zurVerfügung.Weitere Informationen zur Bewerbung:www.deutscher-integrationspreis.de/bewerbungwww.facebook.com/deutscherintegrationspreiswww.startnext.com/pages/deutscher-integrationspreisÜber den Deutschen IntegrationspreisMit dem Deutschen Integrationspreis werden seit 2016 einzigartigeProjekte ausgezeichnet, die sich in besonderem Maße fürbenachteiligte Menschen einsetzen und sie aktiv einbinden. Durch denCrowdfunding-Wettbewerb werden diese zukunftsweisenden Initiativenfür eine große Öffentlichkeit sichtbar und können ihre Communityausbauen. Die Gemeinnützige Hertie-Stiftung berät und unterstützt dieTeilnehmenden und fördert die erfolgreichsten Projekte mit insgesamt150.000 Euro, der Jury des Deutschen Integrationspreises stehenzusätzlich Preisgelder in Höhe von 50.000 Euro zur freien Vergabe zurVerfügung.www.deutscher-integrationspreis.deÜber die Gemeinnützige Hertie-StiftungDie Arbeit der Hertie-Stiftung konzentriert sich auf zweiLeitthemen: Gehirn erforschen und Demokratie stärken. Die Projekteder Stiftung setzen modellhafte Impulse innerhalb dieser Themen. ImFokus stehen dabei immer der Mensch und die konkrete Verbesserungseiner Lebensbedingungen. Die Gemeinnützige Hertie-Stiftung wurde1974 von den Erben des Kaufhausinhabers Georg Karg ins Leben gerufenund ist heute eine der größten weltanschaulich unabhängigen undunternehmerisch ungebundenen Stiftungen in Deutschland. www.ghst.dePressekontakt:Dr. Claudia BeckerKommunikationGemeinnützige Hertie-StiftungGrüneburgweg 10560323 FrankfurtTel. +49 69 660 756 - 157BeckerC@ghst.dewww.ghst.deOriginal-Content von: Gemeinnützige Hertie-Stiftung, übermittelt durch news aktuell