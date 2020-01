Deutscher Innovationsgipfel - Motor der Digitalisierung / Wie Unternehmen auch in Zukunft nachhaltig erfolgreich bleiben

München (ots) - In acht Wochen kommen Entscheider von Unternehmen wie Bosch,Deutsche Telekom, Drees & Sommer, EOS, Google, MTU, Haufe, Plug and Play, SAP,Zeppelin u.v.a. am 11. März auf dem 13. DEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFEL in Münchenzusammen. Vorreiter und Digital-Pioniere. Menschen aus dem Innovation Networkund dem CrossIndustry Makers Tank (CIMT), die mit größtem Engagement, Herzblutund Empathie Dinge bewegen, andere inspirieren und mitreißen, teilen auf dembekannten crossindustriellen & technologieübergreifenden Entscheidertreffen ihrWissen, ihre Erfahrungen.Innovative Gestalter - vom Tennisstar Markus Czerner bis zu Walter Gunz, demMitbegründer des Media Markt - der Bogen hochkarätiger Referenten ist weitgespannt. Sie alle zeigen Tools und Techniken, geben Antworten auf Fragen,welche Wege Unternehmen und Mittelständler jetzt eingeschlagen müssen, umDigitalisierung und bevorstehenden Konjunkturwandel erfolgreich zu begegnen, dieProduktivität zu steigern und sich für die Zukunft richtig aufzustellen.In Zeiten, in denen der Wandel zur Normalität wird und sich Produkte, Prozesseund ganze Geschäftsmodelle in atemraubender Geschwindigkeit verändern, stehenalle Unternehmen vor enormen, sich ähnelnden Herausforderungen. Agilität,Flexibilität, Vernetzung, Ressourceneffizienz, Produktivitätssteigerung,crossindustrielles Wissen und Mitarbeiter und Kunden stets neu zu begeistern,Arbeit und Produkten einen neuen Sinn zu geben..., das crossindustrielle &technologieübergreifende Entscheidertreffen zeigt welche Weichen jetzt gestelltwerden müssen, um mit dieser dynamischen Entwicklung Schritt zu halten.Bestehend aus Keynotes, Workshops, Showcases, Business-Speeddating, InnovationWalk, CxO-Talk, StartUP - WarmUP oder Innovators Night bis hin zurInnovationLAB.Tour liegt dem Entscheidertreffen ein einmaliges, in sichverzahntes Bausteinkonzept zugrunde. Dies sorgt gezielt dafür, dass dieTeilnehmer schnell miteinander in intensive Gespräche kommen, Partner,Allianzen, neue Kunden generieren und gemeinsam neue Geschäftsmodelle mitZukunftsperspektive entwickeln.Mit dabei auch rund 20 ausgewählte Start-ups - von Ericum und robodev über MojoRobotics bis hin zu Enerthing oder "Brain of Materials" -, die Geschäftsmodelleanbieten, die nahezu jedes Unternehmen einsetzen kann. Wie erfolgreich eineTeilnahme am DEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFEL sein kann, scheint sich nicht nur unterdeutschen Gründern herumgesprochen zu haben. Erstmals wird am 11. März sogar einStart-up aus Israel mit dabei sein.Wer von diesem hochkarätigen Wissens- und Know-how-Transfer profitieren oderAntworten auf Fragen wie diese sucht:- Vom Leader zum Sinnstifter - Wie entfacht man Leidenschaft undBegeisterung für den Wandel, für innovative Ideen und neueProdukte mit Zukunftsperspektive?- Von Urban Solutions bis zur kollaborativen Robotik - Welcheinnovativen, nachhaltigen Lösungen prägen die Welt von morgen?- Wirtschaft neu denken - Wie schafft man Lust auf Veränderung,Eigeninitiative und gesellschaftliche Verantwortung?findet alle weiteren Informationen über diese Webseite:www.deutscher-innovationsgipfel.de.Der DEUTSCHE INNOVATIONSGIPFELAuf dem einmaligen crossindustriellen und technologieübergreifendenEntscheidertreffen kommen besondere Persönlichkeiten zusammen, die etwasbewegen. Auf der bekannten Plattform knüpft man nicht nur Netzwerke,Partnerschaften und Kooperationen. Die Teilnehmer tauschen hier innovative Ideenaus, teilen Wissen, generieren neue Geschäftsmodelle, Kunden und Leads aufhöchstem Niveau und lernen anhand von "Best-Cases" von den Erfahrungen Anderer.Über Keynotes, Showroom, CxO-Talks, Executive- & Speakers-Dinner,innovationLAB.tour, interaktive Intensiv-Workshops und andere, in sich verzahnteBausteine findet ein kompakter, effizienter Wissens- und Know-how-Transferstatt. Ein Anlass, über den auch Medien von WiWo über CIO und VDI Nachrichtenbis hin zur Tagesschau gerne berichten. Besucher-Tickets, weitere Details,Referenten-Galerie, Fotos oder Videos entnehmen Sie bitte der Webseitehttps://www.deutscher-innovationsgipfel.dePressekontakt:Pressekontakt:innovation networkEckerkamp 139B22391 HamburgTel. +49-40-53 930 460Fax 040 - 53 930 470team@innovation-network.netwww.innovation-network.netWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122407/4491317OTS: Deutscher InnovationsgipfelOriginal-Content von: Deutscher Innovationsgipfel, übermittelt durch news aktuell