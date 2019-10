Deutscher Industrie 4.0 Index 2019: Viele Unternehmen verzetteln sich beim Thema Smart Factory in Einzelprojekten / Digitale Geschäftsmodelle stagnieren

Köngen (ots) - Der bereits zum sechsten Mal erhobene DeutscheIndustrie 4.0 Index ist auch 2019 weiter angestiegen. 56 Prozent derUnternehmen setzen Industrie 4.0 mittlerweile operativ um. Allerdingsgelingt beim Thema Smart Factory nach wie vor nur wenigen Unternehmender Sprung von Einzelprojekten hin zur unternehmensübergreifendenUmsetzung. Auch bei den smarten Geschäftsmodellen bleiben diedigitalen Vorreiter weiter unter sich. Für den Deutschen Industrie4.0 Index 2019 hat die Unternehmensberatung Staufen zusammen mit denExperten von Staufen Digital Neonex mehr als 300 Industrieunternehmenin Deutschland befragt."Trotz der enormen Entwicklung seit der ersten Index-Erhebung vornunmehr fünf Jahren - 2014 waren erst 15 Prozent der Unternehmen inder Industrie 4.0 aktiv - bleibt doch der Wermutstropfen, dass dieZahl der Unternehmen, die Industrie 4.0 wirklich umfassend operativumsetzen, nur sehr langsam steigt", sagt Martin Haas, CEO der StaufenAG. "Die Unternehmen optimieren also vor allem innerhalb dergewachsenen Systemgrenzen von Unternehmensbereichen und verschenkendamit das Potenzial unternehmensübergreifenderDigitalisierungsinitiativen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit."Die größten Fortschritte bei der Digitalisierung hat dieElektroindustrie gemacht: Mehr als zwei Drittel der Unternehmensetzen auf die Smart Factory. Der Maschinenbau ist nur wenigzögerlicher. Schlusslicht ist die Automobilindustrie, in der wenigerals jedes zweite Unternehmen Industrie 4.0 umsetzt. Dieser Wert istgegenüber der Untersuchung von 2018 sogar zurückgegangen. Auch hierwird also die Krisenstimmung deutlich, die aktuell in derAutomotive-Branche herrscht.Wie die Studie weiter zeigt, sieht ein Großteil der befragtenFach- und Führungskräfte die Smart Factory offenbar nur als einMittel zur Kostensenkung. "Das verwundert, weil die meistenUnternehmen oft gar nicht als Kostenführer am Markt positioniertsind", hat Jochen Schlick, Senior Partner bei Staufen Digital Neonex,beobachtet. "Zudem wirkt sich die Smart Factory vor allem dannnachhaltig auf die Kostenstrukturen aus, wenn sie umfassend umgesetztwird. Einzelprojekte sind aber häufig ein Flickwerk vonInsellösungen. Sie benötigen eine klare Strategie, um sich in denKostenstrukturen positiv abzubilden."Weniger smarte Produkte und Services als im VorjahrNeben der umfassenden Umsetzung einer Smart-Factory-Strategietreten die meisten Unternehmen auch beim Thema Smart Business auf derStelle. Die letztjährige Untersuchung konnte feststellen, dass rundein Viertel aller Unternehmen bereits digitale Produkte,Dienstleistungen oder sogar komplette Geschäftsmodelle im Angebothatte. Diese Zahl gilt auch für die 2019er-Untersuchung. In Summe istder Index in diesem Bereich sogar leicht rückläufig."Quer durch alle Branchen haben die Unternehmen weniger smarteProdukte und Services in der Entwicklung oder im Kundentest", soDigitalisierungs-Experte Schlick. "Da zudem laut unserer Studie auchdie Zahl der Unternehmen, die keine digitalen Produkte oderDienstleistungen anbieten, gestiegen ist, haben offensichtlich einigeder Neuentwicklungen ihre Versprechen nicht erfüllen können undmussten zurückgezogen oder überarbeitet werden."Der Deutsche Industrie 4.0 Index 2019Für den "Deutschen Industrie 4.0 Index 2019" befragte dieUnternehmensberatung Staufen AG zusammen mit der Staufen DigitalNeonex GmbH insgesamt 323 Unternehmen in Deutschland zum ThemaIndustrie 4.0 und Digitalisierung. Knapp 70 Prozent der befragtenUnternehmen entstammen dem Maschinen- und Anlagenbau, der Elektro-und der Automobilindustrie. Die Studie kann unter folgendem Kontaktangefordert werden: Kathrin Negele, kathrin.negele@staufen.agÜber die Staufen AG - www.staufen.agIn jedem Unternehmen steckt ein noch besseres. Mit dieserÜberzeugung berät und qualifiziert die Staufen AG seit 25 JahrenUnternehmen und Mitarbeiter weltweit. Märkte sind in Bewegung, derKonkurrenzdruck enorm. Staufen hilft, die richtigen Veränderungenschnell in Gang zu bringen, die Produktivität zu erhöhen, dieQualität zu verbessern und die Innovationskraft zu steigern. Dieinternationale Lean Management Beratung sorgt mit den passendenStrategien und Methoden für schnelle und messbare Erfolge - um die injedem Unternehmen vorhandenen Potenziale zu heben, etablieren dieStaufen-Berater gemeinsam mit Führungskräften und Mitarbeitern einelebendige und nachhaltige Veränderungskultur. Auf dem Weg in diedigitale Transformation begleitet die Staufen-TochtergesellschaftStaufen Digital Neonex mittelständische Industrieunternehmen. DieStaufen AG bietet mit ihrer Akademie zudem zertifizierte,praxisorientierte Schulungen an. Von den internationalen Standortenbetreuen mehr als 320 Mitarbeiter Kunden auf der ganzen Welt. 2019wurde die Staufen AG bereits zum sechsten Mal in Folge von "brandeins Wissen" als "Beste Berater" ausgezeichnet. Das Consultinghausist laut der renommierten Branchen-Studie "Hidden Champions 2018"Deutschlands beste Lean-Management-Beratung und wurde von der"Wirtschaftswoche" mehrfach mit dem Preis "Best of Consulting"geehrt.Über die Staufen Digital Neonex GmbH - www.staufen-neonex.deDie Staufen Digital Neonex GmbH ist eine Tochtergesellschaft derStaufen AG und berät mittelständische Produzenten während ihrerDigitalen Transformation. Neben pragmatischen Digitalstrategien fürden Mittelstand stehen Themen rund um Smart Factory, Data Science undDigitalisierung des Produktprogrammes bzw. Geschäftsmodells auf demProgramm. Die beteiligten Menschen werden bei Staufen Digital Neonexnicht alleine gelassen. 