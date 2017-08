Deutscher Industrie 4.0 Index 2017: Dritter Anstieg in Folge / Jedes zweite Unternehmen mittlerweile operativ in Sachen Digitalisierung unterwegs / Einsatz in indirekten Bereichen holt auf

Köngen (ots) - Der Deutsche Industrie 4.0-Index, der seit 2014 vonder Unternehmensberatung Staufen erhoben wird, ist seit Beginn seinerMessung stetig gestiegen. In diesem Jahr erreicht er mit 41 von 100möglichen Punkten seinen bisherigen Höchstwert. Fast alle Unternehmenhaben erkannt, dass sie um die digitale Transformation nicht mehrherumkommen. Befand sich im vergangenen Jahr noch ein Drittel derUnternehmen erst in der Beobachtungsphase, begnügt sich mittlerweilenur noch ein Viertel mit der reinen Analyse. 48 Prozent derUnternehmen haben sogar schon die daran anschließende Planungs- undTestphase verlassen. Sie setzen Industrie 4.0 mittlerweile entwederin Einzelprojekten oder unternehmensübergreifend operativ um. Für denDeutschen Industrie 4.0 Index 2017 haben die Experten von StaufenDigital Neonex rund 400 Industrieunternehmen in Deutschland befragt."Verharrte im vergangenen Jahr noch die halbe Industrie in einerabwartenden oder beobachtenden Position, sind nun fast zwei Drittelder Unternehmen planerisch oder sogar operativ aktiv geworden", fasstThomas Rohrbach, Geschäftsführer von Staufen Digital Neonex, dieStudienergebnisse zusammen. Trotz dieser erfreulichen Entwicklunggibt es aber noch reichlich Verbesserungspotenzial. "Die Tatsache,dass der Anteil der umfassend operativ digitalisierten Firmenstagniert, zeigt eindeutig, dass es noch immer nur wenige Pionieresind, die den Weg der digitalen Transformation bereits wirklichkonsequent eingeschlagen haben", so Digitalisierungs-Experte Rohrbachweiter.Dazu passend liegt bei den deutschen Unternehmen nach wie vor derklare digitale Fokus auf der Produktion. 85 Prozent der Befragten,die sich bereits konkret mit Industrie 4.0 beschäftigen, setzen dortbereits "smarte" Konzepte ein oder stehen kurz davor. Besonders weitist hier die Automobilindustrie mit einem Wert von 97 Prozent(Elektroindustrie: 86 Prozent, Maschinen- und Anlagenbau: 74Prozent). Für die Logistik/Lagerhaltung zeigt sich ebenfalls dasgewohnte Bild der Vorjahre. Der produktionsnahe Bereich rangiert mit56 Prozent auf dem zweiten Platz. Auch die Forschungs- undEntwicklungsarbeit hat sich auf dem vergleichsweise hohen Wert desVorjahres stabilisiert und wird in vier von zehn Unternehmen vonIndustrie 4.0 getrieben.Aus dem Bereich Service wurde in diesem Jahr erstmals das FeldInstandhaltung/After Sales als eigene Kategorie herausgelöst. Bei guteinem Drittel der Unternehmen spielt hier Industrie 4.0 bereits eineRolle, insgesamt belegt der neue Bereich damit aus dem Stand denvierten Rang. "Wie unsere Studie zeigt, konnte der verschlankteBereich Service dennoch im Jahresvergleich den größten Zuwachsverzeichnen", erläutert Thomas Rohrbach von Staufen Digital Neonex."Die ersten Unternehmen arbeiten also auch abseits von PredictiveMaintenance an neuen Serviceangeboten und Geschäftsmodellen im Umfeldvon Industrie 4.0. Da diese 'digitale Topline' das zentraleInstrument ist, um die Wertschöpfungsposition deutscher Unternehmenzu stärken und neues Wertschöpfungspotenzial zu erschließen, solltendie anderen Unternehmen diesem Vorbild sehr schnell folgen."Deutscher Industrie 4.0 Index 2017Für den Deutschen Industrie 4.0 Index 2017 befragte die Staufen AGzusammen mit der Staufen Digital Neonex GmbH insgesamt 394Unternehmen in Deutschland. Mehr als 70 Prozent der befragtenUnternehmen entstammen dem Maschinen- und Anlagenbau, der Automobil-und der Elektroindustrie. Die Studie kann unter folgendem Kontaktangefordert werden: Kathrin Kurz, k.kurz@staufen.agPressegrafiken zum Thema Industrie 4.0 finden Sie unter folgendemLink: http://www.staufen.ag/presseÜber die Staufen AG - www.staufen.agIn jedem Unternehmen steckt ein noch besseres. Mit dieserÜberzeugung berät und qualifiziert die Staufen AG seit über 20 JahrenUnternehmen und Mitarbeiter weltweit. Märkte sind in Bewegung, derKonkurrenzdruck enorm. Staufen hilft, die richtigen Veränderungenschnell in Gang zu bringen, die Produktivität zu erhöhen, dieQualität zu verbessern und die Innovationskraft zu steigern. Dieinternationale Lean Management Beratung sorgt mit den passendenStrategien und Methoden für schnelle und messbare Erfolge - um die injedem Unternehmen vorhandenen Potenziale zu heben, etablieren dieStaufen-Berater gemeinsam mit Führungskräften und Mitarbeitern einelebendige und nachhaltige Veränderungskultur. Auf dem Weg in diedigitale Transformation begleitet die Staufen-TochtergesellschaftStaufen Digital Neonex mittelständische Industrieunternehmen. DieStaufen AG bietet mit ihrer Akademie zudem zertifizierte,praxisorientierte Schulungen an. Von den 13 internationalenStandorten betreuen mehr als 260 Mitarbeiter Kunden auf der ganzenWelt. Das Consultinghaus wurde von der "Wirtschaftswoche" mehrfachmit dem Preis "Best of Consulting" geehrt. 2017 wurde die Staufen AGbereits zum vierten Mal in Folge von "brand eins Wissen" als "BesteBerater" ausgezeichnet.Über die Staufen Digital Neonex GmbH - www.staufen-neonex.deDie Staufen Digital Neonex GmbH ist eine Tochtergesellschaft derStaufen AG und berät mittelständische Produzenten während ihrerDigitalen Transformation. Neben pragmatischen Digitalstrategien fürden Mittelstand stehen Themen rund um Smart Factory, Data Science undDigitalisierung des Produktprogrammes bzw. Geschäftsmodells auf demProgramm. Die beteiligten Menschen werden bei Staufen Digital Neonexnicht alleine gelassen. Original-Content von: Staufen AG, übermittelt durch news aktuell