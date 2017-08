Deutscher Immobilienmarkt 2. Quartal 2017: Preisentwicklung setzt Aufwärtstrend fort

Berlin (ots) -- vdp-Immobilienpreisindex steigt um 5,9 Prozent- Wohnimmobilienpreise: + 6,0 Prozent- Gewerbeimmobilienpreise: + 5,5 ProzentDie Preisentwicklung am deutschen Immobilienmarkt blieb auch im 2.Quartal 2017 dynamisch. So stieg der auf Basis echterTransaktionsdaten ermittelte vdp-Immobilienpreisindex im Vergleichzum Vorjahresquartal um 5,9 Prozent (Q2.2016: + 6,7 Prozent). Dabeierhöhten sich die Preise für Wohnimmobilien um 6,0 Prozent (Q2.2016:+ 6,9 Prozent), die für gewerbliche Immobilien um 5,5 Prozent(Q2.2016: + 5,8 Prozent)."Ursächlich für diesen Preisauftrieb waren insbesondere die Märktefür Mehrfamilienhäuser und Büroimmobilien", so Jens Tolckmitt,Hauptgeschäftsführer des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken. "BeideAssetklassen standen bei Anlegern zuletzt hoch im Kurs. Vor demHintergrund historisch niedriger Zinsen sowie der Unwägbarkeiten imeuropäischen wie weltpolitischen Kontext scheint ein Investment inImmobilien für nationale wie internationale Anleger weiter attraktiv.Deutschland wird dabei unverändert als sicherer Hafen geschätzt. Diesrechtfertigt offenbar für viele Investoren auch das hohe Preisniveau.Auf Sicht ist daher nicht mit einer Trendwende zu rechnen."Wie sich die Teilmärkte im Einzelnen entwickelt haben sowiesämtliche Indexdaten zu den einzelnen vdp-Immobilienpreisindizes(2003 - 2017) einschließlich Grafiken und Tabellen sind in deranhängenden Publikation enthalten.Pressekontakt:Yvonne SternkopfVerband deutscher PfandbriefbankenTel. 030 20915-380E-Mail: sternkopf@pfandbrief.deOriginal-Content von: Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) e. V., übermittelt durch news aktuell