Deutscher Image Award 2019 geht an die Deutsche Börse AG / Vorstandsvorsitzender Theodor Weimer und Kommunikationschefin Ingrid M. Haas mit renommiertem Preis ausgezeichnet (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -In diesem Jahr verleiht die internationale Jury den renommierten"Deutschen Image Award" an den Vorstandsvorsitzenden der DeutschenBörse AG, Dr. Theodor Weimer, und seine Kommunikationschefin IngridM. Haas. Bereits in kurzer Zeit haben sich beide Manager durch eineungewöhnlich erfolgreiche und professionelle Arbeit ein hohes Ansehenin den Medien erworben.Dr. Theodor Weimer übernahm den Chefsessel bei der Deutschen Börsezum 1. Januar 2018. Davor war er von 2009 bis 2017 Sprecher desVorstands der HypoVereinsbank. Die F.A.Z. attestiert ihm einebodenständige Strategie und hebt sein transparentes undoptimistisches Auftreten hervor. Das Handelsblatt lobt ihn für seineAuthentizität und Verlässlichkeit. Mitarbeiter schätzen seine Energieund Durchsetzungsfähigkeit sowie die Ruhe, die Weimer wieder in dasUnternehmen gebracht hat.Nur wenige Monate nach seinem Amtsantritt legte Weimer den Fokusauf eine neue strategische Ausrichtung des Unternehmens. Dabei setzter auf Wachstum, Zukäufe sowie neue Technologien und konnte in alldiesen Bereichen bereits eine Reihe von Erfolgen erzielen. Zugleichgelang es ihm, das Vertrauen der Investoren, der Politik und desFinanzplatzes Frankfurt zu gewinnen.Verantwortlich für die mediale Positionierung von Weimer ist seineKommunikations- und Marketingchefin Ingrid M. Haas. Sie kamanderthalb Monate nach seinem Eintritt zur Deutschen Börse. Im LaufeIhrer Karriere hatte Haas Stationen in kommunikativer und operativerVerantwortung bei Bertelsmann, der RTL Group und RTL Television inne,war dann Verlagsgeschäftsführerin der Gruner+Jahr-Wirtschaftsmedienund zuletzt Kommunikationschefin von Vodafone Deutschland.Haas ist bereits früher für ihre Arbeit ausgezeichnet worden. Sowurde ihr 2003 der Titel "PR-Kopf des Jahres" von der DPRG verliehen.Die beiden Geehrten folgen damit auf die Vorjahres-Sieger KasperRorsted und Jan Runau von der Adidas AG.Zum "Deutschen Image Award":Das F.A.Z.-Institut, PRIME Research und die Frankfurter AllgemeineZeitung verleihen jedes Jahr den "Deutschen Image Award". Den Preiserhalten der CEO mit dem besten internationalen Medienimage für seineexzellente Managementleistung sowie der verantwortlicheKommunikationsmanager für die erfolgreiche kommunikative Vermittlung.VerfahrenDie Gewinner des "Deutschen Image Awards" werden jedes Jahr ineinem zweistufigen Verfahren ermittelt. Im ersten Schritt erfolgteine wissenschaftliche Medieninhaltsanalyse der deutschen undinternationalen Meinungsführermedien. Sie wird kontinuierlich vonF.A.Z.-Institut und PRIME Research International durchgeführt.Mehrere tausend Medienberichte nationaler und internationalerMeinungsführermedien werden hierzu systematisch untersucht. Imzweiten Schritt bewertet eine achtköpfige international besetzte Jurydie empirischen Daten und wählt dann die Preisträger aus.Der "Deutsche Image Award" wird vom F.A.Z.-Institut und PrimeResearch im Rahmen des "13. Deutschen Marken-Summit" am 16. Oktoberin der Harley-Davidson-Factory in Frankfurt am Main überreicht.Anmeldungen zur Veranstaltung sind noch möglich: www.marken-summit.deBisherige Preisträger:2018: Kasper Rorsted und Jan Runau, Adidas AG2017: Dr. Frank Appel und Prof. Dr. Christof Ehrhart, Deutsche PostDHL AG2016: Dr. Karl-Ludwig Kley und Dr. Walter Huber, Merck KGaA2015: Dr. Dieter Zetsche und Jörg Howe, Daimler AG2013: Dr. Elmar Degenhart und Dr. Felix Gress, Continental AG2012: Jochen Zeitz, Franz Koch und Dr. Ulf Santjer, PUMA SE2011: Prof. Dr. Martin Winterkorn und Stephan Grühsem, Volkswagen AG2010: Dr. Norbert Reithofer und Maximilian Schöberl, BMW AG2009: Dr. Simone Bagel-Trah, Kasper Rorsted und dasKommunikationsteam der Henkel AG & Co. KGaA2008: Klaus-Peter Müller und Richard Lips (Commerzbank AG)2007: Prof. Dr. Wolfgang Reitzle und Dr. Harry Roegner, Linde AG2006: Herbert Hainer und Jan Runau, adidas AG2005: Dr. Nikolaus Schweickart und Dr. Thomas Gauly, ALTANA AG2004: Dr. Klaus Zumwinkel und Prof. Manfred Harnischfeger, DeutschePost AG2003: Dr. Jürgen Hambrecht und Dr. Matthias Hensel, BASF AG2002: Dr. Wendelin Wiedeking und Anton Hunger, Porsche AGDer Jury gehören an:Gerald Braunberger, Frankfurter Allgemeine Zeitung, FrankfurtDr. Gero Kalt, F.A.Z.-Institut, FrankfurtDr. Rainer Mathes, PRIME Research International, MainzUlrich Nies, Präsident der DPRG a.D.Prof. Dietrich Ratzke, Lomonossow-Universität, MoskauProf. Dr. Stephan Ruß-Mohl, Università della Svizzera Italiana,LuganoProf. Dr. Helmut Scherer, Hochschule für Musik und Theater, HannoverProf. Dr. Norbert Schwarz, University of Southern California, LosAngelesBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:F.A.Z.-Institut GmbHFrankenallee 71-8160327 Frankfurt am MainTelefon: (0 69) 75 91 - 3083E-Mail: info@faz-institut.dePressekontakt:F.A.Z.-Institut GmbHBarbara SchulikFrankenallee 71-8160327 Frankfurt am MainTelefon: (0 69) 75 91 - 3083E-Mail: b.schulik@faz-institut.deOriginal-Content von: F.A.Z.-Institut, übermittelt durch news aktuell