Deutscher Hotelkongress: Wieder Rekordjahr für die Branche

Frankfurt am Main (ots) - Die Hotellerie in Deutschland hat imvergangenen Jahr bei allen wichtigen Kennziffern weiter zugelegt. Dassagte der Chefredakteur der AHGZ -Allgemeine Hotel- undGastronomie-Zeitung (dfv Mediengruppe), Rolf Westermann, bei derEröffnung des Deutschen Hotelkongresses vor rund 700 Teilnehmern amMontag im Hotel Interconti in Berlin. "Unter dem Strich war es fürdie Hotels ein weiteres Rekordjahr, je nach Statistik das dritte odersiebte Jahr in Folge. Auch die Aussichten für 2017 sind trotz einigerStörfaktoren weitgehend positiv, die Luft wird aber dünner."Auf Basis der Zahlen des Marktdatenunternehmens Fairmas stieg dieAuslastung der Hotellerie im vergangenen Jahr geringfügig auf 71,5Prozent. Das waren 0,2 Punkte mehr als 2015. Die Durchschnittsrateüberschritt erstmals die Marke von 100 Euro und lag bei 101,1 Europro Zimmer. Das ist eine Steigerung von 2,40 Euro im Vergleich zumVorjahr. Der RevPar, also der Erlös pro verfügbarem Zimmer, legte um2,7 Prozent auf 72,30 Euro zu. Seit dem Krisenjahr 2009 hat sich derRevPar um fast 40 erhöht.Nach Angaben des Statistik-Portals Statista stieg 2016 dieprognostizierte Umsatzerwartung der Hotellerie um eine Milliarde Euroauf 27,3 Milliarden Euro verglichen mit dem Jahr 2015. Das sind zehnMilliarden Euro Erlöse mehr als 2009. Für dieses Jahr gehen dieStatistiker von einem weiteren Umsatzanstieg von einer Milliarde Euroaus.Generell sind die Aussichten im ersten Quartal positiv. LautFairmas stieg der RevPar bundesweit im Januar 2017 imVorjahresvergleich um 4,4 Prozent. Nach dem Trendbarometer liegt derRevPar im Februar um drei Prozent über Vorjahresniveau und im Märzsogar um rund 11 Prozent, während im April derzeit ein deutlichesMinus von fast 19 Prozent prognostiziert wird. Grund dafür dürftendie Osterferiensein, die im vergangenen Jahr im März waren unddiesmal im April liegen. Das beeinflusst die Hotelbuchungeninsbesondere in der von Fairmas erfassten Stadthotellerie.Westermann resümierte: "Die Hotelkonjunktur in Deutschlandverläuft robust. Der Anschlag in Berlin hat die Stimmung inDeutschland bisher nicht kippen können. Aber bei weitem nicht alleRegionen können von der Aufwärtsentwicklung profitieren. Für einigeHäuser könnte es mittelfristig durch das starke Zimmerwachstum engerwerden."Auch in diesem Jahr wird viel investiert. Nach Einschätzung desBeratungsunternehmens Treugast dürften 2017 bundesweit rund 197Hotels mit 27.700 Zimmern eröffnet werden. Allein in München wirdsich der Markt laut Treugast um zirka 3600 Zimmer erweitern, inHamburg sogar um 3700 Zimmer. Dabei stehen viele hochwertige Projektim Mittelpunkt: In München eröffnet das erste Andaz von Hyatt inDeutschland sowie das 25hours The Royal Bavarian. In Hamburg startendas Luxushotel The Fontenay und das "Wohnzimmer" Pierdrei, in Berlinkommen zwei riesige Motel One Häuser mit jeweils über 500 Zimmernhinzu sowie das burlesque Boutique-Hotel Provocateur - um eineAuswahl zu nennen.Podiums-Teilnehmer des Hotelkongresses sind unter anderem derVorsitzende des Hotelverbandes, Otto Lindner, der CEO von Kempinski,Markus Semer, EU-Kommissar Günther Oettinger sowie der Digital Nativeund Autor Philipp Riederle. Parallel läuft die HotelExpo. Am Abendverleiht die AHGZ bei einer Gala mit rund 1.000 Gästen denBranchenpreis "Hotelier des Jahres". Durch den Abend führtNachrichtensprecherin Judith Rakers. Laudatoren sind"Stern"-Chefredakteur Christian Krug und Moderator Johannes B.Kerner.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: AHGZ, übermittelt durch news aktuell