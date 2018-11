Deutscher Hörspielpreis für Aljoscha Stadelmann (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Jurorin Bibiana Beglau würdigt schauspielerische Leistung imHörspiel "Alles Rumi" (RB) / Verleihung bei den ARD Hörspieltagen,10.11.2018 / 3.000 Euro PreisgeldDer Schauspieler Aljoscha Stadelmann (44) erhält den DeutschenHörspielpreis der ARD für seine schauspielerische Leistung in demHörspiel "Alles Rumi" von Radio Bremen. Die Auszeichnung ist mit3.000 Euro dotiert und wird in diesem Jahr von SchauspielkolleginBibiana Beglau vergeben. Stadelmann spricht in "Alles Rumi" einenMann, der nicht einschlafen kann, während ein anderer Mann,gesprochen von Sebastian Blomberg, eigentlich nur müde ist und zurRuhe kommen will. Bibiana Beglau in ihrer Begründung: "Liebevoll,uneitel, frei von Zynismus und schauspielerischer Besserwissereifolgt Aljoscha Stadelmann seiner Figur, und dadurch folgen wir derFigur auch in ihren Gedankensprüngen und eigenartigsten dadaistischenMomenten. [...] Er gibt uns als Zuhörern die Möglichkeit, selber nachAntworten zu suchen und uns einem eigenen Gedankenstrudel hinzugeben.Er verführt uns als charmante Nervensäge in zum Teil herrlich absurdeZustände von Kommunikation." Die Preisverleihung findet am Samstag(10.11.) im Rahmen der ARD Hörspieltage in Karlsruhe bei der "Nachtder Gewinner" statt. Sie wird in sieben Kulturradios der ARD liveoder zeitversetzt übertragen.Aljoscha StadelmannStadelmann studierte Schauspiel an der Hochschule für Musik undTheater Hamburg. Es folgten Engagements an zahlreichen Theatern, u.a. in Leipzig, Kassel, Basel, Frankfurt und Hannover, sowie zuletztam Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Im Fernsehen war er u. a. imTatort und als Kommissar Frank Koops in der Krimi-Reihe "HarterBrocken" zu sehen. Daneben spielt er auch in Hörspielproduktionenmit, wie "Die Nacht der Raben" (SWR). Das Hörspiel "Alles Rumi" stehtbis zum 12. November zum Nachhören auf hoerspieltage.ARD.de und biszum 4. März 2019 in der ARD Audiothek.Verleihung im Rahmen der ARD Hörspieltage 2018 Der "DeutscheHörspielpreis - Beste schauspielerische Leistung" wird seit 2016 beiden ARD Hörspieltagen vergeben. Nominiert sind alle Schauspielerinnenund Schauspieler aus den 12 Beiträgen, die zum Hauptwettbewerb um den"Deutschen Hörspielpreis der ARD" eingereicht werden. Maßgeblichgefördert wird der Preis vom Bundesverband der Hörgeräte-Industrie.Elektronische Pressemappe zu den ARD Hörspieltagen:http://x.swr.de/s/pressedossierardhoerspieltage2018Infos und weiterführende Links zur Sendung unterhttp://x.swr.de/s/deutscherhrspielpreisfraljoschastadelmannHonorarfreie Pressefotos zum Download: www.ARD-Foto.dePressekontakt:Pressekontakt: Oliver Kopitzke, Tel. 07221 929 23854,oliver.kopitzke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell