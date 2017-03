Mainz (ots) -Bei der Verleihung des Deutschen Hörfilmpreises 2017 sind dreiAuszeichnungen an Produktionen des ZDF gegangen. DieJury-Entscheidung fiel in der Kategorie TV auf den ZDF-Fernsehfilm"Familienfest" (Redaktion: Caroline von Senden). Aus der Sendereihe"Löwenzahn" (Redaktion: Margrit Lenssen) wurde die Folge "Geld - Derschlaue Tausch" mit dem Sonderpreis der Jury ausgezeichnet. DieZDF-Kinokoproduktion "Nebel im August" (Redaktion: Caroline vonSenden) erhielt eine Auszeichnung in der Kategorie Kino. Der DeutscheHörfilmpreis wurde im Rahmen einer festlichen Gala am 21. März 2017im Kino International in Berlin vergeben.Der ZDF-Fernsehfilm "Familienfest" (Sendung: 28. November 2016)mit Günther Maria Halmer, Hannelore Elsner, Michaela May und LarsEidinger (Regie: Lars Kraume, Buch: Andrea Stoll, Martin Rauhaus)zeichnet das Porträt einer Familie, deren wahres Gesicht sich beim70. Geburtstag des tyrannischen Familienoberhauptes zeigt. DieAudiodeskription führt auf sachliche und zurückgenommene Weise durchdie Filmhandlung. Die atmosphärische Unerträglichkeit ist aufgrundder hervorragenden Schauspielleistungen auch für den blinden undsehbehinderten Zuschauer gleichermaßen spürbar.Die Folge "Geld - Der schlaue Tausch" der Sendereihe "Löwenzahn"erklärt Kindern den abstrakten Tauschprozess beim Bezahlen mit Geld:Humorvolle Trickfilme zeigen die Anfänge mit Muscheln bis hin zumDruck von Banknoten. Auf lebendige und kindgerechte Weise gestaltetdie Audiodeskription die unterschiedlichen Stränge der Geschichte.Diese Löwenzahn-Folge, Sendung am 1. Mai 2016 im ZDF, war die ersteKinderinformationssendung im deutschen Fernsehen, die mitAudiodeskription ausgestrahlt wurde. Seitdem wird "Löwenzahn"sonntags regelmäßig mit Audiodeskription gesendet.Die ZDF-Kinokoproduktion "Nebel im August" (collina filmproduktiongmbh, Ulrich Limmer ) von Regisseur Kai Wessel mit Sebastian Koch,Fritzi Haberlandt und Ivo Pietzcker in den Hauptrollen wurde in derKategorie Kino ausgezeichnet. "Nebel im August" wurde inszeniert nachMotiven des gleichnamigen Tatsachenromans von Robert Domes, dasDrehbuch schrieb Holger Karsten Schmidt. Der Film erzählt dieGeschichte des 13-jährigen Ernst Lossa, der imnationalsozialistischen Deutschland als schwer erziehbar gilt und imRahmen des nationalsozialistischen Euthanasieprogramms ermordet wird.Ein Sendetermin im ZDF steht noch nicht fest.Hörfilme ermöglichen es blinden und sehbehinderten Menschen, Filmeals Ganzes wahrzunehmen und zu genießen. Dafür werden Filme mit einerAudiodeskription (AD) versehen, die zentrale Elemente der Handlungsowie Gestik, Mimik und Dekors schildert. Die Bildbeschreibungenwerden in den Dialogpausen eingesprochen. Der Deutsche Hörfilmpreiswird seit 2002 vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband e.V.(DBSV) verliehen und von der Aktion Mensch unterstützt.https://presseportal.zdf.de/pm/familienfest/http://www.tivi.de/fernsehen/loewenzahn/start/index.htmlhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell