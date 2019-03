Finanztrends Video zu



mehr >

Mainz (ots) -Bei der Verleihung des Deutschen Hörfilmpreises hat das ZDF zumvierten Mal in Folge gewonnen: Die ZDF/ARTE-Serie "Bad Banks" erhieltdie Auszeichnung des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandsals Bester Hörfilm in der Kategorie TV. Die Verleihung fand statt amDienstagabend, 19. März 2019, in Berlin.Die sechsteilige Serie "Bad Banks" von Regisseur ChristianSchwochow (Headautor: Oliver Kienle, Writers' Room: Jana Burbach, JanGalli, Idee: Lisa Blumenberg) spielt in der Welt der Hochfinanz,gewaltiger Geldgeschäfte und undurchsichtiger, oft zwielichtigerFinanztransaktionen. Die junge Investement-Bankerin Jana Liekam(Paula Beer) muss schnell lernen, mit den Wölfen zu heulen. Sie mussihre ganz eigenen Tricks zu nutzen, um an die Spitze zu kommen unddort erfolgreich zu überleben."'Bad Banks' stellt Anforderungen auf höchstem Niveau an dieAudiodeskription, die brillant umgesetzt wurde und die Serie in einintensives Hörerlebnis für blinde und sehbehinderte Fernsehteilnehmerverwandelt, hieß es in der Laudatio bei der Verleihung desHörfilmpreises. Das gesamte Team beeindrucke "durch einehochprofessionelle Leistung, die Perfektion mit Ideenreichtumverbindet".Die "Bad Banks"-Hörfassung ist eine Produktion der DeutschenHörfilm GmbH (Leitung: Martina Wiemers), redaktionell verantwortlichim ZDF sind Jutta Dornbusch und Margit Bletz. Die Serie, eineLETTERBOX Filmproduktion und IRIS Productions, entstand inKoproduktion mit dem ZDF in Zusammenarbeit mit ARTE, gefördert durchFilm Fund Luxembourg, German Motion Picture Fund, HessenFilm undMedien. Die Redaktion im ZDF haben Caroline von Senden und AlexandraStaib in Zusammenarbeit mit den ARTE-Redakteuren Uta Cappel undAndreas Schreitmüller.Das ZDF baut seine Angebote im Bereich Audiodeskriptionkontinuierlich aus. Hörfilme ermöglichen es blinden undsehbehinderten Menschen, Filme als Ganzes wahrzunehmen und zugenießen. Dafür werden Filme mit einer Audiodeskription (AD)versehen, die zentrale Elemente der Handlung sowie Gestik, Mimik undDekors schildert. Die Bildbeschreibungen werden in den Dialog- undGeräuschpausen eingesprochen, so dass der Film seine Geschichteselbst erzählt.Der Deutsche Hörfilmpreis wird seit 2002 vom Deutschen Blinden-und Sehbehindertenverband e. V. (DBSV) verliehen und der AktionMensch unterstützt. Nominiert waren 16 Produktionen in vierKategorien: Neben dem Gewinnerfilm "Bad Banks" war das ZDF nominiertfür das Dokudrama "Karl Marx - Der deutsche Prophet" und in derKategorie Kinder- und Jugendfilm für "Die kleine Hexe".Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/badbanksSendungsseite: https://.zdf.de/serien/bad-banksBarrierefreie Angebote: https://zdf.de/barrierefreiheit-im-zdf undhttps://zdf.de/zdfunternehmen/engagement-csr-398.htmlhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell