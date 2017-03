Deutscher Hörbuchpreis wird am Dienstag in Köln verliehen - Eröffnung der lit.COLOGNE

Köln (ots) - In Köln wird am Dienstagabend im WDR-Funkhaus derDeutsche Hörbuchpreis verliehen. Die Schauspieler Bibiana Beglau undUlrich Noethen werden als beste Hörbuch-Interpreten geehrt. DasHörbuch "Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einenmanisch-depressiven Teenager im Sommer 1969" wird als "BestesHörspiel" ausgezeichnet. Der Theaterschauspieler Joachim Meyerhofferhält den Preis für die Lesung seines Romans "Ach, diese Lücke,diese entsetzliche Lücke" in der Kategorie "Beste Unterhaltung". DerSchauspieler Stefan Kaminski wird für seine Interpretation des Titels"Im Labyrinth der Lügen" in der Kategorie "Bestes Kinderhörbuch"ausgezeichnet. Der Rundfunk-Journalist Hans Sarkowicz bekommt denPreis in der Kategorie "Bestes Sachhörbuch" für seine Dokumentationüber geheime Radio-Sender des Widerstands in Nazi-Deutschland.Die Preisverleihung ist zugleich der Auftakt der 17. lit.COLOGNE.Das internationale Kölner Literaturfest dauert bis zum 18. März undversammelt wieder zahlreiche namhafte Autoren aus dem In- und Auslandin der Domstadt.Die Preisverleihung wird ab 20.05 Uhr live auf WDR 5 und denweiteren ARD-Sendern B5plus, hr2-kultur, NDR Kultur, SWR 2 undAntenne Saar sowie als Audio- und Videostream auf www.wdr5.deübertragen.Details zum Deutschen Hörbuchpreis und zu den ausgezeichnetenProduktionen finden Sie unter www.deutscher-hoerbuchpreis.dePressekontakt:Geschäftsstelle Deutscher Hörbuchpreis e.V.Henrike WenschkewitzLudwigstraße 1150667 KölnFon: +49 221 2035 2127Henrike.Wenschkewitz@wdr-mediagroup.comOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell