Köln (ots) -Der Verein Deutscher Hörbuchpreis gibt die diesjährigen Gewinnerin vier von sieben Kategorien bekannt: Ausgezeichnet werden CamillaRenschke als "Beste Interpretin", Christian Berkel als "BesterInterpret", Regisseurin Luise Voigt und Komponist Björn SC Deignerfür das "Beste Hörspiel" sowie Jürgen von der Lippe als Sprecher inder Kategorie "Bestes Sachhörbuch".Schauspielerin Camilla Renschke gewinnt den Preis als "BesteInterpretin" für ihre von "spürbarer Lust am Text" getragene Lesungdes Romans "Gilgi - eine von uns" von Irmgard Keun (Der Audio Verlag[DAV] / SR). "Leichtfüßig und mädchenhaft" sei sie in den Charakterder jungen Protagonistin geschlüpft, lobt die Preisträgerjury. Ihre"klare und schnörkellose Interpretation" verleihe dem Text von 1931zugleich das "Flair der 20er-Jahre" und "zeitgemäße Modernität".Als "Bester Interpret" wird Schauspieler Christian Berkelausgezeichnet. Dank seiner "meisterhaften Interpretation" des Romans"Serotonin" von Michel Houellebecq (DAV) ist dessen gescheiterteHauptfigur "vor allem Mensch", urteilt die Jury. Indem Berkel "mitbeiläufiger Eleganz" sowohl die "intellektuelle Dimension" des Textesals auch seine "ergreifende Melancholie" zum Klingen bringe, mache erauch die "vielen Zwischentöne" von Houellebecqs Zivilisationskritikerfahrbar.Ebenfalls französischen Ursprungs ist die Vorlage für das "BesteHörspiel": Regisseurin Luise Voigt und Komponist Björn SC Deignerwerden für ihre "eindrucksvolle Hörspielfassung" des Romans "DieJahre" von Annie Ernaux geehrt (DAV / hr). Durch die "einzigartigenStimmen" des vierköpfigen Ensembles und die "vielschichtigeminimalistische Komposition" finde der autofiktionale Text in derKunstform des Hörspiels "seinen idealen Aggregatzustand", meint diePreisträgerjury.Den Preis in der Kategorie "Bestes Sachhörbuch" erhält ModeratorJürgen von der Lippe. Er hat für den Verlag Schall und Wahn "Einekurze Geschichte der Trunkenheit" von Mark Forsyth eingelesen, die"in Wahrheit eine recht lange ist", so die Jury. Mal "unterhaltsam,aber ohne wohlfeilen Klamauk", mal mit dem gebotenen Ernst nehme vonder Lippe "seine Hörerinnen und Hörer mit durch die Jahrtausende,aber eben nicht aufs Korn" - in den Ohren der Juror*innen ein"preiswürdiges Kunststück".Der Deutsche Hörbuchpreis ist in jeder Kategorie mit 3.333 Eurodotiert.Die Preisträger*innen in den Kategorien "Bestes Kinderhörbuch","Beste Unterhaltung" und "Bester Podcast" werden am 6. Februar 2020bekannt gegeben.Gastgeber der festlichen Preisverleihung am 10. März 2020 im KölnerFunkhaus am Wallrafplatz ist der Westdeutsche Rundfunk. ModeratorKlaus-Jürgen Deuser führt durch den Abend und begrüßt alsmusikalischen Gast Laith al Deen. Traditionell eröffnet diePreisverleihung das internationale Literaturfestival lit.COLOGNE.Zusammen mit dem Deutschen Hörbuchpreis wird der WDR Publikumspreis -Mein Hörbuch 2019 verliehen. Über dessen Preisträger*in dürfen dieWDR-Hörer*innen, Zuschauer*innen und User*innen online abstimmen. DieTeilnahme ist bis zum 9. Februar 2020 möglich unterpublikumspreis.wdr.de. Der Gewinner / die Gewinnerin desPublikumspreises wird erst während der Preisverleihung bekanntgegeben.Die Verleihung wird live auf WDR 5 und auf Bayern 2, DeutschlandradioKultur, hr2-kultur, MDR Kultur, NDR Kultur, SR 2 und SWR2 sowie imInternet und als Audio- und Videostream auf www.wdr5.de übertragen.Mehr Informationen zum Deutschen Hörbuchpreis und zu denPreisträger*innen unter www.deutscher-hoerbuchpreis.de.