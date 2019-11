Deutscher Handelskongress: HDE-Präsident fordert finanzielle Freiräume für Digitalisierung des mittelständischen Handels

Berlin (ots) - Beim Besuch des Bundeswirtschaftsministers Peter Altmaier auf demDeutschen Handelskongress in Berlin forderte HDE-Präsident Josef Sanktjohanserfinanzielle Freiräume für die Digitalisierung des Handels.Obwohl der Handelsverband Deutschland (HDE) für den Einzelhandel im laufendenJahr eine Umsatzsteigerung von 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erwartet,sieht der Verband dringenden politischen Handlungsbedarf. Denn nicht alleUnternehmen profitieren gleichermaßen von der positiven Entwicklung: "Mittlereund kleinere Betriebe werden angesichts eines immer härteren Wettbewerbs imglobalen Plattformkapitalismus an den Rand gedrängt oder kommen ganz unter dieRäder", so HDE-Präsident Josef Sanktjohanser. Insbesondere die kleinen Händlerkönnten mit der Dynamik der Digitalisierung oft nicht mithalten. Den meistenHändlern fehlten Freiräume für Investitionen in neue Technologien wie KünstlicheIntelligenz. Um den Unternehmen mehr finanziellen Spielraum zu verschaffen,unterstützt der HDE den Vorschlag von Bundeswirtschaftsminister Altmaier, denSolidaritätszuschlag bereits 2020 und dann für alle Unternehmen und Bürgerabzuschaffen. Außerdem sollte die teure EEG-Finanzierung reformiert werden. "DieUmlage sollte vollständig durch den CO2-Preis ersetzt werden", so Sanktjohanserweiter.Damit die mittelständischen Händler im globalen Wettbewerb bestehen können,müsse die Politik für faire Rahmenbedingungen sorgen. Sanktjohanser: "DerMittelstand fühlt sich schnell abgehängt, wenn er im direkten Wettbewerb mit derungeheuren Marktmacht globaler Online-Riesen steht. Für Unternehmen, die ihrenSitz außerhalb der EU haben, müssen dieselben Regeln gelten wie für Unternehmenaus EU-Mitgliedstaaten." Insbesondere im Bereich Datenschutz, Verbraucherschutzund Produktsicherheit bestünden derzeit Standortnachteile für europäischeUnternehmen. Der HDE fordert deshalb insbesondere die Stärkung des Zolls, damitgeltendes Recht auch in der digitalen Welt durchgesetzt werden kann. "Für denHDE ist es das herausragende Ziel, dass alle Unternehmen in der digitalenTransformation ihre Chance bekommen und erfolgreich tätig sein können", so derHDE-Präsident.Beim Deutschen Handelskongress in Berlin werden heute und morgen Redner ausPolitik und Wirtschaft erwartet. Neben Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaierist unter anderem auch der FDP-Vorsitzende Christian Lindner vor Ort.Pressekontakt:Geschäftsführer Kommunikation:Kai FalkTelefon 030/72 62 50-65Telefax 030/72 62 50-99www.einzelhandel.depresse@hde.deHandelsverband Deutschland (HDE)Am Weidendamm 1A10117 BerlinFacebook: handelsverbandTwitter: @handelsverbandWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/43989/4445137OTS: Handelsverband HDEOriginal-Content von: Handelsverband HDE, übermittelt durch news aktuell