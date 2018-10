Deutscher Gründerpreis für Schüler geht in eine neue Runde

Hamburg (ots) - Ab sofort können sich Jugendliche ab Klasse 9unter www.dgp-schueler.de zur Spielrunde 2019 des DeutschenGründerpreises für Schüler anmelden. An dem Online-Planspiel nehmenjährlich mehr als 4.000 Schülerinnen und Schüler teil. Sie bauen ihreigenes fiktives Unternehmen auf und entwickeln ein tragfähigesUnternehmenskonzept. Ziel des Wettbewerbs ist es, Schülerinnen undSchülern frühzeitig wirtschaftliches Fachwissen zu vermitteln undihnen Mut zu machen, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen."Bei der Erarbeitung ihrer Geschäftsideen sind die Jugendlichenweitestgehend frei", sagt Lennart Augustin, Projektleiter desDeutschen Gründerpreises für Schüler und ergänzt: "Die Jugendlichenmachen sich viele Gedanken, wie sie die Lebensverhältnisse imsozialen und ökologischen Bereich verbessern können - und dies mitsehr kreativen und gleichzeitig lebensnahen Ansätzen."Was in ihnen steckt, zeigen die jungen Gründerinnen und Gründer inder Spielphase zwischen Januar und Mai. In dieser Zeit entwickeln sieanhand von neun Aufgaben ein Unternehmenskonzept mit Businessplan undMarketingstrategie. Unterstützung erhalten die Nachwuchsgründer vonLehrern, Unternehmenspaten und den örtlichen Sparkassen.Eine Jury aus Wirtschaftsexpertinnen und -experten bewertet dieGeschäftskonzepte der Jugendlichen. Jedes der jährlich rund 900teilnehmenden Teams erhält ein individuelles Feedback. Die zehnbesten Schülermannschaften werden im Juni 2019 bei der Siegerehrungin Hamburg ausgezeichnet. Wer sich als Sieger durchsetzt, fährt zurVerleihung des Deutschen Gründerpreises nach Berlin, wo sie vomWirtschaftsminister persönlich ausgezeichnet werden. Zudem können diefünf besten Teams am Future Camp teilnehmen - ein Management- undPersönlichkeitscoaching. Auf die Plätze sechs bis zehn wartenPraktikumsplätze bei erfolgreichen Start-ups.Seit 1999 haben an Deutschlands größtem Existenzgründer-Planspielvon stern, Sparkassen, ZDF und Porsche mehr als 80.000 Schülerinnenund Schüler teilgenommen. Das Bundeswirtschaftsministerium hat dieSchirmherrschaft.Pressemitteilung und Fotohttps://www.dgp-schueler.de/top/pressemitteilungen.htmlPressekontakt:Projektbüro Deutscher Gründerpreis für SchülerLennart AugustinAm Baumwall 11, 20459 HamburgTel: +49 (0)40/37 03 - 7315E-Mail: augustin.lennart@guj.deOriginal-Content von: Deutscher Gründerpreis für Schüler, übermittelt durch news aktuell