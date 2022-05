Deutscher Generalkonsul in Dubai gratuliert door2door und Swvl zum Merger als wichtiges Zeichen für die Beziehungen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Deutschland

Dubai (ots) -- Optimaler Zeitpunkt für beide Unternehmen: Die Vereinigten Arabischen Emirate und Deutschland feiern in 2022 ihr 50-jähriges Bestehen der politischen Beziehungen- Swvl und door2door diskutieren mit dem deutschen Generalkonsul in Dubai wie die Beziehungen zwischen den beiden Ländern weiter gestärkt werden können- Die jüngsten Übernahmen von Volt Lines (Türkei) & Zeelo (UK) sind weitere Meilensteine in der Expansionsstrategie des UnternehmensDer deutsche Generalkonsul in Dubai, Holger Mahnicke, folgte letzte Woche einer Einladung von Swvl und door2door und besuchte den Hauptsitz des Unternehmens in Dubai. In einem offenen Gespräch diskutierten sie mit dem Generalkonsul, wie die Beziehungen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Deutschland weiter gestärkt werden können. 2022 ist ein ganz besonderes Jahr: Beide Länder feiern den 50. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen.Die beiden Teams von Swvl und door2door erklärten, wie wichtig und gleichzeitig einzigartig das Konstrukt dieser Zusammenarbeit ist. Es besteht aus komplementär ergänzenden Technologien, Produkten und Dienstleistungen und bietet Intercity-, Intracity-, B2B- und B2G-Transporte in mehr als 115 Städten in 18 Ländern und vier Kontinenten. Grundlage für diesen Erfolg ist eine multinationale Kultur der Zusammenarbeit und Kooperation, um einen sichereren, besseren und zuverlässigeren Transport zu gewährleisten, den öffentlichen Nahverkehr zu verbessern und die Treibhausgasemissionen zu reduzieren.Holger Mahnicke, der deutsche Generalkonsul in Dubai, sagte: "Ich habe unser Gespräch über Smart Cities sehr genossen. Die Beziehungen zwischen Deutschland und den VAE haben sich in den letzten 50 Jahren sehr positiv entwickelt. Dies ist eine großartige Zusammenarbeit, um gemeinsam eine nachhaltige Zukunft für die nächsten 50 Jahre zu gestalten."Mostafa Kandil, Swvl-Gründer und CEO, sagte: "Der Zusammenschluss von door2door und Swvl ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Unternehmen aus dem Nahen Osten und Mitteleuropa gemeinsam an einer besseren Zukunft arbeiten, indem sie sichere und erschwingliche Transportmöglichkeiten anbieten, soziale, wirtschaftliche und bildungsbezogene Chancen erschließen und gleichzeitig Emissionen reduzieren. Es war mir eine Ehre, mit Generalkonsul Mahnicke darüber zu sprechen, wie Swvl und door2door zur Stärkung der deutsch-europäischen Beziehungen beitragen können."Youssef Salem, CFO von Swvl, sagte: "Da unsere Gruppe weltweit expandiert, wird der Beitrag unseres Unternehmens in den internationalen Beziehungen immer wichtiger. Unser Zusammenschluss mit door2door und die heutigen Gespräche zeigen die starken wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Europa und dem Nahen Osten. Ich bin sehr froh, dass wir einen offenen Austausch mit dem Generalkonsul hatten, seine Perspektiven und Ratschläge wurden von unserem Team sehr geschätzt."Dr. Tom Kirschbaum und Maxim Nohroudi, door2door-Gründer und Co-CEOs, sagten: "Der Zusammenschluss unserer Unternehmen ist ein starkes Signal für unsere Branche und darüber hinaus: Es ist ein Signal für die Wirtschaft und die internationalen Beziehungen, da es zeigt, dass ein neuer globaler Mobilitätschampion auf den Schultern der deutsch-amerikanischen Beziehungen entsteht. Stakeholder aus allen Sektoren haben diesen starken Schritt erkannt, und mit der diese Woche erfolgten Übernahme von Volt Lines aus der Türkei setzen wir unseren Weg fort, ein globales Mobilitätsunternehmen aufzubauen."Über door2doordoor2door ist die erfolgreiche europäische Mobilitätsplattform, mit Softwarelösungen für On-Demand-Shared-Mobility, multimodales Routing und Mobilitätsanalysen. Das in Berlin ansässige Unternehmen lizenziert seine B2G/B2B-Mobilitätssoftware an Kommunen, Nahverkehrsbetreiber, Verkehrsbetriebe, Unternehmen und Automobilhersteller. Es verfügt über 70 laufende Projekte in 10 europäischen Ländern und hat einen Marktanteil von rund 24 % in Deutschland, dem größten Nahverkehrsmarkt Europas. Gegründet von Dr. Tom Kirschbaum und Maxim Nohroudi mit dem Ziel, Städte intelligenter zu machen, wurde door2door von LinkedIn zum "Top-10-Startup in Deutschland" und zum "Europäischen Unternehmen des Jahres" ernannt.Über swvlSwvl ist ein globaler Anbieter von transformativen, technologiegestützten Nahverkehrslösungen und bietet Intercity-, Intracity-, B2B- und B2G-Transporte in mehr als 115 Städten in 18 Ländern auf vier Kontinenten an. Die Plattform des Unternehmens bietet kostenlose halbprivate Alternativen zu öffentlichen Verkehrsmitteln für Personen, die keinen Zugang zu privaten Optionen haben oder sich diese nicht leisten können. Jeden Tag ermöglichen die parallelen Nahverkehrssysteme von Swvl den Menschen, dorthin zu gehen, wohin sie wollen, wann sie wollen - und machen die Mobilität sicherer, effizienter, zugänglicher und umweltfreundlicher. Kunden können ihre Fahrten über eine einfach zu bedienende eigene App mit verschiedenen Zahlungsoptionen buchen und haben rund um die Uhr Zugang zu hochwertigen privaten Bussen und Vans.Mitbegründer von Swvl ist Mostafa Kandil, der auf den Philippinen Carmudi ins Leben gerufen hat, das in nur sechs Monaten zur größten Autokleinanzeigenplattform des Landes wurde. Anschließend war er als Head of Operations bei Rocket Internet tätig. 