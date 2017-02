Berlin (ots) -Strahlende Gewinner, Bier zum Anstoßen und über 300 Gäste - Amheutigen Abend wurde im E-Werk Berlin der 23. WarsteinerGastronomiepreis verliehen. Martin Hötzel, Geschäftsführer Vertriebund Marketing der Warsteiner Gruppe, zeichnete Barbara und BerndGlauben vom Romantik Hotel Goldene Traube Coburg in der Kategorie"Food" aus. Christopher Julian Smith gewann in der Kategorie"Beverage" mit dem Chinaski. In der neuen Kategorie "Music" erhieltdas Berliner Trio Daniel Lente, Azar Moorad und Jan Denecke vomHaubentaucher die ersehnte Trophäe. Besonders geehrt wurde JürgenGosch. Der über Sylts Grenzen hinaus bekannte Spitzengastronomerhielt von Catharina Cramer, geschäftsführende Gesellschafterin derWarsteiner Gruppe, den Award für sein Lebenswerk.Die Gewinner in der Kategorie "Food": Mit dem RomantikhotelGoldene Traube, einem traditionsreichen Haus mit mehr als400-jähriger Geschichte gepaart mit innovativer Gastlichkeit, konntenBarbara und Bernd Glauben die Jury von sich überzeugen. Sie erhieltenden Preis in der Kategorie "Food" für ihre gastgebende Leistung, dieGenuss, moderne Gastlichkeit und stilvolles Ambiente gekonntmiteinander verbindet.Chinaski gewinnt in der Kategorie "Beverage": Christopher JulianSmith wurde für sein Gesamtkonzept, nicht Bar, nicht Diskothek,sondern urbanes Wohnzimmer, des Chinaski in der Kategorie "Beverage"ausgezeichnet. "Mit außergewöhnlichem Ambiente, stetig wechselnden DJSounds, Cocktailvariationen und exklusiven Weinen schafft Smith einenGaranten für glückliche und zufriedene Gäste, die dort ganz besondereAbende genießen können", lautete das Urteil der Jury.Haubentaucher siegt in der neuen Kategorie "Music": "Mit ihrerVielfalt an Konzepten und Räumlichkeiten bietet der Haubentaucherseinen Gästen eine unheimlich große Bandbreite an Entertainment", istsich Martin Hötzel, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing derWarsteiner Gruppe und Juryvorsitzender, sicher. Für ihrenunternehmerischen Mut und die überzeugende gastronomische Leistungwurden Jan Denecke, Daniel Lente und Azar Moorad vom BerlinerKiez-Hot-Spot Haubentaucher ausgezeichnet. Der Club verbinde mehrereArten von Gastronomiebetrieb, eine andersartige neue Idee und einKonzept, das sich bereits seit Jahren bewährt, waren sich dieJurymitglieder einig.Besondere Ehrung für Gosch: Der Warsteiner Preis für dasLebenswerk ging in diesem Jahr an Jürgen Gosch, der mit seinerAufstiegsgeschichte vom Krabbenpuler zum Spitzengastronom seinegastronomische Leidenschaft unterstreicht. Peter Harry Carstensen,Ministerpräsident von Schleswig Holstein a. D., brachte dieLebensleistung des Ehrenpreisträgers auf den Punkt: "Gosch besuchtman nicht nur wegen Essen und Trinken, wegen Fisch, Wein und Bier",erklärt er, "Gosch besucht man wegen Gosch: Jürgen Gosch ist dasErlebnis."Weitere Informationen zum Deutschen Gastronomiepreis 2017 sindabrufbar unter www.warsteiner-preis.de.Pressekontakt:Jens BergfeldAbt. UnternehmenskommunikationWarsteiner BrauereiTel.: 02902-88 1354E-Mail: jbergfeld@warsteiner.comOriginal-Content von: Warsteiner Brauerei, übermittelt durch news aktuell