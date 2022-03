Deutscher Fußball-Bund schließt neuen Mehrjahresvertrag mit Catapult für alle Ebenen ab

Boston, 30. März 2022 (ots/PRNewswire) -Catapult (ASX:CAT), das weltweit führende Unternehmen für Leistungstechnologie im Spitzensport, gab heute einen mehrjährigen Vertrag mit der DFB-Akademie, dem größten Sportverband der Welt, bekannt, der die Erfassung von Leistungsdaten über Video, die Verfolgung der Leistung von Athleten über Wearables und die Verbesserung der Analyseinfrastruktur auf allen Ebenen der deutschen Fußballnationalmannschaften vorsieht.Der Multi-Solution-Vertrag ist der jüngste Beweis für die Marktnachfrage nach dem kombinierten Lösungsangebot von Catapult seit der Übernahme von SBG Sports Software im Juni 2021. Die integrierte Plattform des Unternehmens ermöglicht es Trainern, Datensätze von Athleten direkt auf den Videobildschirm zu bringen.Ab dieser Saison werden die Videotechnologien MatchTracker und Focus zusammen mit Vector Wearables der deutschen Fußballnationalmannschaft Daten zur Optimierung der Spielerleistung und zur Reduzierung von Verletzungen liefern. Alle 15 Männer- und Frauenteams werden die Videotechnologie von Catapult nutzen, und 10 Teams werden von den Daten der Catapult-Wearables unterstützt.„Wir bemühen uns jeden Tag, das Potenzial jedes Sportlers und jeder Mannschaft zu entfalten, und wir sind stolz darauf, mit dem renommierten Deutschen Fußball-Bund zusammenzuarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen", sagt Will Lopes, CEO von Catapult. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem DFB, um das freizulegen, was selbst die besten Trainer der Welt nicht auf Film oder vom Spielfeldrand aus sehen können. Diese Technologie wird Athleten auf allen Ebenen mit Daten und Erkenntnissen versorgen, damit sie ihr Bestes geben können."Die MatchTracker-Videotechnologie deckt alle Aspekte von Wettbewerbsspielen ab, einschließlich der Spielstrategien der Gegner. Es wird die taktischen Spielmuster des DFB im Ballbesitz vermitteln und die Bewegungen und Eigenschaften der einzelnen Spieler hervorheben, um deren Leistung zu verbessern. Der Einsatz des Focus-Produkts ermöglicht es dem DFB, mehrere Videowinkel im Stadion und auf dem Trainingsplatz aufzuzeichnen, die Interaktivität und Touch-Steuerung für die Interaktion am Spielfeldrand ermöglichen. Außerdem können die Mitarbeiter Videos und Tags in Echtzeit gemeinsam betrachten und austauschen, sodass Erkenntnisse schneller weitergegeben und umgesetzt werden können. Darüber hinaus werden die Teams Vector, das GNSS/LPS-Gerät von Catapult, nutzen, das Trainern und Athleten Live-Algorithmen, Kommunikation und erweiterte Leistungseinblicke und -funktionen bietet.„Die Lösungen von Catapult ermöglichen es uns, objektive Entscheidungen darüber zu treffen, wie wir unsere Athleten trainieren und wie wir uns einen Wettbewerbsvorteil gegenüber unseren Gegnern verschaffen", sagte Christofer Clemens, Leiter der Abteilung Analyse beim Deutschen Fußball-Bund. „Es gibt Trainern und Athleten die Gewissheit, dass sie ein vollständiges Bild der Leistung aller auf dem Spielfeld sehen. Diese Vereinbarung wird unsere Erkenntnisse über mehrere Jahre hinweg unterstützen."Der DFB schließt sich Tausenden von Teams an, die sich bereits auf Catapult verlassen, um wichtige Einblicke in ihre Leistungen und Arbeitsabläufe zu erhalten. Spitzenteams auf der ganzen Welt, darunter 24 olympische Medaillengewinner der Spiele von Tokio, alle 32 NFL-Teams, englische Premier-League-Vereine und NCAA-Schulen, nutzen die Analysefunktionen von Catapult, um ihre besten Leistungen zu erzielen.Um mehr über die kombinierte Technologie von Daten- und Videoanalyse zu erfahren, besuchen Sie Blog von Catapult (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3487600-1&h=2286815568&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3487600-1%26h%3D3938675069%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.catapultsports.com%252Fblog%252Fdfb-partnership-bundesliga-team-extension%253Futm_source%253Dpartnership%2526utm_medium%253D%2526utm_content%253Dstatic%2526utm_term%253Dprospects%2526utm_sport%253Dsoccer%2526utm_tier%253D1%2526utm_product%253Dintegration%2526utm_campaign%253DGLBL_L1_Soccer_PR%26a%3DCatapult%2527s%2Bblog&a=Blog+von+Catapult).Blair.Hammond@CatapultSports.comInformationen zu CatapultKontakt:Blair HammondBlair.Hammond@CatapultSports.comCatapult hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Potenzial jedes Sportlers und jedes Teams auf der Welt freizusetzen. Die Produkte von Catapult, die an der Schnittstelle zwischen Sportwissenschaft und Analytik angesiedelt sind, wurden entwickelt, um die Leistung zu optimieren, Verletzungen zu vermeiden und die Rückkehr zum Spiel zu quantifizieren. Catapult beschäftigt über 400 Mitarbeiter an 24 Standorten weltweit und arbeitet mit mehr als 3.425 Elite-Teams in 137 Ländern zusammen. Um mehr über Catapult zu erfahren und sich über den Zugang zu Leistungsanalysen für ein Team oder einen Athleten zu erkundigen, besuchen Sie uns unter catapultsports.com. Folgen Sie uns unter @CatapultSports auf den sozialen Medien für tägliche Updates.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1775780/Catapult_MatchTracker.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1549783/Catapult_Logo.jpgOriginal-Content von: Catapult, übermittelt durch news aktuell