Deutscher Fluggast, Flugpreis in Pfund? - BGH klärt Verbraucherrechte

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Verbraucherschützer streiten am Donnerstag (9.00 Uhr) vor dem Bundesgerichtshof (BGH) für die transparente Angabe von Flugpreisen beim Buchen im Internet.



Konkret geht es darum, in welcher Währung der Preis anzuzeigen ist. In dem Fall hatte ein Kunde in Deutschland bei Germanwings einen Flug von London nach Stuttgart gebucht. Auf der Internet-Seite und später in der Rechnung stand der Preis dafür nicht in Euro, sondern nur in britischen Pfund. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg will mit ihrer Klage erzwingen, dass Germanwings die Preise in Euro angibt. Das Oberlandesgericht Köln war in dem Streit allerdings zuletzt der Auffassung, dass das EU-Recht keine solche Verpflichtung vorsieht. (Az. I ZR 209/15)/sem/DP/stw