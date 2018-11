Deutscher Fleisch Kongress: Bouffier spricht sich für vielfältiges Fleischangebot aus

Frankfurt am Main (ots) - "Wer regionale Produkte will, muss ander Erhaltung regionaler Betriebe interessiert sein."Volker Bouffier, Ministerpräsident des Landes Hessen, eröffnete amDienstag den 13. Deutschen Fleisch Kongress 2018 in Wiesbaden miteinem Bekenntnis zu einem vielfältigen Fleischangebot, zumFleischerhandwerk und zu einer nachhaltigen bäuerlichenLandwirtschaft."Fleisch gehört für die meisten Menschen nach wie vor zu einerausgewogenen Ernährung. Ich halte es für wichtig und richtig, dasswir in unserem Land ein vielfältiges, für alle Ansprüche passendesAngebot unterschiedlicher Anbieter haben. Dazu gehört der kleineFamilienbetrieb um die Ecke genauso wie der Großhandel oder dieMetzgertheke im Supermarkt." Das Fleischerhandwerk lebe von seinerstarken regionalen Verankerung, sagte Bouffier vor mehr als 380Vertretern aus Fleisch(waren)industrie, Einzelhandel und Handwerk."Handwerkliche Fleischer sind die Partner der Landwirte und derVerbraucher vor Ort. Mit ihren Produkten zeigen sie, dass Identitätund Heimatverbundenheit nicht nur Qualität, Halt und Orientierungbieten, sondern auch gut schmecken können."Die Hessische Landesregierung fördere eine nachhaltigeLandwirtschaft und Tierhaltung und setzte sich dafür ein, diebestehenden Strukturen der bäuerlichen Familienbetriebe zu erhalten."Wer regionale Produkte will, muss an der Erhaltung regionalerBetriebe interessiert sein", so Bouffier.Der 13. Deutsche Fleisch Kongress findet am 20. und 21. November2018 im RheinMain CongressCenter in Wiesbaden statt. Unter dem Motto"Märkte -Trends - Ideen: Den Kunden im Fokus" zeichnen Expertenaktuelle Entwicklungen auf und präsentieren erfolgreiche Konzepte undStrategien. Zu den Referenten und Diskutanten gehören Entscheider vonKaufland, Rewe, Tegut und Edeka, Westfleisch, Wiesenhof, SalomonFoodworld, und Dohrmann's Fleischerei und Partyservice. Veranstalterist die dfv Conference Group, eine Tochter der dfv Mediengruppe.Medienpartner sind die afz - allgemeine fleischerzeitung, dieFLEISCHWIRTSCHAFT und die Lebensmittel Zeitung (alle dfvMediengruppe._____________________________________Die allgemeine fleischer zeitung ist mit ihrem 135. Jahrgang eineder ältesten Fachpublikationen auf dem deutschen Zeitschriftenmarkt.In der afz informiert sich die gesamte Fleischbranche über aktuelleMarkt- und Wirtschaftsfragen. Die afz bringt Hintergrundwissen zuTechnik, Technologie und Produktion, zu Verkauf, Handel, Werbung undWettbewerb. Betriebswirtschaftliche Themen ergänzen das redaktionelleAngebot mit dem Ziel, das komplette Know-how für den Geschäftserfolgmit Fleisch zu liefern. 