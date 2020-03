Deutscher Filmpreis 2020: 34 Nominierungen für ZDF und 3sat (FOTO)

Mainz (ots) - Mit 34 Nominierungen für neun Produktionen gehen ZDF und 3sat indas Rennen um die LOLA 2020.Frank Zervos, ZDF-Hauptredaktionsleiter Fernsehfilm/Serie I: "Das deutsche Kinolebt. Und wie. Das relevante, unterhaltende und poetische Kino ist das, was wirlieben und brauchen. Die Bandbreite der Produktionen könnte nicht besser sein.Wir vom ZDF sind sehr froh und stolz, dass wir bei neun Filmen mit 34Nominierungen als Partner beteiligt sind."Die ZDF-/ARTE-Koproduktion "Berlin Alexanderplatz" ist für elf Kategoriennominiert, unter anderem als "Bester Spielfilm" (Produzenten Leif Alexis, JochenLaube und Fabian Maubach) und in den Kategorien "Beste Regie" (Burhan Qurbani)und "Bestes Drehbuch" (Martin Behnke, Burhan Qurbani). Die Redaktion habenBurkhard Althoff (ZDF/Das kleine Fernsehspiel) und Olaf Grunert (ZDF/ARTE).Die ZDF-/ARTE-Koproduktion "Systemsprenger" ist in zehn Kategorien für die LOLAnominiert. Neben einer Nominierung als "Bester Spielfilm" (Produzenten: PeterHartwig, Jonas Weydemann, Jakob D. Weydemann) geht Nora Fingscheidt in denKategorien "Beste Regie" und "Bestes Drehbuch" ins Rennen. VerantwortlicherRedakteur ist Burkhard Althoff.Die ZDF-/ARTE-Koproduktion "Es gilt das gesprochene Wort" erhält fünfNominierungen. Unter anderem als "Bester Spielfilm" (Produzent Ingo Fliess) undin den Kategorien "Beste Regie" (Ilker Çatak) und "Bestes Drehbuch" (Nils Mohl,Ilker Çatak). Die Redaktion haben Alexandra Staib, Caroline von Senden und OlafGrunert (ZDF/ARTE) und Barbara Häbe (ARTE).Die ZDF-Kinokoproduktion "Undine" geht mit zwei Nominierungen ins Rennen, unteranderem als "Bester Spielfilm" (Produzenten: Florian Koerner von Gustorf,Michael Weber, Margaret Menegoz). Die Redaktion liegt bei Caroline von Senden.In der Kategorie "Bester Dokumentarfilm" gehen die ZDF-Koproduktion "Born inEvin" (Redaktion: Burkhard Althoff) und die ZDF-/3sat-Koproduktion "Heimat istein Raum aus Zeit" (Redaktion: Udo Bremer) in den Wettbewerb.Die ZDF-Kinokoproduktion "Deutschstunde" (Redaktion: Daniel Blum) hofft in denKategorien "Beste Kamera/Bildgestaltung" (Frank Lamm) und "Beste Filmmusik"(Lorenz Dangel) auf eine Auszeichnung.Die ZDF-/ARTE-Koproduktion "O Beautiful Night" freut sich über eine Nominierungfür die "Beste Kamera/Bildgestaltung" (Jieun Yi). Die Redaktion haben LucasSchmidt, Jörg Schneider (ZDF) und Olaf Grunert (ZDF/ARTE).Die ZDF-Kinokoproduktion "Die Känguru-Chroniken" ist für die "Besten visuellenEffekte und Animation" (Jan Stoltz, Claudius Urban) nominiert. Dieverantwortlichen ZDF-Redakteurinnen sind Caroline von Senden, Alexandra Staibund Dr. Irene Wellershoff.Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4544518OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell