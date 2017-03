Baden-Baden (ots) -"Die Blumen von gestern" von Chris Kraus dominiert mit achtNennungen die Nominierungsliste des Deutschen Filmpreises 2017, dichtgefolgt von "Toni Erdmann" mit sechs Nennungen. Beide Filme sind inden Kategorien bester Film, Drehbuch und Regie zu finden, "Die Blumenvon gestern" in den Kategorien beste Kamera sowie Szenenbild undKostümbild, "Toni Erdmann" noch für den besten Schnitt. Sandra Hüllerals Hauptdarstellerin von "Toni Erdmann" geht genauso ins Rennen wieLars Eidinger als Hauptdarsteller sowie Sigrid Marquardt alsNebendarstellerin von "Die Blumen von gestern".SWR Kinokoproduktionen in insgesamt 19 Kategorien nominiertNominiert sind darüber hinaus die beiden Darsteller Christiane Paulund Martin Feifel für ihre Gestaltung der Nebenrollen in "Die Weltder Wunderlichs" sowie der Film "Das kalte Herz" von Johannes Naberin den Kategorien beste Filmmusik, beste Tongestaltung und bestesMaskenbild. Insgesamt sind die vier SWR Kinokoproduktion in 19Filmpreiskategorien vertreten.Chris Kraus doppelt, Maren Ade dreifach genannt Als Autor undRegisseur von "Die Blumen von gestern" kann Chris Kraus bei derVerleihung am 28. April doppelt hoffen. Die Produzenten Danny Krauszund Kathrin Lemme sind in der Kategorie bester Spielfilm nominiert,Sonja Rom für die Kamera, Silke Buhr für das Szenenbild und GioiaRaspé fürs Kostümbild. "Die Blumen von gestern" ist eine Koproduktionder Dor Film West und der Four Minutes Filmproduktion mit Dor Film,SWR, ARD Degeto, NDR, ORF, BR und HR, Koproduzenten sind Chris Kraus,Gerd Huber und Kurt Stocker. Der Film wurde gefördert von MFGBaden-Württemberg, Medienboard Berlin-Brandenburg, FFA, DFFF,Österreichischem Filminstitut, Filmfonds Wien, Filmstandort Austriaund Eurimages. Die Redaktion beim federführenden SWR liegt beiMartina Zöllner.Maren Ade ist ebenfalls als Autorin und Regisseurin nominiert,gemeinsam mit Janine Jackowski und Jonas Dornbach auch alsProduzentin in der Kategorie bester Film. Außerdem ist Heike Parpliesnomiert für den besten Schnitt. "Toni Erdmann" ist eine Produktionder Komplizen Film in Koproduktion mit coop99 Filmproduktion undMissing Link Films, dem SWR, WDR und ARTE. Die Redaktion imfederführenden SWR liegt bei Ulrich Herrmann. Der Film wurdegefördert von der Film- und Medienstiftung NRW, Eurimages, DFFF, FFA,Medienboard Berlin-Brandenburg, dem Beauftragten der Bundesregierungfür Kultur und Medien, ÖFI, Filmstandort Austria, FilmförderungHamburg Schleswig-Holstein, Filmfernsehfonds Bayern und Media."Die Welt der Wunderlichs" ist eine Produktion der X FilmeCreative Pool in Koproduktion Zodiac Pictures, SWR, ARTE, ARD Degetound SRF. Redaktion im federführenden SWR hat Ulrich Herrmann.Gefördert von der MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg,der HessenInvestFilm, dem DFFF sowie dem Schweizer BAK Bundesamt fürKultur sowie der Zürcher Filmstiftung.Für "Das kalte Herz" wurden Filmkomponist Oli Biehler,Maskenbilderin Kathi Kullack und die Tongestalter Lars Ginzel,Benjamin Hörbe und André Zacher nominiert. Der Film ist eineKoproduktion von Schmidtz Katze Filmkollektiv mit Studio Babelsberg,SWR, ARD Degeto und MDR, Redaktion im SWR hat Stefanie Groß.Gefördert wurde "Das kalte Herz" von der MFG FilmförderungBaden-Württemberg, der Mitteldeutschen Medienförderung, demMedienboard Berlin-Brandenburg, der Film- und Medienstiftung NRW,DFFF und BKM.Fotos zu den Filmen unter ARD-foto.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell