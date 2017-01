Deutscher Fernsehpreis: NDR mit sechs Nominierungen dabei

Hamburg (ots) - Das Satiremagazin "extra 3" vom NDR, die drei vomNDR gemeinsam mit dem WDR realisierten Reportagen "PanamaPapers","Erstickt im LKW", "Der lange Arm des IS" sowie das vom NDRredaktionell betreute ARD-Quiz "Wer weiß denn sowas? XXL" sind fürden Deutschen Fernsehpreis 2017 nominiert. Außerdem ist Elton u. a.für seine Rolle in "Wer weiß denn sowas?" möglicher Anwärter füreinen Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste persönlicheLeistung / Moderation Unterhaltung".NDR Intendant Lutz Marmor: "Wir freuen uns, bei den Nominierungenzum Deutschen Fernsehpreis so stark vertreten zu sein. DieNominierten stehen auf ihrem Gebiet für herausragende Qualität. Ichgratuliere herzlich und drücke die Daumen!""extra 3" wurde in der Kategorie "Unterhaltung / Comedy" benannt.Die Show mit Christian Ehring steht mittwochs im NDR Fernsehen undeinmal im Monat donnerstags im Ersten auf dem Programm.In "PanamaPapers - Im Schattenreich der Offshore-Firmen",nominiert in der Fernsehpreis-Kategorie "Information", geht ReporterChristoph Lütgert auf die Suche nach Geldverstecken in Übersee.Grundlage der am 4. April 2016 im Ersten gezeigten Dokumentation warein riesiger Datensatz, den die Süddeutsche Zeitung aus eineranonymen Quelle erhalten hatte und den die SZ mit investigativenJournalisten und Partnern weltweit teilte, darunter NDR und WDR.In der Kategorie "Beste Dokumentation/Reportage" treten zweiweitere Produktionen an, bei denen der NDR Federführer bzw. beteiligtwar: "Erstickt im LKW - Das Ende einer Flucht" lief am 22. August2016 im Ersten. Es geht darin um die Rekonstruktion des Todes von 71Flüchtlingen, die die Polizei auf einer Autobahn nahe Wien ersticktim Kühlladeraum eines Kleinlasters fand. "Der lange Arm des IS - Wieder Terror nach Europa kommt" gibt tiefe Einblicke in ein Netzwerkvon Terroristen, das hinter den Anschlägen von Paris und Brüsselsteckt und bereit ist zu weiteren Attentaten (Sendung am 22. Juni2016 im Ersten)."Wer weiß denn sowas? XXL" mit Kai Pflaume ist dieWeiterentwicklung des erfolgreichen Vorabendformats für denHauptabend im Ersten. Das Ratespiel um unglaubliche und überraschendeFragen begeistert immer wieder aufs Neue ein Millionenpublikum.Leiter der Redaktion "extra 3" ist Andreas Lange, Redakteure sindKlaas Butenschön und Christian Sieh. Die Autoren der Dokumentation"PanamaPapers" sind Christian Deker, Willem Konrad, Jan LukasStrozyk, Elena Kuch und Nils Casjens, präsentiert hat sie ReporterChristoph Lütgert; Redaktion: Julia Stein und Barbara Biemann (NDR)sowie Monika Wagener (WDR). Die Autoren von "Erstickt im LKW" sindElena Kuch, Sebastian Pittelkow und Amir Musawy; Redaktion: Brittavon der Heide und Dirk Neuhoff. "Der lange Arm des IS" ist ein Filmvon Michael Wech, Andreas Spinrath, Georg Heil, Volkmar Kabisch undLena Kampf; Redaktion: Petra Nagel, Monika Wagener und Stephan Wels.Für "Wer weiß denn sowas? XXL", produziert von UFA Show Factual,zeichnen beim NDR Andreas Gerling und Tim Gruhl redaktionellverantwortlich.Der Deutsche Fernsehpreis, gestiftet von ARD, RTL, SAT.1 und ZDF,wird am 2. Februar 2017 in den Düsseldorfer Rheinterrassen vergeben.Erst am Tag der Preisverleihung entscheidet die Jury, welche dernominierten Programme und TV-Leistungen ausgezeichnet werden.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationTel.: 040/4156-2300Mail: presse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell