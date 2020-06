Deutscher Fernsehpreis 2020: WDR erfolgreich in der Information / Insgesamt fünf Auszeichnungen

Köln (ots) - Beim diesjährigen Deutschen Fernsehpreis war der WDR fünf Mal erfolgreich: in den Bereichen Information, Fiktion und Unterhaltung sowie beim Förderpreis.WDR-Intendant Tom Buhrow: "Ich freue mich sehr über die Auszeichnungen für den WDR - insbesondere über die Preise für Information und investigativen Journalismus. Schließlich erleben wir gerade alle, wie elementar wichtig eine unabhängige und fundierte Berichterstattung in dieser schwierigen Zeit ist. Mein besonderer Glückwunsch geht daher auch an Mai Thi Nguyen-Kim, die uns mit jedem ihrer Beiträge ein bisschen schlauer macht."Die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim, die für den WDR seit 2018 das Wissensmagazin "Quarks" moderiert, erhält in diesem Jahr den mit 15.000 Euro dotierten Förderpreis.Ein Sonderpreis der Jury für hervorragende Leistungen in der Corona-Berichterstattung geht unter anderen an das gesamte Team der "ARD-Extra"-Sendungen zur Corona-Lage. Stellvertretend wurden Ellen Ehni, WDR Chefredakteurin Fernsehen, und ARD-Chefredakteur Rainald Becker ausgezeichnet.In der Kategorie "Beste Dokumentation/Reportage" setzte sich die WDR/NDR-Produktion "Die Story im Ersten: Die unheimliche Macht der Berater" durch. Der investigative Film von Michael Wech, Petra Nagel, Massimo Bognanni, Georg Wellmann und Petra Blum (WDR-Redaktion: Monika Wagener und Martin Suckow) zeigte in einer umfangreichen Recherche, welche Macht die "Big Four", die vier größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der Welt, haben und welche Rolle sie etwa bei der Steuerflucht spielen. Der Film entstand im Rahmen der Recherchekooperation von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung.Für den Fernsehfilm "Eine harte Tour" (WDR-Redaktion: Nina Klamroth) wurden Isabel Kleefeld für die "Beste Regie Fiktion" und Dominique Lorenz für das "Beste Buch Fiktion" ausgezeichnet. In der hochkarätig besetzten Tragikomödie begibt sich der langjährige Freundeskreis von Clemens (Benjamin Sadler) auf eine Wanderung, bei der nicht nur dessen plötzlicher Tod, sondern auch die ein oder andere Ehe kritisch hinterfragt werden. "Eine harte Tour" ist eine Produktion der Roxy Film für Das Erste, gefördert vom FFF Bayern und IDM Südtirol.Als "Beste/r Autor/in Unterhaltung" ehrt die Jury Maren Kroymann und Sebastian Colley für das Sketch-Comedy-Format "Kroymann" (WDR-Redaktion: Leona Frommelt). Gemeinsam mit Annette Frier und wechselnden Partner*innen wirft Maren Kroymann hier einen satirischen Blick auf Frau und Mann, auf Alt und Jung, auf Politik und Gesellschaft. Die Sendung von Radio Bremen, SWR, NDR und WDR wird von der bildundtonfabrik produziert.Fotos unter https://www.ard-foto.de/Pressekontakt:Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:WDR Kommunikationwdrpressedesk@wdr.de0221 220 7100Besuchen Sie auch die Presselounge: www.presse.wdr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7899/4626069OTS: WDR Westdeutscher RundfunkOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell