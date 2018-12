Deutscher Fernsehpreis 2019: Zehn Nominierungen für ARD-Degeto-Produktionen

Frankfurt am Main (ots) - Die ARD Degeto geht mit zehnNominierungen ins Rennen um den Deutschen Fernsehpreis 2019. In derKategorie "Bester Mehrteiler" wurde "Gladbeck" (Ziegler Film | ARDDegeto | Radio Bremen) nominiert, die Verfilmung eines derbrisantesten Kriminalfälle und aufsehenerregendsten Verbrechen derjüngeren deutschen Geschichte. In der Kategorie "Bester Schauspieler"stehen die "Gladbeck"-Darsteller Sascha Alexander Gersak, AlexanderScheer und Albrecht Schuch im Wettbewerb. Außerdem wird Ueli Christein der Kategorie "Bester Schnitt" für den Deutschen Fernsehpreis 2019vorgeschlagen.Zudem ist die Degeto mit drei weiteren ARD-Koproduktionen imRennen: Die Fernsehfilme "Der große Rudolph", "Die Freibadclique" und"Kruso" dürfen bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises am 31.Januar 2019 auf Auszeichnungen hoffen.Thomas Schmauser wurde für seine Rolle in der Gesellschaftssatire"Der große Rudolph" (BR | ARD Degeto | ORF | WDR) als "BesterSchauspieler" vorgeschlagen. Martina Müller (Kostümbild) und JanaKaren (Szenenbild) sind jeweils in der Kategorie "Beste Ausstattung"im Fernsehfilm "Der große Rudolph" nominiert.Jonathan Berlin empfiehlt sich mit gleich zwei Filmen als besterSchauspieler beim Deutschen Fernsehpreis: Im historischen Jugenddrama"Die Freibadclique" (SWR | ARD Degeto) und in der Literaturverfilmungvon Lutz Seilers "Kruso" (UFA Fiction | MDR | ARD Degeto).Annette Focks ist für "Die Freibadclique" in der Kategorie "BesteMusik" nominiert.Die Gala zum Deutschen Fernsehpreis findet am 31. Januar 2019 inDüsseldorf zum 20. Mal vergeben.Pressekontakt:Ariane PfistererTelefon: 069/1509-331Mail: Ariane.Pfisterer@degeto.deOriginal-Content von: Degeto Film GmbH, übermittelt durch news aktuell