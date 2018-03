Baden-Baden (ots) -Der SWR "Tatort - Stau" mit den Kommissaren Thorsten Lannert undSebastian Bootz gewann am Abend beim Deutschen FernsehKrimi-Festival2018 den Deutschen FernsehKrimi-Preis. Den Tatort aus Stuttgartinszenierte Dietrich Brüggemann, gemeinsam mit Daniel Bickermannschrieb er auch das Drehbuch zu dem Kriminalfilm, in dem dieKommissare im Feierabendstau auf der Stuttgarter Weinsteige ermittelnund mit einem Querschnitt mehr oder weniger gestressterGroßstadtbevölkerung konfrontiert werden. Der "Tatort - Stau" isteine Eigenproduktion des Südwestrundfunks und wurde im September 2017im Ersten ausgestrahlt."Die Tatort-Folge Stau präsentiert innerhalb eines klassischenKrimiformats ein faszinierendes Figuren-Ensemble in einerungewöhnlichen Geschichte, die den Zuschauer vom ersten Moment an inseinen Bann zieht," begründet die Jury ihre Entscheidung. "Imalltäglichen Setting des Staus entfaltet sich eine dramatischeErmittlung unter Zeitdruck zu einem unterhaltsamen und poetischenKaleidoskop menschlicher Geschichten, die das Buch von DanielBickermann und Dietrich Brüggemann bis ins Detail authentisch undliebevoll zeichnet." Mit dem "Tatort - Stau" gab Dietrich Brüggemannsein Tatort-Debüt und nutzte dabei das Alltagsphänomen Stau für einenEnsemblefilm mit Witz und Tragik im höchst bewegten Stillstand. DieKamera führte Andreas Schäfauer, Schnitt Sabine Garscha und die Musikstammt von Dietrich Brüggemann selbst. Ausführende Produzentin warFranziska Specht, die Redaktion lag bei Brigitte Dithard.Der SWR freut sich außerdem mit dem Team der Miniserie "DasVerschwinden" (BR, ARD Degeto, NDR, SWR für das Erste), für dieRegisseur, Koautor und Produzent Hans-Christian Schmid mit dem Preisfür seine Gesamtleistung ausgezeichnet wurde.Das Deutsche FernsehKrimi-Festival in Wiesbaden fand in diesemJahr zum 14. Mal statt. Traditionsgemäß erhält das Filmteam desHauptpreises 1000 Flaschen Wein.Fotos zum Film unter www.ARD-foto.deWeitere Informationen unter DasErste.de/film Pressekontakt:Annette Gilcher, Tel.: 07221 929 24016, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell